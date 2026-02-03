E-commerce hosting vs. e-commerce platforma: jaký je mezi nimi rozdíl a co se vyplatí v Česku
Při výběru řešení pro e-shop se často řeší funkce, ceny a design, ale zásadní rozdíl mezi hostingem a e-commerce platformou zůstává stranou. Přitom právě tahle volba určuje, kolik kontroly budete mít nad technikou, jak snadno obchod poroste a kde vzniknou dlouhodobé náklady. Podívejme se, co tyto pojmy znamenají a jak se rozhodovat v podmínkách českého trhu.
1) Co je e-commerce
E-commerce (electronic commerce) označuje veškeré obchodní aktivity, které probíhají online. Nejde jen o samotný e-shop jako webovou stránku, ale o celý proces digitálního prodeje – od prezentace nabídky přes objednávku a platbu až po doručení zboží nebo služby zákazníkovi.
Z technického pohledu e-commerce kombinuje několik vrstev:
- obsahovou (produkty, popisy, ceny),
- transakční (košík, objednávky, platby),
- logistickou (doprava, sklad, expedice),
- datovou a analytickou (zákaznická data, chování, optimalizace).
E-commerce se dnes netýká jen velkých internetových obchodů. Patří sem i malé e-shopy podnikatelů a živnostníků, prodej digitálních produktů (e-knihy, kurzy, licence), B2B portály a objednávkové systémy nebo doplňkové prodejní kanály ke kamenným prodejnám (tzv. omnichannel).
Důležité je, že e-commerce není jednorázový webový projekt, ale dlouhodobě provozovaný systém, který musí zvládat růst, sezónní špičky, změny legislativy i technologický vývoj.
Právě proto je zásadní rozlišovat mezi tím, kde e-shop technicky běží (hosting) a čím je samotný prodej realizován (e-commerce platforma) – dvě věci, které se často zaměňují, ale mají zcela odlišnou roli.
2) E-commerce hosting – technický základ vašeho e-shopu
E-commerce hosting je služba, která zajišťuje, aby váš e-shop mohl vůbec fungovat online. Poskytuje serverový prostor, výpočetní výkon a síťovou infrastrukturu, na které běží samotný e-shopový software, databáze produktů i objednávek. Zatímco platforma řeší, jak prodáváte, hosting rozhoduje o tom, jak spolehlivě, rychle a bezpečně váš obchod funguje, píše web Upgates.
Na technické úrovni hosting typicky poskytuje:
- serverový výkon (CPU, paměť, disk), na kterém běží aplikace e-shopu,
- databázové zázemí pro produkty, objednávky a zákazníky,
- síťovou konektivitu a dostupnost webu z internetu,
- zabezpečení komunikace (například SSL/TLS certifikáty od SSLMarketu),
- zálohování a obnovu dat,
- základní ochranu proti výpadkům a útokům.
Pro e-shopy se používá sdílený hosting, VPS nebo dedikované servery podle velikosti a zátěže. Důležité je si uvědomit, že hosting sám o sobě neprodává. Pouze vytváří technické prostředí, ve kterém může e-commerce platforma fungovat.
3) E-commerce platforma – obchodní nástroj s funkcemi pro prodej
E-commerce platforma (například inShop od Zoneru) je software, který z technického webu dělá skutečný obchod. Zatímco hosting řeší, kde e-shop běží, platforma určuje, jak prodáváte (jak se spravují produkty, jak funguje košík, objednávky, platby nebo komunikace se zákazníky), uvádí web Sap.
Platforma představuje obchodní logiku e-shopu. Bez ní by šlo jen o běžné webové stránky bez možnosti nakupovat. Právě ona propojuje technické zázemí s každodenním provozem obchodu.
Moderní e-commerce platformy zahrnují zejména:
- správu produktů, kategorií a variant,
- nákupní košík a objednávkový proces,
- napojení na platební brány a dopravu,
- práci se zákazníky (účty, historie objednávek),
- slevy, akce a základní marketingové nástroje,
- analytiku a přehledy výkonu.
Tímto řešením se přímo ovlivňuje uživatelská zkušenost, konverzní poměr i možnosti dalšího růstu. Pokud je pomalé, nepřehledné nebo obtížně rozšiřitelné, projeví se to okamžitě na výsledcích prodeje.
Hosted vs. self-hosted platformy
- Hostované platformy (SaaS) – platforma je provozována jako služba a obvykle už obsahuje i hosting. Obchodník neřeší servery, aktualizace ani bezpečnost, ale platí pravidelný poplatek a funguje v daných limitech. Typickým příkladem je inShop nebo Shopify.
- Self-hosted platformy – software si instalujete na vlastní hosting a sami spravujete technickou část. Získáte větší kontrolu nad daty i funkcemi, ale zároveň více odpovědnosti. Mezi nejčastější řešení patří WooCommerce, PrestaShop nebo Magento.
Platforma tedy není jen technická volba, ale strategické rozhodnutí, které určuje tempo růstu, flexibilitu i provozní náklady e-shopu. Právě proto je důležité ji posuzovat vždy společně s hostingem, jako dvě oddělené, ale úzce provázané části jednoho celku.
4) Klíčové rozdíly mezi hostingem a platformou
|Otázka
|Hosting
|E-commerce platforma
|Slouží k zobrazení e-shopu online?
|✔ Ano
|✔ Ano
|Obsahuje e-commerce nástroje (košík, objednávky)?
|❌ Ne
|✔ Ano
|Spravuje bezpečnost a výkon serveru?
|✔ Ano
|Často ano (u SaaS)
|Můžete upravovat obchodní logiku?
|❌ Ne
|✔ Ano
|Vyžaduje technické dovednosti?
|Ano
|Méně (u SaaS)
Hosting je tedy nutný, ale samotný o obchod se stará až platforma.
5) Co se vyplatí v Česku
Na českém trhu se vyplatí řešení, která jsou jednoduchá, lokalizovaná a nekladou vysoké technické nároky. Pro malé a střední podniky proto často dává největší smysl hostovaná e-commerce platforma (SaaS), kde je součástí služby i hosting a technická správa.
Silným příkladem je inShop – česká platforma, která spojuje tvorbu webu, e-shop i hosting v jednom řešení. Uživatel neřeší servery, instalace ani aktualizace a může se soustředit na obsah a prodej.
Proč je inShop v Česku výhodný:
- kompletně české prostředí a podpora,
- lokální platební metody a doprava,
- jednoduchý editor bez programování,
- transparentní cena bez dalších technických nákladů.
inShop je tedy vhodnou volbou především pro začínající e-shopy, OSVČ a menší firmy, které chtějí spustit online prodej rychle a bez nutnosti řešit technické zázemí.
U rozsáhlejších nebo specificky navržených projektů může být na místě robustnější platforma či self-hosted řešení. Pro většinu menších českých e-shopů však SaaS přístup představuje praktickou a bezpečnou cestu.
