V rámci seriálu o úspěšných projektech bych rád přispěl dalším tipem z praxe. Tentokrát se v rozhovoru s Adamem Švejdou, který je provozovatelem e-shopu Spyobchod.cz, podíváme do zákulisí tohoto úspěšného e-shopu. Adam Švejda se odlišuje tím, že dokázal sám a bez odborníků proměnit svůj dříve malý obchod v lídra v oboru špionážní techniky. Jaké byly začátky e-shopu a co plánuje do budoucna? To se dozvíte z rozhovoru.

Pane Švejdo, můžete v krátkosti představit svůj e-shop? Jak dlouho fungujete a jakou máte pozici na trhu?

Náš e-shop se zabývá špionážní a čím dál tím více i klasickou bezpečností technikou. Snažíme se vždy vyhovět zákazníkovi, a proto pokud není možné jeho požadavky uspokojit produkty, které jsou na trhu standardně k dostání, nabízíme i zakázkovou výrobu na míru, což je naší velkou výhodou oproti jakékoliv konkurenci. V oboru špionážní techniky jsme lídrem trhu v ČR i na Slovensku a nyní se pokoušíme pomalu expandovat do Německa a Polska.

Podnikám od roku 2007 a ke špionážní technice jsem se dostal postupným vývojem. Dříve jsem provozoval obchod zaměřený na veškerou drobnou elektroniku a gadgety, ale jednou částí sortimentu byla právě i špionážní technika. Vzhledem k tomu, že špionážní technika pro mě byla velmi zajímavá a její prodeje byly také velmi dobré, začal jsem její nabídku rozšiřovat, což nakonec dospělo k vytvoření specializovaného obchodu zaměřeného právě na špionážní techniku.

Když se řekne špionážní technika, většina lidí si představí odposlechy a policejní filmy. Sortiment je ale mnohem širší. Co dále prodáváte a komu nejčastěji?

V našem sortimentu máme zejména produkty, které zákazníkům pomáhají v opatřování informací. Kromě zmíněných odposlechů se jedná zejména o nejrůznější typy skrytých kamer a nahrávacích zařízení. Kromě špionážní techniky se zabýváme i tradiční bezpečnostní technikou, jako jsou kamerové systémy či alarmy.

Našimi nejběžnějšími zákazníky jsou lidé, kterým se děje nějaké příkoří, které může být za běžných okolností velmi problematické prokázat. Velmi často se jedná o lidi, kteří potřebují zdokumentovat nekorektní či korupční jednání úředníků. Další situací, se kterou se setkáváme často, je, že ve firmě, v kanceláři či skladu záhadně “mizí” věci. Je-li zloděj vychytralý, dá si pozor, aby ho běžný kamerový systém nezaznamenal. Proto naši klienti tyto systémy doplňují skrytými kamerami, které v principu velmi rychle pomohou pachatele odhalit.

Jeden z dalších problémů, který velmi často naši klienti řeší, je vandalismus páchaný na dveřích do bytu. Typicky se jedná například o ucpávání klíčové dírky, takže člověk pak musí měnit celý zámek. Téměř vždy se jde o některého ze sousedů, se kterým vede náš zákazník nějaký spor a on se mu takto mstí. Většinou je to tak, že klient ví naprosto přesně, kdo mu škodí, nicméně to nemůže dokázat. Z toho důvodu jsme vyvinuli speciální řadu digitálních kukátek DoorGuard. Z vnější strany dveří vypadá zařízení jako naprosto běžné dveřní kukátko, takže na první pohled nepoznáte, že se jedná o poměrně sofistikované zařízení, které monitoruje dění před dveřmi.

Jaké byly začátky e-shopu Spyobchod.cz? Řešil jste si vše sám, nebo spolu s nějakým partnerem?

Prvních několik let jsem si vše řešil sám z domova. Později, když skladové zásoby narůstaly a začalo to být neúnosné, tak jsme si s kamarádem, který také rozjížděl e-shop, pronajali společnou kancelář. Postupem času nám oběma e-shopy rostly, takže se každý přestěhoval do vlastního.

