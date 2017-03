Připadá mi neuvěřitelné, kolik webových designérů stále ještě ohrnuje nos nad redakčními systémy, které jsou postaveny na šablonách (jako jsou inPage, Squarespace, Wix nebo Webydo). Pozdvihání obočí, naduté pošklebování, výbuchy nuceného smíchu … a tak podobně nebo všechno dohromady.

Snobové, jaksepatří …

Tam, kde pracuji, jsme zvolili jako svůj nástroj Squarespace, ale podobnou snobárnu, s jakou máme zkušenosti my, zažijete leckde na Webu, i když třeba zaměřenou proti jinému webovému vydavateli založenému na šablonách. Jak řekl jeden kolega, webový designér:

Cože? Squarespace? Víš, co říkáme klientům, kteří si nás nemohou dovolit? “Jděte si vyrobit web Squarespacu. Uděláte ho sami. Nás nepotřebujete.” Co s takovými? Pokud nemohou zaplatit za vývoj plnou cenu, nejsou pro nás zajímaví.

Jiný kamarád se zase vyjádřil takto:

Co to sakra meleš, navrhovat web Squarespacu? Navrhovat ho? Prostě řekni klientovi, ať rovnou použije, co se mu udělá. Proč VŮBEC nabízíš design Squarespace? Prostě řekni klientům, že si web dokážou udělat sami, pokud chtějí takovýhle.

Nebo ještě další webový designér:

Si děláš srandu. Squarespace? Na to nemám čas. Musím dělat pořádnou práci.

Proč se designéři tak přezíravě vyjadřují o těchto vydavatelích? Měli by se raději pořádně rozhlédnout okolo sebe! Vydavatelé používající šablony nabízejí obrovskou příležitost pro byznys; pokud nad nimi budete stále nekompetentně lámat hůl, prošvihnete … obrovskou šanci.

Pravda je taková: my, designéři, jsme trénováni, abychom byli kritičtí; kritičnost je součástí naší práce. Ovšem v okamžiku, kdy pociťujeme, že naše dovednosti někdo podminovává, to je jiná. V zadní části mozku má každý designér přepínač, který se přepne do režimu panika vždy, když pocítíme, že bychom mohli být nahrazeni něčím novějším, něčím automatizovanějším, něčím, co pro realizaci nějakého procesu nepotřebuje doprovod lidského designéra … a tyhle vydavatelské služby jsou celé o tom, že si na nich kdokoli může vytvořit překrásný web.

Připusťte to: v hloubi duše se cítíte ohroženi

Takže se jim vysmíváte. Klientům, kteří se ideálně hodí pro kombinaci webového designu založeného na šabloně a vašich profesionálních znalostí, ukazujete dveře. Ohrnujete nos nad vydavateli webů, přitom byste měli rozpoznat příležitosti, které představují. Místo toho si necháte proklouznout mezi prsty neuvěřitelně cenné možnosti dobrých obchodů.

Měli bychom postupovat jinak. Přijmout rozkvět příležitostí, které představují inPage, Virb, Weebly a další. Příležitostí pro vás je nyní každá malá firma, nezisková organizace či bloger, všichni, kdo si nemohou dovolit platit za plný vývoj a design webu: klient, který ocení vaši odbornost, potřebuje vaše dovednosti a je ochoten investovat do vašich služeb. Nepotřebují mít všechno s plnou parádou, ani za ni nechtějí cálovat. Nepotřebují investovat do úplného vývojového postupu, který by byl dvakrát až třikrát dražší než profesionálně zrealizovaný na šablonách založený web.

Myslím si, že je zcela neetické, navádět menší klienty, aby si mysleli, že musejí za kompletaci projektu individuálně vybudovaného webu zaplatit 15 000 dolarů, když potřeby klientů s limitovaným rozpočtem mohou lépe uspokojit neuvěřitelná použitelnost, bezpečnost a dosažitelný hosting těchto vydavatelů.

Šablony log po 50 dolarech nepřivodily pád … grafického designu, nástup komputerizovaných kalkulačních tabulek nezpečetil osud kvalifikovaných sekretářek, a sušenky v dárkových baleních neznamenaly konec profesionálních pekařů

Pokud menší klienti nepotřebují individuálně budovanou funkcionalitu, nepotřebují ani individuálně vybudovaný web. Restaurace, prodejna pro chovatele, účetní kancelář; tito vytížení vlastníci malých byznysů nemají čas učit se vypořádávat s mohutnými backendy. Ani nemají po ruce těch 15 000 doláčů, které by měli vypláznout na dřevo za individuální design a vývoj.

