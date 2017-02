Žiješ pro webový design a chceš pracovat na zajímavých projektech? Pojď využít, co umíš s HTML, CSS a jQuery. Dáme ti příležitost ukázat, co v tobě je. Vytváříme weby pro naše zákazníky a hledáme další posilu do týmu, která nám s tím pomůže.

Jaká výzva na tebe čeká?

Dostaneš se k vytváření webů pro naše klienty na redakčním systému inPage, který stále doplňujeme o další funkce a nová vylepšení. Takže se budeš moct podílet na jeho vývoji i ty. Dále pro tebe máme připravené interní webové projekty, kde bude občas potřeba něco upravit nebo doladit. Víme, že nemůžeš znát všechno. Proto budeš v týmu s dalšími zkušenými kolegy, se kterými budeš úkoly konzultovat.

Jakého parťáka hledáme

Někoho, kdo už má zkušenosti s návrhem a tvorbou webových stránek a nebojí se nám je ukázat ve svých referencích

Zná HTML, CSS, jQuery a umí s nimi pracovat

A pokud má i grafické cítění je to další plus

Co ti na oplátku nabídneme

Čeká na tebe odpovídající finanční ohodnocení a spousta benefitů.

Pracovat budeš v příjemné kanceláři v centru Brna, kde najdeš pohodové kolegy. Šalinou jsi na nádraží za 5 min. Pro ty, kteří preferují pohodlí vlastního vozu, máme vyhrazené i parkoviště.

Můžeš si zdokonalit své jazykové znalosti. Přímo ve firmě se pořádají jazykové kurzy angličtiny a němčiny.

Na vybraných sportovištích si zasportuješ na náš účet.

Dostaneš telefon i s tarifem a stravenky.

A samozřejmostí je denní přísun dobré kávy a čaje.

Jo a taky si tu tykáme. Těšit se můžeš na přátelský kolektiv i neformální přístup.

Zaujalo tě to a chceš se k nám přidat? Pošli nám své CV včetně referencí na prace@zoner.cz. Rádi se s tebou potkáme.

Kdo jsme

ZONER software je česká IT firma, která působí na trhu již přes dvacet let. Sídlíme v Brně, ale máme i zahraniční pobočky a nabízíme produkty po celém světě. Pracovat budeš pro internetovou divizi ZONER software. Ta patří v České republice k předním poskytovatelům webhostingových služeb, v rámci kterých nabízí i aplikaci pro tvorbu a správu webových stránek inPage.cz. A právě pro tento projekt potřebujeme do týmu dalšího webmastera.