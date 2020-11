Co je AMP a jak funguje?

Řešíte-li optimalizaci rychlosti načítání webových stránek, nemůžete dříve či později vyhnout zkratce „AMP“ (Accelerated Mobile Pages). Pod tímto označením se skrývá open source standard, který je určen zejména pro tvorbu stránek pro mobilní zařízení.

Jedná se v podstatě o framework (zahrnuje HTML, CSS i JS), pomocí kterého je možné vytvářet stránky, které se budou načítat mnohem rychleji. Mnohé weby mají již dnes jednotky megabajtů, proto je rychlé načítání na mobilních zařízeních (často mimo Wi-Fi) zásadní.

foto zdroj: https://amp.dev

Jak AMP funguje?

Zjednodušíme-li to, tak na jedné straně máme framework, který slouží vývojářům/kodérům pro přípravu frontendu. Na první pohled je to v podstatě HTML, nicméně jsou vyžadovány některé specifické značky a odkaz na knihovnu. Zároveň jsou některé běžné tagy nahrazeny vlastními (např. <img> za <amp-img>). CSS nesmí být větší než 75 kB, je vkládáno inline a nesmí obsahovat direktivu !important. Některá další pravidla jsou zde:

Omezení webfontů pouze z určených zdrojů.

Validace vyžaduje HTTPS.

JavaScript je řešen vlastní komponentou.

Po vytvoření takovéto verze stránky však přichází na řadu její distribuce. Pokud již máte jednu verzi stránky, bude potřeba přidat do hlavičky odkaz na AMP verzi. Tato verze se pak dostane do tzv. AMP Cache, kterou poskytují Google, Microsoft či Cloudflare a dost možná tak bude mít i jinou URL. Lze ale nastavit i to, aby se z cache načítala pod původní doménou.

Výhody AMP

Bleskurychlé načítání. Ikona blesku zde není jen tak, protože AMP stránky se skutečně načítají velice rychle. Hojně používané jsou především u větších webů (magazíny, noviny apod.), které jsou rozsáhlé a AMP je pro mobilní zařízení často značně osekává.

Stránky se navíc přednačítají, samozřejmě pokud je stránka zobrazována z aplikace, která s AMP umí pracovat. Nemluvě o rychlé AMP Cache, takže není potřeba řešit odezvu svého serveru.

Od rychle načítajících stránek je slibována především vyšší míra konverze. Není zde žádné dlouhé načítání, které by mohlo návštěvníky odradit. A protože se jedná o technologii z dílny Googlu, je pochopitelné, že mít AMP verzi webu může být z pohledu třeba SEO malá výhoda.

Nevýhody AMP

Jako u každé technologie, ani AMP není zcela bezproblémová. Zásadní nevýhodou může být složitější implementace pro stávající web. Pro redakční systém WordPress například existují pluginy, které s tímto pomohou, ale pokud chcete držet jednotnější identitu, bez úprav se neobejdete.

Dvě verze znamenají také to, že může být potřeba oželet nějaké funkce, případně je předělávat pro AMP. U komplexnějších systémů typů e-shopů to může být značně náročnější. Pokročilé funkce mohou scházet i v oblasti analytiky či reklam, protože ne vše je možné nasadit.

Ačkoliv se jedná o open source projekt, stojí za ním již zmíněný Google, který AMP usilovně propaguje. Někdo by mohl mít dojem, že až příliš. Kritika tedy směřuje i na to, že se zde vytváří propaguje tvorba paralelní verze, místo aby se řešila příčina a optimalizace již existujících webů.

AMP či ne? Trápí-li vás rychlé načítání na mobilních zařízeních, pak pro vás tato technologie bude jistě zajímavá. Především pokud máte magazín či zpravodajský web. U menších webů ty přínosy tak viditelné pravděpodobně nebudou, možná zlepší skóre v různých nástrojích, ale žádný zázračný lék na pomalý web to není.

Pokud tvorbu webu plánujete, pak můžete zauvažovat nad tvorbou přímo v AMP. Některé weby tak dnes již fungují, právě kvůli zbytečnému zdvojování.