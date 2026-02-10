ZONER Cookies

IT Security

Konec ročních certifikátů: Jak na automatizaci TLS certifikátů pomocí DNS

10. února 2026
Vojtěch Tomášek

Google i Apple neúprosně tlačí na zkracování platnosti SSL/TLS certifikátů. Z původních několika let jsme se dostali na rok a trend jasně směřuje k platnosti pouhých 90, či dokonce 47 dnů. V takovém tempu se manuální obnova stává pro správce serverů noční můrou.

Jedinou udržitelnou cestou je robustní automatizace. V tomto článku si ukážeme, jak nastavit automatickou obnovu certifikátů pomocí protokolu ACME a DNS validace u domén registrovaných u CZECHIA.COM, kteří (nejen) pro tento účel nabízí veřejné REST API.

Proč chtít DNS validaci (DNS-01 challenge)? Většina správců zná ověření přes HTTP, kdy se na web nahrává ověřovací soubor. Validace přes DNS záznamy je ale v mnoha ohledech lepší:

  1. Wildcard certifikáty: Je to jediný způsob, jak získat Let’s Encrypt certifikát pro *.vasedomena.cz.
  2. Bezpečnost a intranet: Nemusíte otevírat port 80 do internetu. Certifikát získáte i pro server schovaný za firewallem nebo v interní síti.
  3. Nezávislost na platformě: Nezáleží na tom, jaký webserver používáte (nebo jestli vůbec nějaký máte).

Nástroje a API Propojení mezi certifikační autoritou a DNS providerem zajišťuje REST API. CZECHIA.COM nabízí dokumentaci ve standardu OpenAPI (Swagger), díky čemuž vznikly pluginy pro tři nejpoužívanější ACME klienty.

Jak na to: Praktická ukázka

  1. Certbot (Standard pro Linux) Certbot je nejrozšířenější klient. Pro nasazení stačí nainstalovat oficiální plugin, vygenerovat si API klíč v administraci CZECHIA a spustit příkaz. Plugin se postará o dočasné vytvoření TXT záznamu, počká na propagaci a po ověření záznam zase smaže.
  2. acme.sh (Lehký shell klient) Pokud nechcete na serveru závislosti na Pythonu, je ideální volbou acme.sh. I zde existuje podpora pro CZECHIA API, která umožňuje získat certifikát jedním příkazem: ./acme.sh –issue –dns dns_czechia -d domena.cz -d *.domena.cz. Cílem acme.sh je certifikát získat (vydat) a uložit jako soubor, o instalaci se nestará; můžete si ji řešit vlastními skripty (tzv. deploy hooky).
  3. Win-acme (pro Windows Server) Osvědčený ACME klient pro svět Windows. funguje v PowerShellu a skript podporuje více domén (SAN). Plugin CZECHIA najdete zde.

S nástupem krátkých expirací certifikátů končí éra „kalendářových upomínek“. S využitím REST API je nastavení automatizace otázkou pár minut. Výsledkem je server, který se o svou bezpečnost stará sám – ať už certifikát platí rok, nebo měsíc.

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

