ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

Marketing

E-shop: Jak začít prodávat online a na co si dát pozor

17. října 2025
Petra Sasínová

Obsah

  1.  1. Najděte svůj produkt a cílovou skupinu
  2. 2. Vyberte si prodejní kanál
  3. 3. Zvolte způsob plnění
  4. 4. Definujte své publikum
  5. 5. Nastavte si vaše podnikání
  6. 6. Vyberte si vhodnou platformu
  7. 7. Prodejte vaše online podnikání 
  8. 8. Na co si dát pozor

Související

Chcete prodávat online, ale nevíte, kde začít? Nejste sami. Mnoho podnikatelů i kreativců se potýká s otázkami, jak vybrat správný produkt, jak nastavit e-shop nebo jak oslovit první zákazníky. Vstup do světa e-commerce může na první pohled působit složitě – je potřeba zvládnout tvorbu e-shopu, technické nastavení webu, logistiku, nastavení podnikání i marketing. Naštěstí jsme pro vás připravili praktický průvodce, který vás krok za krokem provede celým procesem a pomůže vám vyhnout se nejčastějším chybám při startu vašeho online podnikání.

 1. Najděte svůj produkt a cílovou skupinu

Než se pustíte do technického nastavení e-shopu, je zásadní vědět, co budete prodávat a komu. Analýza trhu odhalí poptávku, cílové zákazníky i konkurenci. Pomoci vám s tím dnes snadno zvládnou nástroje s umělou inteligencí – například ChatGPT nebo Google Gemini pro nápady a trendy, Marketing Miner pro klíčová slova či konkurenci a český AirGPT pro rychlé texty a rešerše. Díky nim získáte přehled a jasný směr pro svůj online byznys.

Hlavní kategorie online produktů lze rozdělit do čtyř skupin – fyzické produkty, předplatné, služby a digitální produkty. Proč na tom záleží? Protože typ produktu zásadně ovlivňuje, jak budete podnikání řídit, jaké nástroje budete potřebovat a jak budete komunikovat se zákazníky.

Fyzické produkty jsou zboží, které je nutné doručit zákazníkovi, včetně dropshippingu. Předplatné může zahrnovat pravidelné balíčky i digitální obsah na bázi měsíční či roční platby. Služby pokrývají vše od rezervací po řemeslníky. Digitální produkty jsou ke stažení (například e-knihy, videonávody nebo šablony).

Jasná volba typu produktu tak určuje nejen technické nastavení e-shopu, ale i celkový obchodní model.

2. Vyberte si prodejní kanál

Je sice jasné, že chcete prodávat online, ale je potřeba rozhodnout, kde konkrétně. Možností je hned několik – vlastní e-shop, sociální sítě, online tržiště třetích stran (například Amazon či Etsy) nebo kombinace více kanálů v rámci tzv. multichannel strategie. Dokonce existují i specializované platformy pro prodej použitých věcí.

Každý kanál má svá pozitiva i negativa. Prodej přes sociální média bývá nejrychlejší cestou, jak začít, ale nabízí jen omezené funkce a menší možnosti přizpůsobení. Tržiště třetích stran jsou naopak ideální pro první testování zájmu – mají zabudovanou zákaznickou základnu, zároveň však přinášejí přísná pravidla a poplatky.

Největší volnost dává vlastní e-shop, kde máte plnou kontrolu nad značkou, vzhledem i procesem nákupu, ovšem musíte si sami vybudovat návštěvnost a zákaznickou komunitu.

3. Zvolte způsob plnění

U fyzických produktů je třeba zvolit způsob plnění, tedy způsob, jakým dostanete produkty k zákazníkům. Existují tři hlavní metody – dropshipping, fulfillmentové služby a vlastní expedice.

  • Dropshipping – populární pro začátečníky, protože nemusíte nakupovat zásoby předem ani řešit skladování a odesílání.
  • Fulfillmentové služby – například Amazon FBA nebo jiné externí sklady. Ty za poplatek zajistí uskladnění, balení i dopravu, což šetří čas a prostor.
  • Vlastní expedice – zásoby skladujete a posíláte sami. Pro malé obchody to často znamená krabice doma v obýváku, ale u zavedených firem se napojí na stávající logistiku.

Každá možnost má své výhody i nevýhody – záleží na rozpočtu, objemu prodeje a vaší ochotě věnovat se logistice.

4. Definujte své publikum

Jakmile máte jasno v tom, co budete prodávat a jakým způsobem zboží dostanete k zákazníkům, je na řadě další krok – zjistit, kdo jsou vaši zákazníci. Často se totiž ukáže, že online zákaznická základna se může lišit od té, kterou znáte z kamenného obchodu.

V e-commerce je důležité vědět, zda cílíte na lokální, nebo naopak celostátní či globální trh. I malý obchod s potravinami může díky internetu najít nové věrné zákazníky po celé republice – například pro regionální speciality nebo domácí omáčky na grilování.

