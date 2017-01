Při psaní textů na web je třeba dodržovat určitá pravidla, aby bylo docíleno jasného a přehledného sdělení. Aby byl článek srozumitelný, dobře se četl a text nepůsobil jako zkopírovaný z nějakého dokumentu. A proto si dnes některá pravidla psaní pro web představíme.

1) Napište si osnovu

Nebudete se tak po delším psaní ztrácet ve svých myšlenkách a práce vám půjde od ruky. Máte totiž pevně stanovenou linii, po které se máte s textem vydat.

Bez osnovy se běžně stává, že po několika hodinách psaní odbočíte k něčemu, co vlastně v článku nemělo co dělat. Necháte se zkrátka příliš unášet.

Díky osnově si ujasníte strukturu článku ještě předtím, než ho vůbec začnete psát. Náhled do osnovy vám pomůže nezapomenout na důležité body, kterým se potřebujete věnovat. Nestane se vám tak situace, že po dopsání zjistíte, že vám v textu něco chybí.

2) Zohledněte svou cílovou skupinu

Není text jako text. Každý by měl být na někoho cílen. Ale všichni nejsme stejní.

Je tomu tak třeba upravit styl psaní, výrazy a odbornost celého textu. Musíte znát svou cílovou skupinu. Zda píšete pro začátečníky či profesionály. A dle toto upravit text tak, aby byl bez jakéhokoliv problému srozumitelný vaší cílové skupině.

3) Neopomíjejte titulky

Titulky pomáhají čtenářům v orientaci v textu, jsou užitečné. Užívejte jich proto hojně po celou dobu vašeho psaní.

Není nic horšího než tisíce znaků dlouhý text bez jediného odstavce. Čtenář se nemá čeho chytit. Nemá žádný záchytný bod, který by mu řekl o čem jsou nadcházející odstavce.

Pokud text čtenáře naprosto nepohltí, nedočte ho do konce. V polovině ho to přestane bavit a okno prohlížeče prostě zavře. A je to vaše chyba. Text má být přehledný a dobře strukturovaný. To je vaše práce.

Titulky také pomáhají v rozhodnutí, zda konkrétní odstavec přeskočit či se u něj naopak určitě zastavit. Čím delší text je, tím důležitější jsou kvalitní titulky. Dělat odstavce nestačí.

4) Krátké odstavce plné informací

Stejně jako kvalitní titulky jsou důležité strohé odstavce, které neobsahují žádnou zbytečnou vatu. Co není třeba smažte. Výplň do kvalitních článků nepatří.

Nejlepší je jít hned k věci, zavřít okno je snadné. Pokud člověk přišel přes vyhledávač kvůli nějaké informaci, dejte mu jí. Vaše příběhy ho nezajímají.

Krátké odstavce navíc podporují v setrvání u textu. Dávají člověku pocit, že je text zvladatelný a že jeho přečtení nezabere hodinu. To je ohromná výhoda. Můžete si tak snadno udržet pozornost čtenáře.

Lidé se v textu neztrácejí, je vzdušný a všichni jsou spokojení.

5) Používejte zvýraznění textu

Pokud jste pozorní, určitě si všimnete, že velmi rád používám tučné písmo. Skvěle se totiž hodí pro upoutání pozornosti. Jako kotva na oči, která říká: „Tohle je důležité“.

Lépe tak vyniknout významné fráze.

Mimo jiné se jedná o zajímavý bod, u kterého by se čtenář mohl zastavit, když text jen skenuje. Ne každý čte celé články. Někteří se jen snaží text projet očima a najít v něm důležité informace.

Těmto lidem neskutečně pomůžete najít to podstatné.

6) Propojujte své články odkazy

Každý nerad kouká na graf míry opuštění ze svých stránek. Přivést návštěvníka na web je drahé. Proč se ho tedy nepokusit nějak udržet?

Na to jsou na internetu tuny návodů, ale jeden z nich je platný na 100 %. A to relevantní odkazy v článku. Každý to znáte, jdete si přečíst jen jeden článek a po dočtení končíte s pěti dalšími okny. A to je přesně ono.

Pokud víte o zajímavém odkazu, který by se do vašeho textu hodil – neváhejte ani minutu a okamžitě ho tam vložte.

Provážete tak lépe svůj web a udržíte si čtenáře na webu o poznání déle.

7) Používejte synonyma

Jen v bodě 5 jsem použil čtyřikrát synonymum na totéž slovo. Schválně, poznáte které?

Jedná se o slovo podstatný. Důležitý, podstatný, významný – vše má stejný význam, ale zní rozdílně. To textu neskutečně pomáhá v jeho bohatosti. Náš jazyk je v tomto fantastický. Díky tomu nemusí žádný text působit nudně.

Ze začátku vám bude dělat vymýšlení synonym problém, později to však půjde samo. Hodně zde pomáhá přečtení si textu nahlas. Pokud vám zní některý úsek zvláštně, možná v něm najdete příliš často opakující se slovo. Bývá to častokrát právě ten problém.

V tomto případě nesmím zapomenout zmínit web ABZ, který je perfektní databází českých synonym.

8) Nechte své články odležet

Stejně jako dáváte odležet těsto, nechte odležet i své texty. Alespoň na jeden den. Po odležení se v textech mnohem lépe hledají chyby, protože nečtete podle paměti.

Budete lépe nacházet nedokonalosti v textu a často i některé úseky přepíšete či rovnou smažete.

Když pracuji, vždy se snažím vyjednat den na odležení textů. Neskutečně to pomáhá.

Nezapomínejte však, že chyby nejlépe najdete při čtení nahlas. V prázdné místnosti to je poměrně zvláštní pocit, ale při čtení pro sebe prostě některé nesmyslné vyznění nedokážete postřehnout. Čtěte si proto články raději nahlas.