Používání číslovek se nelze vyhnout snad v žádné oblasti lidské činnosti. Začíná to už ve chvíli, kdy coby prvňáčci s vyplazeným jazykem upachtěně obkreslujeme do písanky své první dvojky a trojky, a pokračuje to až do dospělosti, kdy vyplňujeme údaje do nejrůznějších formulářů, životopisů a faktur a tvoříme texty všeho druhu. Přesto není snadné vyvarovat se při psaní číslovek některých chyb. Na ty nejčastější bych rád poukázal v tomto článku.

Správné používání číslovek považuji za jednu z věcí, které si člověk jen těžko osvojí bez znalosti určitých pravidel. Výrazně k tomu přispívá skutečnost, že jak v médiích, tak v různých propagačních materiálech a podobně se s číslovkami nezachází úplně „košer“ – k těm nejčastějším prohřeškům patří nesprávné skloňování (speciálně žonglování s číslovkami dvě, obě ), zaměňování číslovek základních a řadových nebo absence mezer tam, kde by absentovat neměly. Pokud bychom se tedy stoprocentně spoléhali na to, co „okoukáme“, s pravděpodobností hraničící s jistotou bychom se chybám v číslovkách vyhnout nedokázali.

Druhy číslovek

Číslovky můžeme rozdělit podle tří kritérií. Jako první se zřejmě nabízí dělení na číslovky vyjádřené číslicemi a číslovky vyjádřené slovy. Dále můžeme provést kategorizaci na číslovky určité ( pět, sedmkrát, devatero ) a neurčité ( mnoho, tolik, několik ). Podle významu poté rozlišujeme číslovky základní, řadové, druhové a násobné.

číslovky základní – označují množství, počet (ptáme se na ně otázkou kolik?) – jeden, dva, 15, 100, mnoho

– označují množství, počet (ptáme se na ně otázkou kolik?) – číslovky řadové – označují pořadí (ptáme se na ně otázkou kolikátý?) – první, druhý, 15., 100., několikátý

– označují pořadí (ptáme se na ně otázkou kolikátý?) – číslovky druhové – označují počet nebo množství druhů (ptáme se na ně otázkou kolikerý?) – dvoje, troje, čtverý, devatero, několikerý

– označují počet nebo množství druhů (ptáme se na ně otázkou kolikerý?) – číslovky násobné – vyjadřují, kolikrát se nějaká věc či jev vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo (ptáme se na ně otázkou kolikanásobý?, kolikrát?) – dvakrát, 3krát, dvojnásobný, několikanásobný

V této souvislosti bych se rád zmínil o poměrně časté chybě, která spočívá v záměně číslovek základních a řadových. Za řadovými číslovkami vyjádřenými číslicí se totiž píše tečka ( 1., 2., 15. ), za číslovkami základními nikoli.

Na 25. straně ve 4. odstavci najdete další informace. (číslovky řadové – „dvacátá pátá strana“, „čtvrtý odstavec“)

(číslovky řadové – „dvacátá pátá strana“, „čtvrtý odstavec“) Další informace najdete na straně 25 v odstavci 4. (číslovky základní – „strana dvacet pět“, „odstavec čtyři“)

Správný formát číslovek

Patálie s mezerami

Je nutné mít na paměti, že číslovky – bez ohledu na to, zda jsou vyjádřené slovy nebo číslicemi – jsou samostatná slova, a je tedy nutné oddělovat je od ostatních slov či značek mezerou. Často se ale stává, že číslice netvoří číslovku, ale je součástí přídavného jména (například 4metrový , 6procentní a podobně). V takových případech se za číslovkou pochopitelně mezera nepíše.

Nezaměstnanost vzrostla o 0,1 % . (číslovka základní)

(číslovka základní) Míra nezaměstnanosti se přehoupla přes 10% hranici. (přídavné jméno – „desetiprocentní“)

(přídavné jméno – „desetiprocentní“) Odjel na 14denní dovolenou. (přídavné jméno)

(přídavné jméno) Bude teď 14 dní pryč. (číslovka základní)

Při psaní matematických vyjádření rozdělujeme číselné údaje do skupin po třech číslicích, a to na obě strany od desetinné čárky. Před desetinnou čárkou ani po ní mezeru nevkládáme. (Píšeme tedy například 8 544 262,131 125 4 .) Mezerou bychom měli oddělovat i symboly pro sčítání, násobení a další početní úkony (například 12 + 15; 3 x 8 ).

Dokonce i číslovkové výrazy, které klasickým způsobem (tedy číslicemi) zapíšeme bez problémů, nám dokážou pěkně zkomplikovat život ve chvíli, kdy je máme rozepsat slovy. Ačkoli na složenkách a podobných formulářích se z praktických důvodů píše celý číselný údaj dohromady (například tisícdvěstěpadesátosm ), v běžných textech píšeme jednotlivé číslovky zvlášť (tedy například dvacet tři tisíc pět set osmdesát dva ).