Neméně podstatné je i to, kde se vaše cílová skupina pohybuje online. Zajímejte se o to, jaké platformy sociálních sítí využívá, jaký způsob nákupu preferuje a přes jaká zařízení či prohlížeče nejčastěji zboží pořizuje. Tyto informace vám později pomohou efektivně oslovit publikum a zvolit správné marketingové kanály.

5. Nastavte si vaše podnikání

Před spuštěním e-shopu je také nezbytné mít vyřešenou legální a administrativní stránku, aby váš obchod fungoval bez problémů a vy se vyhnuli pokutám nebo dalším komplikacím. Mezi nejdůležitější aspekty patří právní oprávnění, jasně definované obchodní podmínky, GDPR a daňová povinnost.

Živnost nebo firma – právní oprávnění

Pro prodej zboží či služeb online musíte mít oprávnění k podnikání. To znamená buď živnostenský list, nebo založenou firmu (s.r.o. či jinou právní formu). Bez tohoto oprávnění není možné legálně prodávat a přijímat platby od zákazníků.

Obchodní podmínky a reklamační řád

Každý e-shop by měl mít jasně definované obchodní podmínky, které stanoví práva a povinnosti vás i zákazníků. Zahrnují například dobu dodání, možnosti vrácení zboží, postup reklamace a řešení sporů. Transparentní a srozumitelné podmínky zvyšují důvěru zákazníků a chrání vás právně.

GDPR – ochrana osobních údajů

Online prodej je spojen se shromažďováním osobních údajů zákazníků, a proto musíte dodržovat zákon o ochraně osobních údajů (GDPR). To znamená například informovat zákazníky, jak nakládáte s jejich daty, jak je ukládáte a komu je případně předáváte. Součástí je také možnost, aby si zákazník své údaje prohlédl, upravil nebo vymazal.

Daňová povinnost

Nezapomeňte na daňové povinnosti spojené s online prodejem. Sledujte registraci k DPH, správnou fakturaci a evidenci příjmů. Pokud prodáváte do zahraničí, je třeba zohlednit i specifika mezinárodního zdaňování. Správná administrace vám umožní bezproblémový provoz a vyhnete se sankcím.

6. Vyberte si vhodnou platformu

Jakmile víte, co chcete prodávat a komu, přichází zásadní rozhodnutí – na jaké platformě svůj e-shop postavíte. V této fázi už byste měli mít jasno v tom, jakým způsobem chcete prodávat. Teď však přichází chvíle vybrat konkrétní nástroj, který vám to umožní.

Na trhu najdete široké spektrum možností – od jednoduchých tvůrců webů jako Wix, Squarespace nebo platformy s českou podporou jako inPage od Zoneru, až po robustní systémy jako Shopify nebo WooCommerce. Zatímco první zvládne spustit i menší podnikatel bez technických znalostí, u větších projektů se vyplatí investovat do profesionální platformy s možností rozšíření.

Při výběru platformy pro e-shop je pak důležité myslet na několik klíčových faktorů: 

  • Uživatelskou přívětivost – rozhoduje o tom, jak snadno se vám bude s administrací obchodu pracovat. Intuitivní prostředí ušetří čas a sníží potřebu technické podpory.
  • Možnost rozšiřování funkcí – e-shop by měl růst spolu s vaším podnikáním a nabízet doplňky či integrace pro marketing, logistiku nebo zákaznickou podporu.
  • Platební a dopravní možnosti – zákazníci očekávají flexibilitu, ať už jde o online platby kartou, Apple Pay nebo možnost osobního odběru a doručení kurýrem.
  • Náklady na provoz – tedy nejen měsíční poplatky za platformu, ale také transakční poplatky, cena za hosting, pluginy nebo další doplňkové služby.

Jednoduché platformy zvládne i menší podnikatel bez technických znalostí, ale u větších projektů se vyplatí investice do profesionálního řešení s možností rozšíření. 

Typickým příkladem je WordPress v kombinaci s pluginem WooCommerce, který patří mezi nejpoužívanější e-commerce systémy na světě. Umožňuje naprostou volnost v designu, správě produktů i funkcionalitách a díky tisícům dostupných rozšíření lze e-shop přizpůsobit přesně na míru podnikání.

Pro maximální výkon a bezpečnost se vyplatí provozovat takový e-shop na specializovaném WordPress hostingu například od CZECHIA.COM, který je optimalizovaný právě pro WordPress. Nabízí rychlé načítání stránek, spolehlivé zálohování, automatické aktualizace, podporu moderních PHP technologií a v prémiové variantě i technologii LiteSpeed. Takto postavený e-shop poskytne profesionální základ, který zvládne růst vašeho byznysu i nároky moderního online prodeje.

7. Prodejte vaše online podnikání 

Jakmile je váš e-shop spuštěný, práce teprve začíná. Stejně jako v každém podnikání je potřeba obchod aktivně propagovat a budovat jeho viditelnost. Nemusíte hned utrácet velké částky, ale pro skutečně účinnou reklamu a oslovení zákazníků je vhodné počítat alespoň s menší investicí. Součástí pravidelné péče o e-shop je také sledování analytických dat a podle nich průběžné upravování marketingových kampaní a strategií, aby byly co nejúčinnější.

