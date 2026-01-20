ZONER Cookies

Green hosting bez marketingu: jak technicky snížit uhlíkovou stopu webu

20. ledna 2026
Petra Sasínová

Uhlíkovou stopu webu neurčují slogany o zeleném hostingu, ale konkrétní technická rozhodnutí. Kolik dat pošlete uživateli, kolik JavaScriptu musí prohlížeč zpracovat, jak často server zbytečně počítá totéž a jak efektivně pracuje infrastruktura na pozadí. Podíváme se na green hosting bez marketingových zkratek – jako na soubor konkrétních, měřitelných technických opatření, která mají reálný dopad na spotřebu energie i uhlíkovou stopu webu.

1) Nejprve si nastavte měření

Bez měření se z green hostingu snadno stane jen pocit nebo víra v to, že to děláme správně. Technický přístup ale stojí na datech. Teprve když víte, kolik zdrojů váš web skutečně spotřebovává, můžete je systematicky snižovat a ověřit, že změny mají reálný dopad.

Základní metriky, které dávají technický smysl:

  • Přenesená data – celková velikost stránky, počet requestů a podíl obrázků, JavaScriptu, fontů a videa. Každý kilobajt navíc znamená energii spotřebovanou v síti i na zařízení uživatele.
  • Výpočetní náročnost – hlavně množství a složitost JavaScriptu. Těžký JS zatěžuje CPU prohlížeče a zvyšuje spotřebu energie, zejména na mobilech.
  • Serverová zátěž – kolik požadavků jde až na origin, kolikrát se generuje stejný obsah znovu a jak efektivně funguje cache.

Praktickým krokem je nastavení technických rozpočtů – maximální velikosti stránky, limitu JavaScriptu nebo počtu requestů. Jakmile tyto limity hlídáte dlouhodobě, stane se snižování spotřeby energie přirozenou součástí kvality webu, a ne marketingovým tématem.

2) Největší technická páka – méně dat, méně JavaScriptu

Největší vliv na uhlíkovou stopu webu má objem přenesených dat a množství JavaScriptu, které musí zařízení zpracovat. Obě věci se promítají do spotřeby energie v síti, na serveru i na koncovém zařízení uživatele, píše web Developer Mozilla.

Každý kilobajt navíc znamená víc přenosů a víc výpočtů. Nejčastějšími viníky jsou zbytečně velké obrázky, univerzálně načítané JS balíky a externí skripty, které běží i tam, kde nepřinášejí žádnou hodnotu.

JavaScript je přitom energeticky náročnější než HTML a CSS – musí se parsovat a spouštět. Na mobilních zařízeních to vede k vyšší spotřebě energie i horšímu výkonu. Technicky efektivnější je načítat JS jen tam, kde je skutečně potřeba, rozdělit ho na menší části a co nejvíc logiky řešit na serveru.

Osvědčeným postupem je nastavit rozpočet velikosti stránky a JavaScriptu pro jednotlivé šablony. Jasně nastavené limity brání tomu, aby web časem nepozorovaně bobtnal, a dělají z úspor energie běžnou součást technické kvality webu, nikoli jednorázový optimalizační zásah.

3) Druhá páka – cache a méně práce serveru

Po omezení dat a JavaScriptu přichází druhá klíčová oblast, která má výrazný dopad na spotřebu energie – kolik práce musí web udělat na serveru při každém zobrazení. Každý zbytečně zpracovaný požadavek znamená další CPU čas, databázové dotazy a energii spotřebovanou v datacentru.

Základem je důsledné využívání cache. Pokud se obsah nemusí generovat znovu při každém requestu, server i databáze pracují výrazně méně. Patří sem správně nastavené cache hlavičky, dlouhá životnost statických souborů a využití CDN nebo reverzní proxy pro cacheování HTML tam, kde to dává smysl.

Smysluplné je také omezit opakované generování stejného obsahu – oddělit statické a dynamické části a minimalizovat logiku spouštěnou při každém požadavku.

Dalším krokem je snížení objemu dat, která server posílá – komprese (Brotli, gzip) a moderní přenosové protokoly snižují přenosovou zátěž i spotřebu energie v celé síti.

