Jak začít s programováním: Tipy pro úspěšný vstup do světa programování

Vstoupit do světa programování může být pro začátečníky velkou výzvou. Mnozí se obávají zdánlivě nekonečných syntaxí a chyb, které znamenají neúspěch nebo vidí obrazy nespočtu programovacích jazyků a technologií připomínající labyrint. Průchod tímto zdánlivě nekonečným labyrintem znalostí může vyvolávat hrůzu ze selhání a nejistotu vlastních schopností. Avšak, jako ve všech temných cestách, i v programování existuje světlo. S vhodným přístupem a správnými zdroji může být cesta programování úžasné dobrodružství.

Hello, World!

Tento článek je určen pro ty, kteří si cestu programování vybrali a chystají se učinit první krůčky na cestě k mistrovství. Pokusíme se v něm poskytnout užitečné rady, tipy a zdroje pro efektivní vstup do světa programování. Víme totiž, že ovládnutí programování může otevřít dveře k nekonečným možnostem, kariérnímu růstu a budoucím příležitostem. Proto také víme, že je důležité začít tou pravou nohou, vybrat si jasný cíl, jít za ním a neustále se přitom zdokonalovat.

Nastavte si jasný cíl

Stěžejním bodem pro budoucí programátory je zvolit si směr, cíl nebo zaměření. Chcete vyvíjet webové stránky, mobilní aplikace nebo se zaměříte na analýzu dat? Volba programovacího jazyka je v tomto případě podobným procesem, jako výběr nářadí v řemesle. Volba cíle představuje definici projektu a volba programovacího jazyka výběr ideálního nářadí.

Jinými slovy, s motorovou pilou auto neopravíš, ale na kácení stromů je to nástroj číslo jedna. Stejné je to s programovacími jazyky. Každý má specifické vlastnosti a funkce, se kterými jsou spojeny výhody a nevýhody.

Zde jsme se pokusili rozdělit programovací jazyky podle využití v jednotlivých oborech programování:

Vývoj her C++ (Unreal Engine), C# (Unity)

Vývoj mobilních aplikací Nativní Kotlin (Android), Swift (iOS) Cross-platform JavaScript (React Native), Dart (Flutter)

AI a strojové učení Python

Vývoj webových stránek Front-end HTML, CSS, JavaScript Back-end JavaScript, PHP, Java, Python

Operační systémy C, C++, Rust

DevOps Python, Go, Bash

Datová analýza Python, SQL, R



Pokud vás zajímá více detailů, můžete se podívat na tento článek: 10 nejpopulárnějších programovacích jazyků a jejich využití.

Vzdělání a zdroje

Začátky v programování mohou být jakýmsi dobrodružstvím plným nových pojmů, syntaxe a konceptů. V této fázi je proto klíčové mít k dispozici kvalitní zdroje, které vám pomohou získat pevný základ a překonat první překážky. Správný výběr vzdělávacích materiálů a zdrojů vám může ušetřit spoustu času a nervů. Jasné vysvětlení konceptů, praktické příklady nebo dobré vysvětlení základů jsou jen špička ledovce.

S kvalitními zdroji souvisí také kvalitní vzdělání. Nemějte strach, i pokud zrovna nezačínáte se studiem informatiky nebo softwarového inženýrství na škole, můžete v programování uspět. Dnes již totiž není potřeba učit se programovat ve škole. Velmi dobrou alternativou jsou online platformy, které poskytují interaktivní a strukturované kurzy. Ty nejlepší mají několik klíčových vlastností, které by vás měly nasměrovat k efektivnímu a příjemnému učení (to by mělo platit i o školách).

Prvním kritériem je jasná a strukturovaná osnova. Dobrý kurz by měl systematicky pokrývat základní koncepty programování a postupně vás vést ke složitějším tématům.

Dalším klíčovým prvkem je interaktivita. Kvalitní kurzy vám nejen poskytnou teoretické znalosti, ale také vás donutí interagovat prostřednictvím praktických cvičení a projektů. Praktická zkušenost je v programování opravdu nepostradatelná a je považována za nejdůležitější část procesu učení.

Podpora ze strany instruktorů a komunity je také nezbytná. Schopnost komunikovat s instruktory, klást otázky a sdílet zkušenosti s dalšími studenty může výrazně zrychlit váš rozvoj. Kvalitní kurzy obvykle poskytují fóra pro diskusi, otázky, spolupráci apod.

Ve výběru té správné platformy vám pomohou recenze, doporučení od ostatních studentů, odborné hodnocení, zpětná vazba od lidí, kteří kurz již absolvovali nebo doporučení odborníků, kteří chtějí pomáhat mladým programátorům růst. Rozhodně se nezapisujte do prvního kurzu, který najdete nebo, který na vás někde vyskočí na internetu. Něco si o nich zjistěte, ideálně jich vyzkoušejte několik a následně se rozhodujte.

Jaké existují platformy a kurzy zdarma?

