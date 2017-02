Myšlenka, že máte mít nějakou osobní značku (personal brand), může být odstrašující. Osobní značka je spojována především s celebritami a s největšími kapacitami v oboru. V současné době je tvorba osobní značky spojena především s různými kouči, či prodejci banánů. Nicméně svou osobní značku nemusí mít pouze známí lidé.

I vy si můžete vybudovat svou osobní značku, se kterou si vás ostatní ihned spojí. Může jít o kterýkoliv obor vaši činnosti. Od práce, přes zájmové a sportovní aktivity až k vaši celkové image. Nyní se zaměříme na osobní značku ve vašem pracovním životě.

Osobní značka je spíše o umění docílit, aby vše, co vytváříte, bylo zřetelně vaše: logo, schéma barev a název značky, ale také subtilnější prvky jako jsou hlas (brand voice) a hodnoty značky. Otázka zní: jak jste na tom ohledně zařazování všech těchto prvků do vaší profesionální persóny?

I „sólové představení“ (one-man show) potřebuje značku

Není pochyb, že pro růst kariéry je proces budování osobní značky klíčový. Řekněme si upřímně, že je spousta lidí, kteří dělají přesně totéž co vy. A jediný důvod, proč si klienti zjednávají vás a ne někoho jiného, spočívá v tom, že je na vás něco upoutalo. Nejspíše to bylo právě to, co je na vaší značce jedinečné, ať už je to cokoliv. Důležité je, že díky tomu budete vyčnívat v moři výsledků hledání.

Budování značky je především o tom, že nejprve vás musejí najít, teprve pak si vás mohou vybrat a kontaktovat.

Možná si myslíte, že vás z ostatních vyčleňují vaše dovednosti, což je sice pravda, ale jen do jisté míry; vaše jméno se bude více přetřásat, pokud je vaše práce jasně na míle před nejbližší konkurencí. Patrně však nejste takto jasně lepší než ostatní talentovaní samostatně výdělečně činní v této oblasti. Prostě jen máte jiný přístup k tomu, jak děláte svou práci — jak skutečně prodáváte sami sebe. Možná klienty těší vaše dovednosti, ale budování značky je především o tom, že nejprve vás musejí najít, teprve pak si vás mohou vybrat a kontaktovat.

Obzvlášť je to důležité v případě, že právě zahajujete svou samostatně výdělečně činnou dráhu. Musíte co nejdřív prezentovat konsistentní image sama sebe. Pokud už jste na volné noze nějakou dobu, ale zatím jste příliš nepřemýšleli o tom, co je vaše značka, dá trochu práce vymodelovat, co už jste udělali pro svou kohezivní (soudržnou) image. Dobrá zpráva je, že pravděpodobně máte již nějaké dokončené projekty, s nimiž můžete pracovat, takže najít společné souvislosti by nemělo být až tak obtížné.

Když si zřídíte značku hned teď, obeznámíte také sami sebe s tím, jaké dovednosti jsou potřebné k provozování vašeho byznysu. Koneckonců, jste firma sestávající se z jediného člověka, vás.

Je to víc než jen obraz profilu na sociálních médiích

Osobní značka musí zahrnovat všechny aspekty vašeho byznysu. Spolu s většinou vizuálních elementů to znamená zařazovat věci, které asi nevidí nikdo jiný — jako jak rozvrhujete svůj čas nebo odpovídáte na privátní emaily.

Identifikátory

Budování osobní značky začíná tím, jak se pojmenujete. Je něco, co učiní váš byznys nezapomenutelným? Pokud je vaše jméno na vašem trhu velmi neobvyklé, už tohle samotné možná postačí, aby si vás zapamatovali. Často však je třeba uvést v obchodním jménu něco dalšího, abyste se ihned vyčlenili od ostatních (tj. “Pet Photographer” (fotograf domácích mazlíčků) nebo “Technical Writer”). Než začnete připravovat URL webu a názvy sociálních sítí, aby odpovídaly vaší nové značce, ujistěte se, že nikdo jiný s podobným názvem nepoužívá vámi zvolené identifikátory.

Dobrým doprovodem jména značky je reklamní heslo neboli slogan. Má to v zásadě být specializovaná sada vašich dovedností zhuštěná do osmi nebo méně slov. Možná pomůže, když si nejprve napíšete kompletní životopis, zhustíte ho pro svůj životopis na Twitteru, a pak ho budete osekávat tak dlouho, až dostanete žádoucí slogan. (Možná dokonce skončíte s tak dobrým sloganem, že bude vaším životopisem na Twitteru, měli byste však přesto napsat několik verzí každého formátu, abyste viděli, co funguje nejlíp.)

