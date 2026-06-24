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Marketing

Mikropodnikání s inPage: Jak si vytvořit online byznys s minimálními náklady

24. června 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Mikropodnikání zažívá renesanci 
  2. Web jako základ online podnikání
  3. Největší překážka? Často jen strach z technologií
  4. Jaké online podnikání lze rozjet s minimálními náklady
  5. Začít podnikat online je jednodušší než kdy dříve

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Začít podnikat dnes nevyžaduje kancelář, zaměstnance ani vysoké investice. Díky moderním online nástrojům lze během několika hodin vytvořit webové stránky, nabídnout služby nebo produkty zákazníkům a začít budovat vlastní značku. Jak rozjet mikropodnikání s minimálními náklady a proč může být jednoduchý web jedním z nejdůležitějších kroků?

Mikropodnikání zažívá renesanci 

Začít podnikat dnes nevyžaduje vysoké investice ani vlastní kancelář. Díky dostupným online nástrojům mohou jednotlivci a malé týmy rychle spustit vlastní projekt a oslovit zákazníky prostřednictvím internetu. Právě proto v posledních letech roste popularita mikropodnikání – tedy podnikání s minimálními náklady a jednoduchou organizační strukturou.

Malé firmy přitom hrají v evropské ekonomice významnou roli. Podle Eurostatu tvoří mikro a malé podniky 99 % všech podniků v Evropské unii. Zaměstnávají téměř polovinu pracovní síly a generují přibližně třetinu celkového obratu evropské ekonomiky.

Velkou zásluhu na tom má digitalizace. Vytvoření webových stránek, online prezentace nebo e-shopu dnes nevyžaduje programátorské znalosti ani rozsáhlou IT infrastrukturu. Mnoho služeb funguje v cloudu a umožňuje spustit podnikání během několika hodin.

Stále více lidí navíc hledá flexibilnější formu práce nebo vedlejší zdroj příjmů. Díky internetu mohou i jednotlivci nabízet služby, prodávat produkty nebo budovat vlastní značku bez nutnosti velkých počátečních investic. To otevírá nové příležitosti pro freelancery, tvůrce obsahu, konzultanty i provozovatele menších e-shopů.

Web jako základ online podnikání

Sociální sítě mohou pomoci získat první zákazníky, ale samy o sobě obvykle nestačí. Algoritmy se mění, dosahy kolísají a podnikatel nad platformou nemá plnou kontrolu. Vlastní web naopak představuje prostor, který patří přímo firmě a lze jej přizpůsobit vlastním potřebám.

Web zároveň zvyšuje důvěryhodnost. Mnoho zákazníků si před nákupem nebo objednávkou služby ověřuje informace právě na webových stránkách. Spotřebitelé považují firmy s vlastní doménou za profesionálnější a důvěryhodnější.

Velkou výhodou je také možnost získávat návštěvnost z vyhledávačů. Na rozdíl od příspěvků na sociálních sítích může kvalitní obsah na webu přivádět návštěvníky dlouhodobě, píše web AIOSE

Mezi hlavní výhody vlastního webu patří:

  • prezentace služeb nebo produktů na jednom místě,
  • budování důvěryhodnosti značky,
  • získávání poptávek prostřednictvím kontaktních formulářů,
  • možnost publikovat články a budovat odbornou autoritu,
  • lepší dohledatelnost ve vyhledávačích,
  • nezávislost na sociálních sítích a jejich algoritmech.

Web také slouží jako centrální bod online marketingu. Může být propojen se sociálními sítěmi, newslettery, reklamními kampaněmi i analytickými nástroji. Veškerá komunikace pak směřuje na jedno místo, kde má podnikatel plnou kontrolu nad obsahem, designem i kontakty na zákazníky.

Pro začínající podnikatele přitom nemusí jít o složitý nebo drahý projekt. V mnoha případech stačí jednoduchý web s informacemi o službách, referencemi a kontaktním formulářem. Důležité je především být dohledatelný, působit důvěryhodně a nabídnout návštěvníkům všechny potřebné informace na jednom místě.

Největší překážka? Často jen strach z technologií

Mnoho lidí má zajímavý podnikatelský nápad. Od jeho realizace je ale odrazuje představa, že budou muset řešit programování, správu serverů nebo složité technické nastavení webu. Právě obavy z technologií patří mezi nejčastější důvody, proč řada projektů nikdy nevznikne.

Ve skutečnosti však dnes založení webových stránek nevyžaduje znalost programovacích jazyků ani zkušenosti s webovým vývojem. Moderní nástroje pro tvorbu webů fungují na principu vizuálních editorů, ve kterých lze obsah upravovat podobně jednoduše jako běžný textový dokument.

Odpadá také řada technických starostí, které byly dříve běžnou součástí provozu webu:

  • instalace redakčního systému,
  • správa hostingu a databází,
  • aktualizace softwaru,
  • řešení bezpečnostních záplat,
  • technická konfigurace serveru.

Například česká služba inPage umožňuje vytvořit webové stránky pomocí předpřipravených šablon a intuitivního editoru. Začínající podnikatel se tak může soustředit především na svůj produkt, služby a zákazníky, místo aby trávil čas studiem technických detailů.

Díky tomu je dnes spuštění vlastního webu výrazně jednodušší než před několika lety. To, co dříve často vyžadovalo pomoc programátora nebo webové agentury, zvládne mnoho podnikatelů vytvořit svépomocí během několika hodin.

Jaké online podnikání lze rozjet s minimálními náklady

1) Prodej služeb – nejjednodušší variantou bývá nabídka vlastních znalostí a zkušeností. Může jít například o copywriting, překlady, grafické práce, fotografování, správu sociálních sítí, účetní nebo administrativní služby a konzultace. V tomto případě často stačí jednoduchý prezentační web s kontaktním formulářem a referencemi.

2) Digitální produkty – další možností jsou produkty, které není potřeba fyzicky vyrábět ani skladovat. Typicky jde o e-booky, šablony, grafické podklady, online kurzy, fotografie a digitální návody. Výhodou je vysoká škálovatelnost – jeden vytvořený produkt lze prodávat opakovaně.

3) Malý e-shop – Česká republika patří mezi evropské země s velmi silnou e-commerce kulturou. Podle dostupných statistik zde fungují desítky tisíc internetových obchodů a většina internetových uživatelů nakupuje online. Začít lze například s ručně vyráběnými výrobky, lokálními produkty, dárkovým zbožím, merchandisingem a hobby produkty.

Začít podnikat online je jednodušší než kdy dříve

Mikropodnikání dnes může být dostupnější než kdykoliv předtím. Díky online nástrojům už není potřeba investovat statisíce korun do vývoje webu nebo vlastní infrastruktury.

Ať už chcete nabízet služby, prodávat digitální produkty nebo rozjet vlastní e-shop, základem bývá profesionální online prezentace. Právě platformy jako inPage umožňují vytvořit web rychle, bez programování a s minimálními vstupními náklady. To dává začínajícím podnikatelům možnost soustředit se na to nejdůležitější – získávání zákazníků a rozvoj vlastního byznysu.

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Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

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