Mají ale dostatečný přehled, aby rozpoznali hodnotu profesionálně sestaveného webu. Proto také za vámi přišli: vědí, že zkušenosti, které do projektu vnesete, budou znamenat, že web, který vytvoříte, bude mít vyšší kvalitu a funkcionalitu, než jakou by oni sami byli kdy schopni dosáhnout.

Vy víte nejen, jak zařídit, aby web dobře vypadal, víte také, jak ho udělat, aby fungoval intuitivně, reprezentoval dobře ve všech ohledech klientovu značku a uspokojil všechny klientovy potřeby. Tito tzv. tvůrci webů (web builders) představují ideální příležitost, jak odchytit a nasmlouvat menší klienty, ne jim ukazovat dveře.

Šablony log po 50 dolarech nepřivodily pád odvětví grafického designu, nástup komputerizovaných kalkulačních tabulek nezpečetil osud kvalifikovaných sekretářek, a sušenky v dárkových baleních neznamenaly konec profesionálních pekařů. Přestože mohou vydavatelé webů opírající se o šablony vypadat na první pohled jako hrozba, ve skutečnosti pro vás představují zcela novou sadu příležitostí.

Tvůrci webů nemají nahradit, a ani nenahradí webové designéry

Víte to zatraceně dobře, i když to nepřiznáte: špičkoví klienti s vysokým rozpočtem — ti, kdo opravdu potřebují individuálně budované schopnosti ušité jim přesně na míru — budou pořád potřebovat vaše vývojářské znalosti a dovednosti jako kdy jindy. U těchto klientů můžete stále počítat s optimálními částkami.

Kde ale můžete mít z vydavatelů produkujících weby na základě šablon prospěch víc než kdy jindy, je u klientů, kteří už rozpoznali, jak podstatné a důležité jsou pro ně dovednosti designérů: jde o byznysy s přímočarými webovými potřebami, blogeři investující do své značky, malé neziskové organizace, místní restaurace a podobní klienti.

Dovednosti, které v těchto typech projektů hodlají klienti využít od vás, jsou právě ty věci, které děláte nejraději: vaše profesionální oko a pokročilé zkušenosti s brandingem (všechny atributy produktu, které mají o něm zanechat v návštěvnících trvalou představu) a designem.

Požadavky a dovednosti, které tito klienti od vás vůbec nebudou chtít? Vodění za ručičku při trénování HTML, zodpovědnosti týkající se bezpečnosti webu, aktualizace webu, požadavky okamžitě změnit obsah, protože to klient nedokáže zvládnout sám, ručně optimalizovat kód pro každý prohlížeč a každé rozhraní, a konfigurovat a integrovat milióny pluginů kdoví odkud. Jinak řečeno, všemi těmihle věci, které mohu práci příšerně otrávit, se už vůbec nebudete muset zabývat.

Abych celou diskusi shrnula:

Nabídka přizpůsobených, optimalizovaných designů od profesionálního vydavatele webů dává nám — designérům — šanci dosáhnout na všechny věci, které máme ve webovém designu rádi, bez stinných stránek, které nás vysávají.

Klientům dodává kompetence, takže mohou sami aktualizovat a měnit obsah na profesionálním, bezvadném webu, aniž by museli platit nadbytečné náklady za vývoj.

Konečně, zákazníkům těchto klientů poskytuje plně responzivní webové prožitky operující kompletně pod danou značkou.

Navzdory tomu, že se usiluji hlásat toto evangelium se vší vážností, je to s vydavateli opírajícími se o šablony stejné jako v životě se vším: přesvědčení některých lidí nezměníte, kdybyste se rozkrájeli, pořád budou proti, i když jim dojdou argumenty. Jste racionální lidská bytost, zcela nezaujatá a neovlivněná mými argumenty, a přesto stále nemůžete přijít Squarespace na jméno? Dejte mi prosím vědět, v čem jsem tak legračně mimo a proč.

Mějte se a nemějte na mě zlost.

Napsala Avery Wagnerová

Avery Enderle Wagnerová je marketingová a obsahová ředitelka u Hoot Design Co. Najdete ji na @averyenderle, zašitou v knihovně, nebo jak opovržlivě shlíží na snack bar. Další články od Avery Wagnerové jsou zde .

Celý článek v originálním znění najdete na Why every web designer should embrace site builders.

Přeložil: RNDr. Jan Pokorný