A co marketing? Jaké jsou podle Vás hlavní rozdíly mezi tím, co fungovalo před lety a co funguje dnes?

Naším hlavním marketingovým kanálem byla velmi dlouho téměř výhradně organická návštěvnost z vyhledávačů a zbožových srovnávačů. V poslední době jsme se začali zaměřovat i na další kanály jako PPC, Facebook či e-mailing.

Z hlediska optimalizace pro vyhledávače stále slýchám, jak se algoritmy mění v podstatě každou chvíli, a že co fungovalo včera, již dnes nefunguje. Mně to ale takhle nepřijde. Vždycky jsem se při tvorbě webu zaměřoval především na tvorbu kvalitního obsahu, a to fungovalo před pěti lety i dnes. Samozřejmě se toho mění dost, ale jádro si myslím zůstává stejné.

Další nepřímou formou marketingu je, že se zkrátka snažíme dělat naši práci dobře a snažíme se vyhovět každému zákazníkovi. Velmi často se setkáváme s tím, že k nám přijde zákazník, který byl nejdříve u konkurence, která mu nebyla schopna pomoci. Nebo v ještě horším případě, mu prodali něco, co pro jeho problém bylo naprosto nevhodné. U nás mu pak s řešením pomůžeme, a takovýto zákazník nás pak doporučí dále, což je ta nejlepší reklama.

Jak si vybíráte spolupracovníky do týmu? Máte nějakou zkušenost či metodu, s níž byste se mohl podělit?

Na toto žádnou speciální metodu nemám. Kolegy sháníme především přes Jobsy a podobné portály. Popřípadě na doporučení známých. Externí spolupracovníky hledám také přes Webtrh, se kterým mám dobré zkušenosti.

Zmínil jste, že se chystáte na expanzi na polský a německý trh. Plánujte opět vše dělat sám, respektive se svým týmem, nebo využijete služeb třetích stran?

Expanzi do Polska v tuto chvíli řešíme s naším stávajícím týmem. Pro Německo nyní zkouším takový experiment. Spouštíme zároveň 2 německé obchody, přičemž jeden stavíme víceméně svépomocí a o druhý se kompletně stará agentura. Podle toho, jak to dopadne, se pak rozhodneme, jak postupovat v dalších zemích.

V čem se podle Vás odlišují německý a polský trh od toho našeho?

Na těchto trzích zatím mnoho zkušeností nemáme, ale doposud jsou naše poznatky takové, že v Polsku jsou lidé mnohem větší “šťourové”. V podstatě každé objednávce předchází několik emailů a telefonátů. Máme zde také velmi vysoké procento nepřevzatých či vrácených balíčků. Naopak Němci se neptají skoro vůbec, a když už něco objednají, tak si balíček většinou převezmou. Procento vrácených zásilek zde máme minimální. Český trh bych zařadil někam doprostřed.

Chcete vsadit na stejné způsoby marketingu jako u nás a na Slovensku?

Určitě. Myslím si, že kanály jako SEO, PPC, zbožové srovnávače či e-mailing jsou univerzální a fungují všude. V první řadě se tedy zaměříme na ně a v budoucnu je můžeme rozšiřovat o nějaké lokální “speciality”.

Kdybyste se mohl vrátit do minulosti a udělat některé věci okolo e-shopu jinak, které by to byly?

Zvolil bych jiné e-shopové řešení, než mám nyní – takové, kde nejsem vázán na jednoho konkrétního poskytovatele. Nyní e-shop běží na uzavřeném systému, do kterého nemám přístup. Myslím, že je to hlavní překážkou v dalším růstu.

Již delší dobu přemýšlím o migraci obchodu na jiný systém, ale mám z toho trochu obavy, aby při něm nedošlo k poklesu pozic ve vyhledávačích, které máme nyní velice dobré a zajišťují nám hlavní zdroj návštěvnosti a příjmů. Kromě toho bych se asi dříve více zaměřil na jiné marketingové kanály než SEO.

Děkuji za rozhovor a ať se daří i nadále.