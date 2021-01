Lokální WordPress

Doba cloudových služeb a instalace WordPressu na jedno kliknutí může naznačovat, že tzv. localhost už nedává takový smysl. Opak je pravdou. Ať už jste zkušený tvůrce, který testuje v jednom kuse, nebo se teprve s WordPressem učíte, může vám přijít lokální instalace vhod.

V článku si ukážeme nejen jaké výhody taková instalace může mít, ale především dvě ozkoušená řešení, která práci výrazně usnadní.

Výhody lokální instalace

WordPress je redakční systém pro webové stránky, takže tak trochu předpokládáte, že se k němu připojíte veřejně přes internet. Možná však chcete vyzkoušet novou šablonu, nový plugin, nějakou funkci apod. Pro takové případy může být zbytečné nastavovat instalaci na hostingu.

Existují dnes pochopitelně i sandboxová řešení, která vygenerují jen dočasnou instalaci WP, ale ta se nemusí hodit vždy. Ne vždy budete chtít nahrávat např. existující uživatelská data na neznámý server. Narazit můžete také na různá omezení, ať už ta časová (instalace je k dispozici hodiny či dny) až po systémová (PHP limity, velikost atd.).

Localhost řešení přináší značné výhody také vývojářům, ti si mohou instalovat např. libovolné verze PHP či databází. U běžných hostingů nebude výběr tak široký a vlastní server nemusí být pro takové „hrátky“ nejrychlejší řešení. Na svém počítači můžete mít připravené i šablony různých instalací, které budou ihned k použití.

Jak na lokální instalaci

Pokročilejší uživatelé si mohou udělat ze svého počítače téměř server (třeba pokud už fungují na Linuxu), případně využít třeba rozšíření pro svůj NAS. My se však zaměříme na nejjednodušší a nejrychlejší možnosti, kterými jsou programy Local by Flywheel či Laragon.

Obě řešení mají společné, že jsou dostupné zdarma. Rozdíly jsou nejen ve funkcích, ale i v ovládání, což bude především pro méně zkušené uživatele zásadní faktor.

Local by Flywheel

Aplikace Local od hostingové společnosti Flywheel je velice elegantní řešení, jak si na svém počítači vytvořit lokální instalace WP. Především pro začátečníky je výhodou, že kromě velmi pěkného uživatelského rozhraní je zde téměř celý proces formou průvodce. Během několika kliknutí tak mohou v prohlížeči vidět nainstalovaný WordPress.

Přestože na pohled se zdá být vše minimalistické a jednoduché, pod povrchem si najdou své i zkušení vývojáři. Ať už jde o změny typu serveru, databáze, verzí PHP, až po WP-CLI. Pravidelně jsou přidávány i nové funkce (např. komprese obrázků bez pluginu). Web navíc můžete dočasně zpřístupnit přes vygenerovaný odkaz.

Jaké nevýhody Local má? Ještě nedávno to byly značně omezená funkčnost, neboť celý program byl přepsán znovu pro vyšší rychlost (to je určitě znát). I přesto však nemáte úplnou svobodu třeba nad výběrem PHP verzí. Prémiové doplňky a synchronizaci s hostingem u Flywheel asi většina z nás nevyužije.

Laragon

Na první pohled je Laragon spíše pro vývojáře, kteří dobře rozumí všem termínům, na které mohou při vývoji webových stránek narazit. O to zajímavější to pro ně bude.

Laragon lze stáhnout jako tzv. portable verzi, takže celý svůj „server“ můžete mít třeba na flashdisku. Zároveň nabízí plnou kontrolu nad tím, jaké verze serveru či PHP si nainstalujete. Vývojáři v plné verzi najdou i Node.js, npm, či git.

Velkou výhodou však je, že se nejedná pouze o řešení pro WordPress. Předinstalované můžete mít jak jiné populární aplikace, tak i svoje vlastní. Kromě přenosnosti vás jistě potěší, že nezabírá téměř žádnou paměť RAM.

Jak už bylo zmíněno, zatímco vývojáři si zde najdou své, tak uživatelské prostředí rozhodně není to, co by bylo ideální pro začátečníky. To je trochu „daň“ za možnost mít pod kontrolou vše, co vás napadne.

Osobně využívám obě řešení. Pro menší věci ve WordPressu oceňuji jednoduchost u Local, ale Laragon rozhodně získává body za integraci nástrojů i do kontextových nabídek Windows, což se hodí i mimo práci s weby.