SEO – ať vás lidé najdou

Dobré SEO (optimalizace pro vyhledávače) znamená, že vás zákazníci najdou přes Google. Používejte srozumitelné názvy produktů, smysluplné popisky, přehledné kategorie a pište kvalitní texty. Když vyhledávače váš web pochopí, přivedou vám zákazníky zdarma a bez nutnosti platit za reklamu.

PPC reklama – rychlá cesta k návštěvníkům

Pokud potřebujete výsledky hned, pomůže PPC reklama. Kampaně v Google Ads, Skliku nebo na Facebooku a Instagramu dokážou oslovit přesně ty lidi, kteří mají o vaše zboží zájem. Platíte jen za kliknutí a můžete si snadno ověřit, co funguje.

Sociální sítě budujte vztahy se zákazníky

Facebook, Instagram nebo TikTok nejsou jen o sdílení fotek. Jsou ideální pro vyprávění příběhu vaší značky, ukázky produktů a komunikaci s komunitou. Sdílejte užitečný obsah, zákulisí firmy, recenze i návody a zákazníci se k vám budou vracet.

E-mail marketing – připomínejte se

E-mailing patří k nejúčinnějším marketingovým kanálům. Pomocí newsletterů můžete informovat o novinkách, slevách nebo doporučit produkty, které by zákazníka mohly zajímat. Automatické e-maily zase pomáhají vrátit zákazníky k nákupu nebo umožňují poslat poděkování.

Budování značky – víc než jen logo

Silná značka stojí na promyšlené vizuální identitě, konzistentní komunikaci a hodnotách, se kterými se zákazník ztotožní. Dobře nastavený branding zvyšuje důvěru i zapamatovatelnost – a právě ta rozhoduje o dalším nákupu.

Analýzy a metriky – co se vyplatí

Bez dat se v marketingu neobejdete. Sledujte klíčové metriky – návštěvnost, konverzní poměr, průměrnou hodnotu objednávky nebo cenu za získání zákazníka (CAC). Pravidelná analýza vám ukáže, kam investovat čas a peníze, aby se vrátily.

Obsahový marketing – pomáhejte a prodávejte

Kvalitní obsah přitahuje pozornost i důvěru. Vytvářejte návody, tipy, blogy nebo videa, které vašim zákazníkům skutečně pomohou. Obsahový marketing podporuje SEO, posiluje značku a přivádí na web nové návštěvníky – často levněji než reklama.

8. Na co si dát pozor

Založit e-shop je tedy dnes snadné, ale uspět dlouhodobě už zdaleka ne. Mnoho projektů ztroskotá nikoli kvůli špatnému produktu, ale kvůli přehlédnutým detailům. Úspěšný online prodej není jen o pěkném webu, ale také o spolehlivém servisu, přehledných procesech a důvěře zákazníků. Na co si tedy dát pozor, aby váš e-shop neskončil dřív, než se rozjede? 

  • Zákaznický servis – V digitálním světě je právě zákaznická podpora tím, co nahrazuje osobní kontakt z kamenné prodejny. Řešte problémy a reklamace efektivně, a především s ochotou. Buduje to důvěru a loajalitu zákazníků.
  • Skryté náklady – Buďte transparentní v cenách i dopravě. Nic zákazníka neodradí víc než nečekané poplatky na konci objednávky.
  • Technická stabilita – Pomalý web, nefunkční košík nebo chyby při platbě odradí návštěvníky. Investujte do kvalitního hostingu a pravidelně testujte celý proces objednávky.
  • Sortiment – Příliš široký výběr zboží může vést k chaosu. Začněte s menším, ale kvalitním portfoliem produktů, které dobře znáte a můžete efektivně propagovat.
  • Marže a náklady – Pečlivě počítejte všechny náklady – nákup zboží, doprava, balení, poplatky platebním branám a marketing. Pokud marže nepokryje tyto výdaje, e-shop nebude dlouhodobě udržitelný.
  • Cash flow – I když přijde hodně objednávek, opožděné platby nebo vysoké provozní náklady mohou způsobit problémy. Sledujte příjmy a výdaje v reálném čase a plánujte rezervy pro nečekané situace.
  • Zákaznická zkušenost – Rychlý, přehledný a responzivní web, jednoduché vrácení zboží, jasná komunikace a spolehlivé doručení jsou faktory, které často rozhodují více než samotná cena. Spokojený zákazník se vrací a doporučuje vás dál.

Aby e-shop fungoval hladce, testujte ho už od začátku – nechte web projít přáteli, kolegy nebo prvními zákazníky a sledujte výše zmíněné body. Díky tomu rychle odhalíte slabá místa a váš e-shop bude stabilní, profesionální a připravený na dlouhodobý růst.

Předchozí článek Měsíc kyberbezpečnosti: Na co si dávat na internetu pozor a jaké jsou hlavní hrozby letošního roku
Petra Sasínová

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *