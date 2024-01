Gmail mění pravidla pro velké odesílatele: Cílem je zvýšení bezpečnosti a omezení spamu

Spolu s novým rokem se blíží také nová pravidla pro odesílatele hromadných zpráv. Google tak reaguje na neustále rostoucí počet hrozeb a nevyžádaných e-mailů ve schránkách svých uživatelů. Odesílatelé, kteří posílají více než 5000 e-mailů denně tak, od února 2024, čeká několik změn. Změny však mohou ovlivnit i menší odesílatele, konkrétně jejich míru doručení nebo míru spamu.

Google, již nyní blokuje 99.9% všech nevyžádaných a nebezpečných e-mailů. Při velikosti společnosti to činí až 15 miliard e-mailů denně. I přes tuto snahu se však čas od času do našich schránek podobný email dostane. Podle Googlu je jednou z příčin slabé zabezpečení a špatná konfigurace odesílacích systému velkých odesílatelů. To pak útočníkům umožňuje zneužít cizí doménu k posílání spamu a phishingu apod.

Změny

Ověření identity odesílatele

Google v nových pravidlech přenáší více zodpovědnosti na odesílatele a od února bude vyžadovat ověření, že odesílatel je tím, za koho se vydává. Podobná změna se jim již v minulosti vyplatila a tak pravidlo zpřísňují. Ověření bude Google požadovat v souladu s jejich best practices. Pro velké odesílatele to znamená, že musejí nastavit SPF (Sender Policy Framework) a DKIM (DomainKeys Identified Mail) ověřování. Jedná se o dva bezpečnostní mechanismy, které pomáhají chránit elektronickou poštu před podvodným odesíláním a zvyšují důvěryhodnost odesílatele. Více o nich můžete zjistit zde.

Toto je asi nejzásadnější změna, kterou stále velká část odesílatelů nemá podchycenou. Pokud jste jedním z nich nebo si nejste jistí, doporučujeme provést kontrolu „zdraví“ vašeho emailu. Využít můžete například známý MxToolbox, konkrétně sekci „e-mail health“. Tento nástroj za vás zkontroluje problémy s blacklisty, poštovním serverem, webovým serverem, DNS apod.

Snadné odhlášení od komerčních e-mailů

Kromě požadavku ověření identity odesílatele se Google rozhodl také pro zlepšení uživatelského zážitku a nově tak bude požadovat jednoduché odhlášení odběru na jedno kliknutí. Žádosti o odhlášení by také měly být zpracovány do dvou dnů.

Nízká míra spamu jako priorita

Zpřísnění pravidel proběhne také v přístupu ke SPAMU. Velcí odesílatelé si nově budou muset hlídat hranici míry spamu, pod kterou se musí držet, aby bylo zajištěno, že uživatelé Gmailu nebudou bombardováni nevyžádanými zprávami. Snažte se proto posílat svým uživatelů relevantní obsah, který je zajímá.

Podle příručky bude Google dlouhodobě vyžadovat míru spamu pod 0,10% a krátkodobě by pak míra spamu neměla překročit 0,30%. Míru spamu bude Google hodnotit podle nástroje Postmaster Tools. Řiďte se tedy podle něj.

Jak implementovat změny ve vašem e-mailingu?

V první řadě je třeba zajistit technické požadavky, tedy nastavení SPF, DKIM a další (již dříve vyžadovaných) bezpečnostních mechanismů. V souvislosti s tím nás můžete kontaktovat na CZECHIA.com. S našimi poštovními službami tyto bezpečnostní prvky zřizujeme automaticky a problematice bezpečnosti na internetu se věnujeme již řadu let.

Kromě zajištění technických požadavků je třeba dodržovat také strukturu e-mailů, tak aby odpovídala internetovému standardu pro formátování RFC 5322. Spolu s ní kontroluje Google také obsah e-mailu a na základě nich (nejen) se odvíjí míra spamu. Snažte se proto posílat jen relevantní e-maily bez skrytých prvků a podezřelých odkazů, nastavte si v emailech odhlášení na jedno kliknutí a nezahlcujte schránku svých zákazníků zbytečně.

Myslete na to, že Google se snaží vytvořit co možná nejbezpečnější a nejpříjemnější prostředí pro své uživatele a není sám. V tomto ohledu se snaží také jiní velcí hráči v odvětví (například Yahoo), kteří s Googlem aktivně spolupracují. Pokud patříte do skupiny velkých odesílatelů a chcete se pravidel držet nebo se jen chcete dozvědět více, můžete podívejte se přímo na oficiálním blog Google. Zde najdete odkazy na aktuální pravidla apod.