Facebook je úžasný obchodní nástroj, který v rámci sociálních sítí jednoznačně dominuje a vládne v rámci popularity. Bylo by ale mylné přistupovat k němu jako ke klasickému prodejnímu kanálu. Jak by tedy měly příspěvky vypadat? A co je pro ně klíčové, aby přilákaly co největší pozornost vašich fanoušků a potenciálních zákazníků? Je to zejména strategie tvoření obsahu, který by měl být pro vaše fanoušky relevantní a měl by jim přinést přidanou hodnotu.

Je možné, že už vám dochází nápady, jaké příspěvky vytvářet a jak prostřednictvím facebookové stránky budovat svoji značku. Je jednoduché napsat textový příspěvek, k němu najít roztomilý obrázek a poslat je. Facebook však není jenom o počtu likeů. Je hlavně o interakci s vašimi fanoušky a o budování komunity. Pokud tedy zapracujete na své strategii, získáte větší šanci na kontakt a rozhovory se svým publikem a stávajícími i potenciálními zákazníky.

Ukázkou zajímavé strategie na sociálních sítích je klenotnictví Eppi. Na své stránce neustále zkouší nové typy příspěvků a nejde jim v první řadě o to, aby díky stránce prodali své produkty, ale o získání důvěry a přízně fanoušků. Ve spolupráci s jejich marketingovým týmem jsme pro vás připravili několik tipů na to, jak zlepšit interakci a aktivitu svých fanoušků.

“Během roku a půl jsme získali více než 4500 fanoušků. Jak můžete vidět, na začátku to nešlo tak rychle. Ale naše snaha se vyplatila, takže naše první rada zní – určitě to nevzdávejte!”

1. Načasování je základ

Všechno záleží na tom, jaké máte publikum, jaký tvoříte obsah a jaký je váš cíl. Načasování každého příspěvku byste proto měli pečlivě zvážit. Podívejte se na to, kdo tvoří vaše publikum, a vyberte si, jaký typ fanouška (persony) chcete zaujmout. Například pokud chcete oslovit maminku na mateřské, čas vhodný pro její oslovení se bude lišit od toho, kdy vám může věnovat pozornost svobodný třicátník. A kdy přesně byste měli příspěvky publikovat? Nejlepší je vše otestovat přímo na svých fanoušcích. Vyberte si různé časy a vyzkoušejte, kdy je jejich aktivita největší.

“Když se podíváme na profil našich fanoušků, většinu z nich tvoří ženy, příspěvky proto směřujeme hlavně k ženskému publiku. A protože většina z nich je ve věku 18-34 let, což je také naše věková kategorie, snažíme se hlavně psát přirozeně, nestylizovat se do žádné role a působit přátelsky.”

“Aktivita našich fanoušků je rovnoměrně rozložena do celého týdne, takže co se týče konkrétních dnů, nemáme žádné preference. Snažíme se přidávat příspěvky pravidelně na denní bázi tak, abychom mohli oslovit opravdu co největší část našeho publika. Co se týče časů, tak se nám nejvíce osvědčily hodiny pozdě odpoledne a navečer, zhruba mezi 17-21 hodinou, což potvrzují i statistiky.”

2. Používejte obrázky

Pravděpodobně už jste to četli hodněkrát, ale přidávání obrázků na Facebook má svoje důvody. Fotografie dostávají až o 50 % víc likeů než průměrný psaný příspěvek a přibližně o 80 % víc kliknutí. Poradíme vám pár tipů, na které byste měli myslet při přidávání obrázků. Buďte struční a přidávejte spíš obrázky odkazující na styl života než jen reklamní fotky produktů. Vytvořte si alba, sdílejte obrázky skutečných lidí a při obrázcích se zaměřujte na to, aby byla tvář středem pozornosti.

“Osvědčily se nám fotky produktů, které však zasadíme do nějakého kontextu a trochu je oživíme. Jedním z příspěvků, který získal největší aktivitu, je tento se zásnubním prstenem. Oslovil více než 2000 uživatelů, což je vzhledem k našemu celkovému počtu fanoušků skvělé číslo. Kromě toho pravidelně přidáváme třeba fotky ze zákulisí našeho klenotnictví, které jsou také velmi oblíbené a kde můžeme našim fanouškům ukázat něco víc než jen samotný produkt a díky kterým se dozví i něco o našem týmu. Osobní přístup je pro nás ve všech ohledech důležitý.”

“Na našem facebookovém profilu sdílíme i odkazy na články ze stránek našeho e-shopu. Fotografie patří ale stále mezi ty nejoblíbenější příspěvky, které získávají nejvíce komentářů, likeů a sdílení.”

