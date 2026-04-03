Monolit vs. modulární web: co je lepší pro malé projekty
Když začínáte nový webový projekt (ať už jde o firemní prezentaci, jednoduchý e-shop nebo komunitní portál) často narazíte na otázku, jakou architekturu zvolit? Dvě hlavní možnosti jsou monolitický a modulární přístup. Oba principy mají své silné i slabé stránky, ale u malých projektů bývá jeden z nich často praktičtější volbou.
1) Monolitický web – když celý web funguje jako jeden systém
Monolitický web je typ webové aplikace, kde všechny části systému fungují jako jeden celek. Uživatelské rozhraní, aplikační logika i práce s databází jsou součástí jedné aplikace, která se vyvíjí, testuje a nasazuje společně, píše web ServiceIT.
V praxi to znamená, že celý web má jeden kódový základ, jednu aplikaci a obvykle jednu databázi. Jakákoli změna (i drobná úprava formuláře nebo textu) se nasazuje spolu s celým projektem, nikoli jen s jeho částí.
Hlavní výhodou monolitického přístupu je jednoduchost. Architektura je snadno pochopitelná, vývoj je rychlý a provoz nevyžaduje složitou infrastrukturu ani velký tým. Právě proto se monolitický web často používá u malých projektů, firemních prezentací, blogů nebo menších e-shopů.
S růstem projektu se ale mohou objevit limity. Monolit se hůře škáluje, kód může časem ztrácet přehlednost a spolupráce více vývojářů je náročnější, protože všichni pracují na jednom společném systému.
Přesto monolitický web není zastaralé nebo špatné řešení. Pro mnoho menších webů je stále nejrychlejší a nejrozumnější volbou. Zvlášť pokud je cílem rychlé spuštění a jednoduchá správa bez zbytečné technické složitosti.
2) Modulární web – Přehledný základ pro dlouhodobý vývoj webu
Modulární web je webová aplikace navržená tak, aby byla rozdělena do samostatných částí – modulů, z nichž každý řeší konkrétní oblast funkcí. Typicky jde například o modul uživatelů, objednávek, obsahu, plateb nebo administrace. Tyto části jsou na sobě co nejméně závislé a komunikují mezi sebou přes jasně daná rozhraní, uvádí web Medium.
Na rozdíl od klasického monolitu není aplikace vnímána jako jedna velká hromada kódu, ale jako systém složený z logicky oddělených bloků. Každý modul má vlastní odpovědnost, strukturu a často i vlastní testy, což zlepšuje přehlednost celého projektu.
V praxi může modulární web stále běžet jako jedna aplikace a jedno nasazení (tzv. modular monolith), nebo může být rozdělen do samostatně běžících služeb. Pro menší projekty je typické právě první řešení – tedy modulární struktura bez složité infrastruktury.
Hlavní výhodou tohoto řešení je lepší udržovatelnost a připravenost na růst. Nové funkce lze přidávat odděleně, bez zásahů do zbytku systému, kód je přehlednější, lépe se testuje a umožňuje souběžnou práci více vývojářů. Nevýhodou je vyšší náročnost na návrh a větší složitost na začátku projektu. Bez promyšlené architektury a disciplíny se jeho přínosy rychle vytrácí.
Modulární web je proto ideální volbou ve chvíli, kdy už od začátku počítáte s růstem, přidáváním funkcí nebo dlouhodobým vývojem. Nabízí rovnováhu mezi jednoduchostí a flexibilitou a pomáhá udržet projekt technicky zdravý i v dalších letech.
3) Příklady z praxe – kde se s tím setkáte
Monolitický web v praxi
Monolitický přístup používá velké množství běžných webů, často aniž by si to jejich provozovatelé uvědomovali. Typickým příkladem jsou systémy postavené na platformách jako WordPress, kde celý web (šablona, logika i databáze) běží jako jedna aplikace.
Podobně fungují například:
- menší e-shopy na WooCommerce,
- firemní weby nebo blogy,
- interní administrace nebo jednoduché SaaS nástroje.
Tyto projekty mají obvykle jeden kód, jeden server a jednoduchý deployment.
Modulární web v praxi
Modulární přístup se častěji objevuje u projektů, které postupně rostou a potřebují lepší organizaci kódu. Například větší e-shopy nebo aplikace, kde je oddělená správa uživatelů, objednávek, plateb nebo obsahu.
Příkladem může být:
- rozsáhlejší e-shop s oddělenými moduly (produkty, košík, objednávky),
- aplikace typu Shopify (interně modulární systém),
- moderní webové aplikace postavené na frameworkách jako Next.js nebo Laravel, kde se architektura často dělí na logické celky.
V těchto případech sice může aplikace běžet jako jeden celek, ale uvnitř je jasně strukturovaná do modulů.
4) Monolit vs. modulární – co je pro malé projekty lepší
|Kritérium
|Monolit
|Modulární web
|Rychlé spuštění
|✅
|✅
|Jednoduchost
|✅
|⚠️
|Údržba s rostoucím projektem
|⚠️
|✅
|Týmová spolupráce
|⚠️
|✅
|Příprava na budoucí růst
|⚠️
|✅
- Monolit je skvělý pro rychlé, malé projekty, kde chcete co nejdřív nasadit a nechystáte se řešit obrovský růst nebo komplexní funkce.
- Modulární přístup je nejlepší, když očekáváte, že web poroste, budete přidávat funkce, nebo na něm bude pracovat více vývojářů.
U malých projektů obecně doporučujeme monolitický základ s moduly (ideálně takzvaný modular monolith). Ten umožňuje jednoduché nasazení i strukturovaný kód, což snižuje technický dluh a zároveň dává prostor pro další rozvoj bez přepisování architektury.
