Zrychlujeme web: gzip, brotli a WebP

Narazil jsem na to, že i profesionálové, kteří si nechávají platit za to, že vytváří weby, naprosto netuší jak zrychlit načítání webů. Takže jsem napsal krátký článek o technologiích, které jsou tu s námi už pár let, ale zůstávají nevyužity.

První dvě jsou gzip a brotli.

Platilo a stále platí, že čím víc dat se přenáší mezi serverem a klientem, tím déle přenos trvá. Takže před mnoha lety se začal komprimovatelný obsah komprimovat při přenosu. K tomu se dlouho dobu používal a stále používá starý dobrý gzip.

Pokud máte na serveru Apache, pak je velmi pravděpodobné, že obsah komprimujete a ani o tom nevíte, protože ve výchozím stavu je nastaveno:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript application/ecmascript application/rss+xml application/xml

Takže vidíte, že ten bezpečně komprimovatelný obsah se komprimuje.

Jediným problém s gzip je, že je starý. Takže před lety (přesněji v roce 2013) vyvinuli vývojáři do Google nový komprimační algoritmus brotli. Je rychlejší než gzip, lépe komprimuje a má menší spotřebu zdrojů.

No a teď ukázka v praxi. Stáhnul jsem Builder z jQuery UI – https://jqueryui.com/download/ a nahrál ho do dvou různých adresářů na našem testovacím serveru.

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/gzip/ – zde je použit gzip

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/brotli/ – a zde brotli.

Spustil jsem na oba adresáře test rychlosti:

https://www.webpagetest.org/result/210406_AiDc5E_7641014f7a6e7cd9019648220a9f59a6/ – gzip

https://www.webpagetest.org/result/210406_BiDcBN_50daee3ff74dbb71e1ac25ae00b7ac85/ – brotli

Na první pohled je vidět, že zatím co gzip dosáhl zmenšení obsahu na 250KB a načtení stránky trvalo 1,215s, tak brotli zmenšil přenášený objem dat na 236KB a načtení stránky trvalo 1,061s.

Jedná úprava kterými se obě stránky liší je, že v .htaccess pro brotli přibyla tato pravidla:

SetOutputFilter BROTLI_COMPRESS

Header set Vary *

AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/html text/plain text/css text/xml

AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/css

AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/x-javascript application/javascript

AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/rss+xml

AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/xml

AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/json

Tím končíme s komprimací i když jen zdánlivě. Další věcí z dílny vývojářů Google je formát WebP. Opět se nejedná o žádnou novinku, je venku od roku 2010. Tady jsem si připravil poněkd drastičtější ukázku. Nahrál jsem do adresáře deset .jpg souborů přímo z fotoaparátu, abych demonstroval propastný rozdíl mezi JPEG a WebP. Soubory jsem zkomprimoval s výchozím nastavením (ztrátová komprese, 75% kvalita) CLI utilitkou cwebp – https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp

Takže pojďme se podívat na rozdíly:

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/img/img_4347.jpg

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/img/img_4347.webp

JPEG má 4,92MB, WebP 805,66KB.

No a tady je ukázka toho, jak věci nedělat. Načítám obrázky v plném rozlišení a nechávám na prohlížeči, aby je zmenšil na 1000px a zaoblil hrany.

Ukázka s JPEG:

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/img/test_jpeg.php

Doba načítání téměř 90s

https://www.webpagetest.org/result/210406_AiDcAV_018987f30e6a291e57e22357dec929b1/

Totéž s WebP:

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/img/test_webp.php

Doba načítání cca 13s

https://www.webpagetest.org/result/210406_AiDcHM_d4b11827e1a0cb848dad140019445bc8/

Jak je to s podporou v prohlížečích? Na to se zptáme na strákách Can I use? https://caniuse.com/webp

Takže jak se říká v Mariáš: U mě dobrý.

Pokud jde o zachování zpětné kompatibility (nahradit nepodporovaný WebP podporovaným JPEG), tak na to existuje několik řešení. Doporučuji ke čtení sekci FAQ: https://developers.google.com/speed/webp/faq

Pokud by někoho náhodou zajímaly zdrojové kódy mé ukázky, tak jsou na

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/img/test_webp.php.src

https://vyboh.trialhosting.cz/interval/img/test_jpeg.php.src