Nezkrácený životopis se bude hodit na stránku “O …” („about“) webu. Středně dlouhý životopis, tak 100 až 200 slov, bude nejlepší pro Facebook a LinkedIn. Verze pro Twitter pokryje zbytek vašich sociálních profilů, zatímco váš slogan půjde do jednořádkových popisných polí. Zábavný způsob, jak shromáždit nápady pro životopis, je dobré brainstormingové sezení s přáteli nebo kolegy.

Osobnost

Když hovoříte se svými přáteli, dejte, co se od nich dozvíte, do těch částí své osobnosti, které vás vyčleňují od všech ostatních, které znají. Značku učiníte hodnověrnou takto: udělíte jí osobnost reflektující vás samotného. Když je image firmy, kterou vytvoříte, stylizovaná replikace toho, co jste ve skutečném životě, bude snadnější zůstat konsistentní.

Konsistence přináší odměny sama o sobě. Ti, kdo sledují, jak vaše značka roste spolu s vámi, budou mít dojem, že vás důvěrně znají a že vám důvěřují; ne jak je tomu u těch lidí na volné noze, jejichž značka je tak nablýskaná, že nikdo nedokáže říct, co je za ní. Navíc, když se klienti setkají s vámi osobně, nebudou mít žádné pochybnosti o tom, že tváří v tvář vyzařujete stejnou ryzost jakou vyjadřuje vaše image značky.

Sociální média

Sociální média jsou obrovitou součástí toho všeho. Váš profilový obraz je první věc, které si hledající všimnou, takže by všechny vaše účty měly používat stejný avatar. Pokud nemáte logo, měl by to být zřetelný snímek vašeho obličeje — doprovázený samozřejmě vaším obchodním jménem (pokud je jiné než vaše skutečné jméno). Profilová konsistence dodává potenciálním klientům sebedůvěru, že našli správnou osobu.

Prostřednictvím svých sociálních aktualizací můžete komunikovat váš jedinečný prodejní argument (Unique Selling Proposition, USP) a přesvědčení o vaší branži. Kromě blogů jsou sociální média jedním z nejlepších míst, kde můžete předvádět hlas značky. Je v pořádku, pokud zníte poněkud jinak na internetu, než jak zníte osobně; je to tak u všech. Místo toho, abyste se snažili přesně a do všech detailů replikovat váš idiolekt, hovořte prostě způsobem, který je příhodný pro kontext vaší práce a vašeho publika. Efektní fráze a osobní hlediska, která jsou nepochybně vaše a vyjdou přímo spatra.

Vizuální identita

Základem vaší vizuální identity je logo. Může to být elegantní, minimalistická interpretace všeho, co potřebujete ke své práci, vaše karikatura, nebo prostě jen font a stínování, jimiž jste se rozhodli zobrazit své jméno. Pokud jste designér log na volné noze, vypořádáte se s tím patrně poměrně snadno! Pokud ne, dobrý nápad je prokonzultovat s někým, jak vytvořit takové logo, které nastaví tón pro zbytek vizuálního budování vaší značky.

Jakmile logo zřídilo vaši designovou senzibilitu, měl by váš web a marketingové materiály dělat totéž. Podle mých zkušeností je to jedna z nejzábavnějších částí budování značky — výběr typografie pro signaturu, schématu barev a doprovodných designérských prvků. Vizuální podněty, které vybíráte, jsou viditelnými součástmi hlasu značky. Ať už jste primárně nenucení, zanícení, korektní nebo avantgardní, bude to zřejmé z jediného pohledu na vaši značku.

Nestačí mít značku … buďte svou značkou

Protože jste na volné noze, vaše osobní silné stránky a slabiny budou také silnými stránkami a slabinami vaší značky. Nemůžete například vybudovat úspěšnou image značky okolo přesnosti (dochvilnosti), když ve skutečném životě nestíháte a vždycky přijdete pozdě; vaše skutečné návyky se budou promítat do vaší práce a budou zákazníky frustrovat.

Místo abyste měli nějaká zbožná přání neodpovídající skutečnosti, zahrňte dobré kvality, které už máte a zdůrazněte je při budování obchodní značky. Vaše vize, vyjádření poslání (mission statement) a podstata značky (brand essence), z toho všeho by mělo být jasné, kdo jste. Také to vylepší váš marketing, protože bude vypadat hodnověrněji.

Napsala Anna Wakeling

Anna tráví dny tím, že píše o obsahovém marketingu, o budování osobních značek, a dalších záležitostech týkajících se lidí na volné noze a malých firem. Ve zbývajícím čase ji najdete, jak popíjí kafe a je enormní nerdkou na annaswritingportfolio.tumblr.com a na @heyimawake na Twitteru. Další články od Anny Wakelingové najdete zde.

O překladu:

Článek byl převzat a přeložen pro interval.cz se svolením serveru alistapart.com

Přeložil: RNDr. Jan Pokorný

Znění původního článku najdete na Crafting a Design Persona.