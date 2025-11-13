Jak vytvořit katalog produktů, který prodává
Chcete, aby váš e-shop prodával víc? Začněte u katalogu produktů. I ten rozhoduje, jestli zákazník nakoupí nebo odejde jinam. Přinášíme praktické tipy, jak navrhnout katalog, který je přehledný, rychlý, atraktivní a především konverzní. Od struktury a popisů až po SEO a kvalitní fotografie.
1. Uspořádejte katalog logicky
Katalog musí být přehledný jako dobře značený obchod. Rozdělte produkty do jasných kategorií (např. Oblečení, Doplňky, Elektronika) a přidejte podkategorie podle toho, jak lidé přemýšlejí.
Umožněte filtrování podle ceny, velikosti nebo značky – to pomáhá rychleji najít, co návštěvník hledá. Používejte jednoduché názvy, které lidé skutečně zadávají do vyhledávače. A nezapomeňte na vyhledávání s našeptávačem, které dokáže hledat i v popisech a parametrech.
TIP: Pokud používáte inPage od Zoneru, můžete strukturu katalogu přehledně nastavit přímo v administraci. Snadno přidáte nové kategorie, upravíte jejich pořadí, doplníte popisy, fotky i parametry. Díky okamžitému náhledu vidíte, jak bude katalog na webu působit ještě před spuštěním e-shopu.
2. Pište popisy, které prodávají
Popis produktu je klíčový prvek katalogu, ale často bývá opomíjen. Nestačí opsat technické parametry. Lidé nehledají tabulku, ale důvod, proč nakoupit právě u vás. Dobře napsaný popis prodává i bez slev, protože spojuje emoce, přehlednost a přesvědčivost.
Začněte benefitem – vysvětlete, jak produkt zlepší život (místo „Batoh má objem 30 litrů“ napište „Do batohu zabalíte vše na víkend a díky ergonomickým popruhům vás nebudou bolet záda.“)
Pište stručně, přehledně a srozumitelně. Struktura pomáhá – krátký úvod s přínosem, hlavní část s detaily a závěr s výzvou k akci. Přidejte i drobnosti, které posilují důvěru (záruka, doprava zdarma, vyrobeno v Česku).
Vyplatí se přidat příběh vašeho e-shopu a optimalizovat ho pro SEO (používejte přirozená klíčová slova, pište unikátně).
3. Kvalitní fotografie prodávají víc než slevy
Zákazníci nakupují očima. I ten nejlepší text neprodá, pokud produkt na fotce nevypadá dobře. První dojem rozhoduje během pár vteřin a kvalitní snímky dokážou zvýšit prodeje víc než dočasná sleva.
Foťte v dobrém světle, na neutrálním pozadí a ukažte produkt z více úhlů i v detailu. Dbejte na jednotný styl napříč katalogem – působí profesionálně a sjednoceně. Lifestyle fotky (např. batoh na výletě, šaty v pohybu) dodají emoci a autentičnost.
Výhodné je také využít chytré úpravy, například v rámci českého Zoner AI Editoru. Ten dokáže během pár vteřin odstranit pozadí, vylepšit barvy nebo doplnit chybějící části pomocí generativní výplně – ideální pro katalogové fotky.
4. Uveďte všechny důležité informace
Lidí se rozhodují na základě dostupných informací. Stránka produktu by proto měla obsahovat vše podstatné – cenu, dostupnost, dopravu a varianty. Čím méně musí návštěvník hledat, tím snáz nakoupí.
Uveďte cenu včetně DPH, informaci o skladové dostupnosti („Skladem“, „Na objednávku“ apod.) a možnosti doručení či platby. Pokud nabízíte více variant, umožněte přepínání barev, velikostí nebo balení přímo na stránce, bez nutnosti návratu do katalogu.
Důvěru posilují i drobné, ale důležité detaily – záruka, původ výrobku, recenze nebo možnost dotazu k produktu. Čím víc jistoty a transparentnosti, tím menší šance, že nákup někdo nedokončí.
5. Optimalizujte katalog pro vyhledávače
Aby váš e-shop lidé vůbec našli, musí být katalog dobře optimalizovaný pro vyhledávače. SEO pomáhá, aby se produkty zobrazovaly ve výsledcích Google nebo Seznamu na viditelných pozicích, bez nutnosti platit za reklamu.
Každý produkt by měl mít unikátní popis s přirozeně vloženými klíčovými slovy. Místo obecného „dámská kabelka“ napište konkrétněji „kožená dámská kabelka přes rameno“. Důležité je klíčová slova použít v názvu, nadpisu i URL, ale vždy srozumitelně a bez přehánění.
Nezapomeňte na meta titulky a popisy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Krátce shrnují produkt a motivují ke kliknutí. Správně napsaný meta popis dokáže zvýšit návštěvnost i bez změny pozice ve vyhledávači.
Vyplatí se také přidat strukturovaná data (Schema.org) – umožní zobrazit cenu, dostupnost nebo hodnocení přímo ve výsledcích. A samozřejmě dbejte na rychlost načítání a mobilní verzi webu, které jsou pro SEO klíčové.
6. Testujte a měřte
Katalog produktů není hotový nikdy. I když vše funguje, vždy se dá něco zlepšit – od názvů po fotografie. Pravidelné testování ukáže, co skutečně funguje a co brzdí prodeje.
Sledujte, které produkty mají hodně zobrazení, ale málo objednávek. Zkuste upravit popis, název nebo hlavní fotografii a sledujte, jestli se konverze zlepší. I drobná změna může mít velký dopad.
Vyplatí se dělat A/B testování, kdy porovnáte dvě verze stejné stránky – například jiný titulek, barvu tlačítka nebo délku textu. Získáte konkrétní data, podle kterých můžete dělat rozhodnutí, ne pouze odhady.
Prodává přehlednost, důvěra a emoce
Úspěšný katalog není o množství produktů, ale o zážitku z nakupování. Když se v něm lidé snadno orientují, mají dostatek informací a cítí jistotu, že kupují správně, cesta k nákupu je krátká.
Klíčem je propojit přehlednou strukturu, kvalitní fotografie, přesvědčivé texty a technicky spolehlivý web. Každý detail (od názvů kategorií po tlačítko „Do košíku“) posiluje důvěru a emoci, které rozhodují o úspěchu.
Pro tvorbu jednoduchého e-shopu, webu nebo i jen katalogu produktů je dobré využít český CMS systém inPage od Zoneru. Ten umožňuje přehlednou správu produktů, automatickou SEO optimalizaci i napojení na platební brány. Zvládne ho i začátečník a výsledkem je moderní, rychlý a důvěryhodný web, který prodává na počítači i v mobilu.