3. Organizujte facebookové soutěže

Pokud existuje něco, co všichni milují, tak jsou to věci zadarmo. Šance získat něco bez placení je obrovským stimulem pro vaše fanoušky a pro vás je to jen malý náklad v porovnání s ostatními výdaji. Kromě toho soutěže zlepšují povědomí o vás a o vaší značce. Skutečný přínos tvoření soutěží je následující: zvyšují počet vašich fanoušků a učí vás tvořit obsah na základě vašeho publika. Také díky nim vytváříte konverzaci a jste mnohem aktivnější. Narůstá sdílení a virálnost vašich příspěvku, zatímco získáváte názory svého cílového zákazníka (například prostřednictvím hlasovacích soutěží).

“Každý měsíc odměňujeme některého z našich fanoušků, který pravidelně komentuje naše příspěvky. Kromě toho také pořádáme různé jednorázové soutěže. U našich fanoušků mají vždy velký úspěch a díky sdílení dokážou přilákat i nové návštěvníky.”

4. Crowdsourcing odpovědí

Jak už bylo zmíněno, jednou z výhod facebookových komentářů je crowdsourcing s využitím vašich fanoušků a zákazníků, tedy možnost získat od nich cenné nápady a zpětnou vazbu. Odezva od fanoušků je klíčová pro zvyšování vašeho úspěchů na Facebooku. Crowdsourcing je důležitým prvkem, protože jde o jakési naslouchání vašim fanouškům, jehož výsledky poté můžete aplikovat do strategie marketingu na sociálních médiích. Ptejte se na různé jednoduché otázky, nebo spusťte anketu a zjistěte, co přesně a jak vaši zákazníci chtějí a potřebují. Mnoho užitečných informací také zjistíte díky samotným komentářům k vašim příspěvkům. Můžete také požádat fanoušky, aby vám zasílali fotky toho, jak používají váš produkt. Ty pak můžete sdílet dál a ukázat potenciálním zákazníkům, jaké výhody pro ně váš produkt představuje.

“Naši zákazníci nám často posílají fotky ze svých úspěšných zásnub. S jejich svolením je pak sdílíme na naší facebookové stránce. Zákaznické recenze a doporučení jsou pro získání důvěry zásadní a obrazový materiál vystačí za tisíc slov.”

5. Rozumějte svému publiku

Vaše příspěvky, komentáře a jiné typy příspěvků vám nabízejí cenná data, která byste měli využít. Díky nim můžete vidět, jaký typ publika na vás reaguje, jaký typ fanoušků ho ignoruje. Pozornost samozřejmě soustřeďte na ten obsah, který je nejúspěšnější.

“Neustále zkoušíme nový typy příspěvků, abychom viděli, co má u našich fanoušků nejlepší odezvu.”

6. Poskytujte jedinečný a unikátní obsah

Tento bod se možná bude zdát jako logický a zbytečný, ale mnoho firem na Facebooku sdílí zastaralý a recyklovaný obsah, který je plný promarněných příležitostí. Chcete být výjimeční? Nabídněte svému zákazníkovi kvalitní obsah. Pamatujte si, že vaše firma a váš produkt jsou unikátní. Ať už máte na trhu konkurenci nebo ne, vždy se najde něco, co oni nemají. Přesně to použijte ve svůj prospěch ve své marketingové strategii. Existuje něco, co váš zákazník nemohl před koupí dělat? Představte to pomocí fotografií získaných díky crowdsourcingu, nebo to ukažte na svých vlastních zajímavých fotografiích. Jste odborníkem ve svém oboru? Nabídněte svoje schopnosti a rady svým fanouškům a zákazníkům, vybudujete si tak na Facebooku u publika značku seriózní firmy. Možnosti jsou nekonečné, takže si najděte čas na promyšlení toho, v čem vaše značka na trhu vyniká. Při správném použití je úspěch téměř zaručený!

“Pokud vytváříte zajímavý a užitečný obsah na svých stránkách nebo na firemním blogu, využijte facebookovou stránku k jeho propagaci. Pravidelně připravujeme pro naše zákazníky vzdělávací materiál nebo různé články s rady a návody, jako například článek na to, jak zjistit správnou velikost prstenu, ve kterém jsme shromáždili tipy od našich zákazníků.”

Pokud využijete některé naše tipy, jistě zaznamenáte úspěch. Výsledky se nemusí dostavit okamžitě, ale při konzistentní tvorbě kvalitního a relevantního obsahu pro vaše fanoušky dříve či později uvidíte rozdíl. Buďte kreativní, nebojte se zkoušet nové nápady a vybudujte si svoji autentickou komunitu fanoušků.

Článek byl připraven ve spolupráci s klenotnictvím Eppi.