Co je to VRAM a jak ji navýšit bez drahého upgradu?

Před nedávnem jsem chtěl zjistit, jestli můj záložní notebook rozjede mou, v tu dobu, oblíbenou hru. K mému překvapení však mezi mnou a večerem ztráveným hraním stála video RAM (VRAM). Ta je v mém případě opravdu bídná. Pokud bych si chtěl zahrát nový Black Myth: Wukong je absolutně nedostatečná.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný problém začal jsem hledat, zda je možné VRAM upgradovat. Zeptal jsem se i specialistů na pracovní a herní hardware z obchodu Asome.cz, se kterými pravidelně komunikuji. Přišel jsem na to, že VRAM je u integrovaných grafických karet (iGPU) často úzkým místem. Zaskočil mě však důvod.

Proto jsem se rozhodl napsat článek, kde vám tento důvod vysvětlím, a zároveň vám ukážu co s tím můžete dělat, aniž byste museli investovat do drahého hardwaru.

Co je to VRAM a proč je důležitá?

VRAM je specifická paměť určená k ukládání grafických dat, textur, a dalších prvků, které jsou potřebné k zobrazení obrazu na obrazovce. Když spustíte hru nebo graficky náročnou aplikaci, VRAM je zodpovědná za to, aby se tato data rychle nahrála a zobrazila, což umožňuje plynulý chod hry. Čím vyšší je kvalita grafiky a rozlišení, tím více VRAM je potřeba.

iGPU mají často VRAM nastavenou na nízkou výchozí hodnotu (obvykle 512 MB až 2 GB) z několika důvodů. Výrobci toto nastavení volí proto, aby zajistili kompatibilitu a stabilitu systému i při nižších konfiguracích paměti RAM. Nižší výchozí nastavení VRAM také šetří systémovou paměť pro jiné úlohy, což může být důležité zejména u zařízení s menším množstvím RAM. Nicméně toto výchozí nastavení může být u moderních her a graficky náročných aplikací limitující. Naštěstí je možné VRAM zvýšit přímo v BIOSu zařízení.

Jak nastavit vyšší VRAM v BIOSu?

U AMD iGPU lze toto nastavení BIOSu nalézt pod položkou Setup/Advanced/GFX Configuration/UMA Frame Buffer Size, kde lze VRAM manuálně nastavit na hodnoty od 1 GB až po 16 GB. (nastavení se může lišit podle modelu iGPU) Borci z Asome.cz obecně doporučují nastavit minimálně 6 GB VRAM, což je podle nich dostatečné minimum pro moderní herní tituly​. Nižší konfigurace svých zařízení proto staví alespoň s tímto minimem.

Doporučení pro případný upgrade

Pokud to s hraním myslíte vážně, určitě běžte do pořádné herní sestavy. Pokud si však chcete jen občas zahrát s kamarády a nechcete kupovat počítač za 50 tisíc, doporučuju zařízení s alespoň 32 GB RAM, kde by bylo 8 GB využito jako VRAM. To by mělo zajistit chod i náročnějších her, jakou bude například i Black Myth: Wukong. Rozhodně ne na vysoké detaily, ale oproti drahým sestavám s herními grafickými kartami ušetříte, třeba i 30 tisíc.

Je určitě třeba říct, že více je samozřejmě lépe, ale s tím se pojí i vyšší cena komponent, jejich velikost nebo celková váha a hlučnost zařízení.

Na podobné sestavě v pohodě rozjedete ty nejpopulárnější hry dnešní doby:

Counter Strike

League of Legends

Fortnite

World of Warcraft

Minecraft

Overwatch

Dota

VRAM je pro herní a grafický výkon klíčová. U iGPU však bývá její výchozí nastavení příliš nízké, což může limitovat výkon při náročnějších úlohách. Řešením je, krom upgradu, zvýšení VRAM přímo v BIOSu. To může zlepšit grafický výkon a umožnit plynulejší hraní moderních her.

