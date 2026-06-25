Úpravy fotek v Zoner AI: Jak změnit styl interiéru online zdarma
Přemýšlíte, jak by váš obývací pokoj vypadal v moderním skandinávském stylu? Nebo chcete zjistit, zda by se do vaší ložnice hodil industriální nebo minimalistický design? Díky AI funkci „Styl interiéru“ v Zoner AI můžete během několika sekund proměnit vzhled místnosti a vyzkoušet různé designové styly – online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to v několika krocích.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český online editor využívající umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, bez instalace a bez nutnosti vytvářet účet.
Stačí nahrát fotografii a během několika sekund můžete využít řadu AI nástrojů pro úpravu portrétů, změnu pozadí, generativní rozšíření, obnovení starých snímků nebo kreativní stylizaci fotografií.
Jedním z těchto nástrojů je také nová funkce „Styl interiéru“, která umožňuje proměnit vzhled místnosti během několika kliknutí. Umělá inteligence analyzuje fotografii a rozpozná jednotlivé prvky interiéru, jako jsou stěny, podlahy, nábytek, dekorace nebo osvětlení. Na základě vybraného stylu pak vytvoří novou variantu místnosti s odlišným designem.
Mezi dostupnými presety najdete například Boho, Luxusní, Vintage, Moderní, Minimalistický, Skandinávský, Japandi, Industriální, Mid-century, Pobřežní, Farmhouse, Rustikální, Art deco, Středomořský nebo Současný.
Funkce je ideální pro každého, kdo hledá inspiraci při zařizování bydlení, plánuje rekonstrukci nebo si chce jen vyzkoušet různé designové směry. Během několika sekund tak můžete proměnit moderní obývací pokoj na minimalistický prostor, klasickou ložnici na luxusní apartmá nebo běžnou pracovnu na stylový kancelářský interiér.
Pokud vám přednastavené možnosti nestačí, můžete výsledný návrh dále upravit pomocí funkce „Upravit textem“, kde zadáte vlastní pokyny a vytvoříte interiér přesně podle svých představ.
Jak změnit styl interiéru krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotografii místnosti – Klikněte na „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek interiéru, který chcete upravit. Nejlepších výsledků dosáhnete u snímků s dobrým osvětlením a dostatečným rozlišením.
- Vyberte nástroj „Styl interiéru“ – V sekci AI nástroje zvolte funkci „Styl interiéru“. Po otevření nástroje se zobrazí možnost vlastního presetu nebo několik přednastavených stylům, ze kterých si můžete vybrat – Boho, Luxusní, Vintage, Moderní, Minimalistický, Skandinávský, Japandi, Industriální, Mid-century, Pobřežní, Farmhouse, Rustikální, Art deco, Středomořský nebo Současný. Každý preset během několika sekund promění vzhled místnosti podle charakteristických barev, materiálů a designových prvků daného stylu.
- Spusťte generování – Po výběru stylu klikněte na „Generovat“. Během několika sekund Zoner AI vytvoří tři různé varianty interiéru, ze kterých si můžete vybrat tu nejzajímavější.
- Uložte výsledek – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Stáhnout“ a uložte stylizovaný obrázek ve formátu JPG, PNG nebo WebP.
Kdy se funkce hodí
- Plánování rekonstrukce nebo redesignu – chcete vymalovat, vyměnit nábytek nebo kompletně změnit styl místnosti? Funkce vám pomůže rychle si představit, jak by prostor mohl vypadat ještě předtím, než začnete utrácet za vybavení nebo stavební úpravy.
- Inspirace při zařizování nového bydlení – pokud se stěhujete nebo zařizujete nový byt či dům, můžete během několika sekund vyzkoušet různé designové směry a zjistit, který se do prostoru hodí nejlépe.
- Hledání vhodného stylu interiéru – nejste si jistí, zda vám bude více vyhovovat skandinávský, industriální nebo třeba japandi styl? AI vám umožní porovnat několik variant na stejné fotografii a usnadní rozhodování.
- Prezentace návrhů klientům – designéři, architekti nebo realitní makléři mohou rychle vytvářet vizualizace různých stylů a prezentovat klientům více možností bez složitého modelování.
- Sdílení designových vizualizací na sociálních sítích – proměněné interiéry mohou sloužit jako inspirace pro sledující, obsah pro sociální sítě nebo ukázky možných úprav před a po redesignu.
Tipy pro nejlepší výsledek
- Používejte fotografie pořízené zpříma – nejlepší výsledky přinášejí snímky, na kterých je místnost dobře vidět a není focená z extrémního úhlu.
- Dbejte na dostatečné osvětlení – světlé a kvalitně exponované fotografie umožní AI lépe rozpoznat jednotlivé prvky interiéru.
- Zachyťte co největší část místnosti – čím více prostoru je na fotografii vidět, tím lépe dokáže AI navrhnout ucelenou proměnu.
- Ukliďte rušivé předměty – příliš mnoho osobních věcí, nepořádek nebo překážky mohou ovlivnit kvalitu výsledku.
- Vyzkoušejte více stylů – stejná místnost může působit úplně jinak ve skandinávském, industriálním nebo luxusním provedení. Nebojte se porovnat několik variant.
- Generujte více verzí – i v rámci jednoho stylu se mohou jednotlivé návrhy lišit v detailech, barevnosti nebo uspořádání prostoru.
- Berte výsledky jako inspiraci – AI vizualizace jsou skvělým pomocníkem při hledání nápadů a ověřování designových směrů před skutečnou realizací.
Funkce „Styl interiéru“ v Zoner AI umožňuje rychle a jednoduše proměnit vzhled místnosti bez složitých návrhářských programů. Stačí nahrát fotografii, vybrat styl a během několika sekund získáte realistickou vizualizaci nového interiéru.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com a objevte, jak by váš domov mohl vypadat v úplně novém designu.
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