Codecademy

Codecademy je online platforma založená na subscription modelu (velká část obsahu je však také zdarma), která nabízí interaktivní kurzy v mnoha programovacích jazycích, jako jsou Python, JavaScript, HTML, CSS a další. Kurzy jsou interaktivní, tedy danou lekci si vždy můžete vyzkoušet přímo v prohlížeči. V rámci jednotlivých lekcí najdete také videa, nápovědy a odkazy na zajímavé dotazy, přímo od uživatelů, související s danou lekcí. Právě tyto dotazy jsou pro začátečníka velmi příjemný detail.

zdroj: codecademy.com

Kromě samostatných kurzů, nabízí platforma také komplexní programy podle zaměření, například vývoj webových stránek nebo datová analýza, ve kterých daný obor prochází s uživatelem od úplných začátků až po detaily pro profesionály. Velmi dobře zpracovaný je také systém pravidelného učení a odznaky za plnění cílů.

freeCodeCamp

Podobně jako Codecademy je freeCodeCamp platforma s interaktivními kurzy vývoje webových stránek. Naučíte se zde jazyky jako HTML, CSS nebo Java Script. Kurzy jsou strukturované, interaktivní, relativně hravé a navíc zcela zdarma. Výhodou FCC jsou certifikáty, které obdržíte po absolvování jednotlivých kurzů.

zdroj: freeCodeCamp.org

Harvard CS50

Jedna z nejprestižnějších univerzit světa Harvard se v roce 2012 rozhodla spustit online kurz CS50, také známý jako „Introduction to Computer Science.“ Jde o bezplatný online kurz na platformě edX. První verze byla na platformě spuštěna v roce 2012, což umožnilo přístup ke kurzu lidem z celého světa. Od té doby zůstal volně dostupný pro každého a je pravidelně aktualizován. Kurz by vám měl pomoci blíže porozumět základním konceptům programování a nutí účastníky řešit problémy pomocí právě programování. Přednášky z kurzu najdete také na YouTube.

Kromě těchto platforem a kurzů existují i jiné. Za zmínku stojí například Udacity nebo Coursera. Případně se podívejte do článku Nepřestávejte se učit, kde náš kolega Zdeněk Výboh odkazuje na další skvělé online studijní programy a kurzy. Všechny tyto zdroje jsou primárně v angličtině. Pokud hledáte zdroj v češtině, můžete navštívit Khan Academy.

Staňte se součástí komunity

Ačkoliv se může zdát, že je programování pouze individuální dovednost, opak je pravdou. Zapojení do komunity je klíčovým krokem pro začínající programátory. Můžete se tak setkat s lidmi, kteří již prošli tím, co vy teprve začínáte zkoumat. Můžete také získat podporu od zkušenějších kolegů a sdílet nápady.

V komunitě se navíc dostanete k různým přístupům a technikám, které mohou zásadně ovlivnit váš přístup k programování. Diskuze, společné projekty a sdílení zkušeností vám umožní rozšířit své znalosti mimo hranice vlastních studií a kurzů. Potkáte nové lidi, což vám usnadní vstup do odvětví a získáte skvělou příležitost k budování profesionálních vztahů (networking).

Získáte zde také přístupy ke knihovnám, ze kterých můžete v budoucnu čerpat.

Zkuste se zapojit například do komunit jako:

Vlastní projekty

Jak už bylo dříve zmíněno, tato část programování je snad nejdůležitější. Jakmile projdete základním kurzem, začněte vytvářet vlastní projekty! Ze začátku stačí jednoduchý projekt, který otestuje vaši schopnost řešit problémy a znalosti, které máte z daného kurzu nebo studia. Může to být jednoduchá hra, program nebo webovka (záleží na cíli a jazyce). Získáte tak praktické zkušenosti a dovednosti, které jdou nad rámec teorie, naučíte se řešit skutečné problémy a efektivněji využívat daný programovací jazyk. Následně začnete řešit těžší a těžší problémy, vytvářet složitější programy a postupně budete získávat sebevědomí v oboru.

jednoduchý úkolníček v Pythonu

Krom praktických zkušeností je vlastní projekt zábava. Můžete si vybrat z celé řady programů, jednoduchých her, webových stránek a mobilních aplikací (podle zaměření a zájmu). Zkuste se například zapojit do open-source projektu. To vás naučí pracovat s dokumentací a okusíte práci na jednotlivých částech procesu vývoje. Pokud jste praktický typ, můžete automatizovat jednoduché procesy u vás v kanceláři nebo si vytvořit webové portfolio. Možnosti jsou opravdu neomezené!

Projekty, které vytvoříte si pak budete dávat do vašeho portfolia, které se bude neustále zlepšovat a růst s vámi. Právě portfolio vám nakonec otevře cestu i do pracovního života a pomůže vám získat první práci v oboru.

No a jelikož získáním práce v IT to nekončí, rádi bychom v závěru apelovali na celoživotní vzdělávání. Neustále totiž budete čelit novým výzvám a problémům, které budete muset řešit. Proto na sobě pracujte, neustále se vzdělávejte, sledujte nové trendy a stavte se výzvám čelem. Jen tak se stanete opravdovým odborníkem v tom co děláte (platí i mimo programování).