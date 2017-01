Asi jste se s touto otázkou už setkali: Jaké CMS použít? Chcete mít moderní web s důrazem na vlastní tvorbu, čitelný i na telefonu, s možností šířit příspěvky ihned po sociálních sítích. Fotografujete? Blogujete? Líbí se vám minimalistické designové pojetí? V situaci, kdy je WordPress příliš komplexní a Coppermine Gallery příliš komplikovaná, by řešením mohl být bezplatný redakční systém Koken.

Pokud jste tvůrcem, forma by v žádném případě neměla zastínit vlastní obsah. Koken je relativně mladý nástroj pro creative publishing, jeho vzhled dynamicky reflektuje současné designové trendy a využívá responzivní média. Na rozdíl od mnoha jiných galerií nepůsobí zastarale ani překombinovaně. Systém je neustále vyvíjen a aktualizace nainstalujete jediným kliknutím v administraci. Aplikace chováním lehce připomíná „blogovací“ sociální síť Tumblr. Můžete však řadit příspěvky nejen relativně (před dvěma hodinami), ale i absolutně (9.11.2016 v 15:22). Za možný zápor lze ovšem považovat absenci překladu do češtiny.

Obrázky, články, videa…

V administraci najdete pět základních položek hlavního menu, nazvaných Library, Text, Site, Settings a Store. Library, tedy knihovna, obsahuje fotografie, které si přejete publikovat. K jejich nahrávání slouží tlačíko v pravém dolním rohu: „Import content“.Soubory lze přetáhnout do okna pomocí drag & drop. Všechny obrázky, které takto importujete, jsou automaticky zveřejněny na webu, který si prohlédnete po kliknutí na „View Site“ vpravo nahoře. Můžete je samozřejmě dále třídit do alb, rotovat, přidávat k nim tagy, upravovat datum vzniku, datum publikace a jiné vlastnosti. Nové album vytvoříte kliknutím na „plus“ vlevo dole. V každém albu pak můžete určit, který obrázek jej má reprezentovat jako „cover“.

Kromě fotografií je možné na webu publikovat také články – tato možnost je v menu Text. Nový text vytvoříte opět kliknutím na „plus“ vlevo dole. Článek (essay) podporuje základní formátování textu a umožňuje do vašeho blogpostu či novinky vložit obrázek z knihovny, slideshow či odkaz na již nahrané fotoalbum. Vybrané články i fotky můžeme pomocí hvězdičky zvýraznit na hlavní stránce coby „featured content“. Kromě článku je možné zveřejnit i „stránku“ (page) s libovolným obsahem. To se může hodit v případě, kdy potřebujete vložit na stránku Google formulář, objednávku, návštěvní knihu či iframe. Lze vložit i vlastní JavaScript a editovat HTML pomocí zabudovaného editoru, který se skrývá pod ikonkou špičatých závorek vpravo dole.

Třetí položka menu s názvem Site obsahuje nejrůznější možnosti nastavení šablony, barev, fontu, odkazů a rozložení prvků na stránce (layout). Zde můžete upravit vzhled různých částí webu, nebo další odkazy do menu a určit, která stránka se má zobrazovat jako úvodní (označena jako „front“). Po kliknutí na ozubené kolečko vpravo nahoře je možné změnit kompletní nastavení vzhledu celého webu (Theme), ale i nastavení, která se vztahují pouze k té stránce, na kterou se právě díváte (Template). Změny v této sekci se neprojeví ihned – nezapomeňte kliknout zcela dole na oranžové tlačítko „Publish changes“.

Pluginy pro speciální dovednosti

V sekci Settings si můžete přidat favicon, upravit CSS šablonu a určit, na jaké URL adrese se má vaše webová stránka zobrazovat. V části „Administrator“ můžete přidat odkazy na svůj Facebook, Twitter a Google+. V části „Importing“ určíte, zda bude vaše tvorba přístupná pod licencí Creative Commons, All Rights Reserved či pod jinou. Pod položkou „Site Publishing“ najdete nastavení URL, titulku, popisu a klíčových slov. Formát zobrazení času pracuje se speciálními znaky PHP funkce Time()).

Záložka Store nabízí možnost instalace dalších vzhledových témat a pluginů. Základní vzhled po instalaci s názvem Elementary je svěží a široce přizpůsobitelný, ale v nabídce najdete i několik dalších šablon v neplacené i placené variantě. Najdete zde možnost propojení s Adobe Lightroom, rozšíření pro e-commerce, Google Analytics, komentáře přes Disqus, import z Vimeo a Instagramu, možnost vložit hudbu ze Spotify, plugin pro jednoduché vkládání HTML do hlavičky webu a řadu dalšího.

Koken je moderní softwarové řešení, určené k instalaci na webový server s podporou PHP a databází MySQL. Instalační balíček najdete i v naší aplikaci CzechiaApps. Instalace Kokenu poběží bez obtíží na základní webhostingové variantě Linux s defaultním 64MB memory limitem, parametr post_max_size doporučujeme navýšit na 24MB (viz oficiální nápověda).

Klady a zápory:

+ moderní, nekomplikovaný design

+ stylově čisté šablony i v bezplatné variantě

+ široká customizace stylů i barev prvků („klikátkem“ i hexadecimálně)

+ intuitivní ovládání administrace

+ hotový web absolutně bez nutnosti zasahovat do zdrojového kódu

+ automaticky zabudované prvky pro sdílení na sociální sítě

– absence překladu do češtiny

– absence českých znaků v některých fontech

– administrace oficiálně nepodporuje prohlížeč Internet Explorer (viz oficiální Systémové požadavky na help.koken.me)

– při dotykovém ovládání v administraci nelze použít některé drop-down prvky (např. „přetahování“ a řazení fotek do alb)

– skript v administraci občas může „zamrznout“, pak je nutný reload stránky.

Zaujala vás aplikace Koken? Pojďte si ji vyzkoušet. Pro hladký běh doporučujeme profesionální webhosting CZECHIA.COM, který nabízí snadnou instalaci a aktualizaci Kokenu.