Efektivní cache vede ke stabilnějšímu provozu a menším špičkám zátěže. Díky tomu není nutné držet naddimenzovanou infrastrukturu a web může běžet úsporněji, nejen rychleji.

4) Green hosting prakticky – co ověřit a co má reálný dopad

Green hosting nezačíná výběrem zeleného tarifu, ale ověřením, jak hosting technicky funguje a jak efektivně využívá energii. Bez ohledu na barvu webu totiž platí, že neoptimalizovaný web dokáže spotřebovat zbytečně mnoho energie i na sebelepší infrastruktuře.

  • Neřešte slogany, ale technická fakta – označení „green“ nebo „eco“ samo o sobě nic neznamená. Důležité jsou konkrétní parametry provozu.
  • Původ a využití energie – zajímejte se, odkud pochází elektřina, jak je její původ doložený a zda poskytovatel zveřejňuje informace o energetické účinnosti datacentra.
  • Vytížení a dimenzování infrastruktury – naddimenzované servery spotřebovávají energii i v nečinnosti. Efektivní hosting pracuje s výkonem úměrným reálné zátěži.
  • Schopnost škálování – infrastruktura by měla umět výkon nejen navyšovat, ale i snižovat podle aktuální potřeby. To má na spotřebu energie větší dopad než samotné „zelené“ deklarace.
  • Nezávislé ověření – jako orientační vodítko lze využít veřejné adresáře typu Green Web Directory, které ověřují využívání obnovitelných zdrojů.
  • Hosting jako násobitel efektivity – green hosting sám o sobě uhlíkovou stopu nevyřeší. Největší přínos má tehdy, když běží nad technicky optimalizovaným webem.

5) Pro větší weby – počítejte uhlík jako engineering KPI (SCI)

Pokud provozujete webovou aplikaci, API platformu nebo SaaS, vyplatí se jít o úroveň výš než „CO₂ na pageview“ a používat framework pro uhlíkovou intenzitu systému.

Green Software Foundation publikuje specifikaci SCI (Software Carbon Intensity) – metodiku, jak počítat emise softwarového systému jako rate (praktické pro srovnání verzí, regionů, architektur).

Co to znamená v praxi:

  • měřit využití compute (CPU/GPU), paměti, storage, síť
  • přidat carbon intensity regionu (kde systém běží)
  • optimalizovat – méně výpočtů, méně přenosů, chytřejší škálování

12 technických kroků, které dělají rozdíl

  1. Nastavte page weight budget pro klíčové šablony (a hlídejte ho v CI).
  2. Zmenšete obrázky – AVIF/WebP, správné rozměry, srcset.
  3. Omezte JS – code splitting, vyhoďte nepotřebné dependency.
  4. Odložte třetí strany (trackery, widgety) – načítání až po souhlasu/interakci.
  5. Zaveďte důsledný caching (Cache-Control, CDN, fingerprinting).
  6. Brotli/gzip, minimalizace a tree-shaking.
  7. Lazy-load vše pod foldem, ale hlídejte LCP.
  8. Omezte video, nebo ho načítejte „on demand“.
  9. Snižte počet requestů (slučování, odstranění duplicity fontů, ikon).
  10. Optimalizujte backend dotazy a chování API (méně roundtripů).
  11. Right-size infrastrukturu a zapněte auto-scaling (škálovat i dolů).
  12. Ověřte hosting v nezávislém adresáři a chtějte technické parametry.

Green hosting tedy není o nálepce v ceníku, ale o technických rozhodnutích, která určují, kolik dat web přenáší, kolik výpočtů provádí a jak efektivně využívá infrastrukturu. Největší dopad mají kroky, jenž zároveň zrychlují web – méně dat, méně JavaScriptu, důsledná cache a rozumně dimenzovaný výkon.

Jakmile se udržitelnost stane součástí běžné technické kvality webu, přestává být marketingovým tématem. Výsledkem je rychlejší, úspornější provoz a nižší uhlíková stopa jako přirozený vedlejší efekt.

Petra Sasínová