Datum

Také při psaní data se často zapomíná na mezery. Není proto nijak neobvyklé setkat se s „úsporným“ formátem 24.2.2005 , případně 24.února 2005 . Znovu ale připomínám, že číslovky jsou samostatná slova, takže i datum by se mělo psát s mezerami ( 24. 2. 2005 , 24. února 2005 ). Jinak je tomu u zkráceného formátu psaného s lomítkem, kde se vynechávají nejen mezery, ale i tečky ( 24/2, 24/II , případně mezinárodní formát 05/02/24 ).

Čas

Při psaní časových údajů se někdy necháme ovlivnit angličtinou, která mezi hodiny a minuty klade dvojtečku (například 11:45 a.m. ). V češtině se ale mezi hodinami a minutami namísto dvojtečky používá obyčejná tečka, přičemž dvojtečka se klade až mezi minuty a sekundy. A aby to nebylo až tak jednoduché, mezi sekundy a jejich zlomky píšeme desetinou čárku (která je ale logická, protože se jedná o desítkovou soustavu). V praxi to tedy vypadá takto:

Pořad začíná v 18.30 .

Astronomické jaro začíná v 18:30:45 . (18 hodin, 30 minut, 45 sekund)

(18 hodin, 30 minut, 45 sekund) Vyhrál závod v rekordním čase 5:42,03. (5 minut, 42 sekund a 3 setiny)

Všimněte si rozdílu mezi prvním a druhým příkladem. V prvním případě zapisujeme pouze hodiny a minuty a píšeme mezi ně tečku, v druhém případě zapisujeme hodiny, minuty i sekundy a píšeme mezi ně dvojtečku. Tečka a dvojtečka se v jednom zápise nekombinují, nikdy tedy nepíšeme 18.30:45 .

Výše uvedené varianty odpovídají typografickým zvyklostem v českém jazyce, můžete se však setkat i s normou ČSN 01 6910 z roku 1997, která považuje za správný pouze zápis s dvojtečkou, tedy výhradně 18:30 a 18:30:45 .

Pozn. red.: Od devadesátých let nejsou ČSN (až na výjimky) právně vynutitelné a jejich dodržování závisí na vlastním uvážení. ČSN 01 6910 pochází z poloviny osmdesátých let a v aktuální verzi z roku 2002, jejíž platnost končí v roce 2007, je považována za beznadějně zastaralou. Většina odborníků proto upřednostňuje takzvaný typografický úzus.

Finance

Vzhledem k tomu, že se česká koruna dělí na sto haléřů, jedná se při uvádění peněžních částek o standardní zápis s desetinnou čárkou. Můžeme tedy psát 18,50 Kč nebo Kč 18,50 . Jedná-li se o částku bez haléřů, můžeme ji zapsat jako 18 Kč , případně Kč 18,- . „Kombinovaný“ způsob ( 18,- Kč ), který se často používá v účetnictví, je pro běžné slohové útvary nevhodný.

Skloňování číslovek

Dva, oba

Skloňování těchto číslovek je poměrně specifické – snad proto se v něm někdy dělají chyby, a to nejen v projevech mluvených, ale i v projevech psaných. Mnohdy se setkáváme s „lidovými“ tvary dvouma, dvouch (se dvouma lidma, o dvouch studentech) a možná ještě častěji s „hyperkorektním“ tvarem dvěmi (se dvěmi slečnami). Spisovné tvary jsou tyto:

1. a 4. pád – dva/oba, dvě/obě

– dva/oba, dvě/obě 2. a 6. pád – dvou/obou

– dvou/obou 3. a 7. pád – dvěma/oběma

Tři, čtyři

Pro číslovky tři a čtyři jsou ve 2. pádě povoleny dva tvary – tří/čtyř i třech/čtyřech . Tvar třech/čtyřech se ale spíše hodí pro mluvené projevy než projevy psané. V 7. pádě se standardně používají tvary třemi/čtyřmi . V určitých případech se ale používá i tvar třema/čtyřma – konkrétně tehdy, když tvar počítaného předmětu taktéž končí na -ma.

Povíme si to mezi čtyřma očima.

Stál tam společně se čtyřmi kamarády.

Složitější číslovkové výrazy

Při skloňování složitějších výrazů máme v zásadě dvě možnosti. Buď se pokusíme vyskloňovat všechny členy složeného výrazu, nebo vyskloňujeme pouze počítaný předmět a část číslovkového výrazu (například desítky a jednotky). První možnost je náročnější (zvláště v mluveném projevu), ale na mě osobně působí „kultivovanějším“ dojmem.

Řeč je o 1 356 247 lidech. – Řeč je o milionu třech stech padesáti šesti tisících dvou stech čtyřiceti sedmi lidech.

Řeč je o 1 356 247 lidech. – Řeč je o milion tři sta padesát šest tisíc dvě stě čtyřiceti sedmi lidech.

Číslice se neskloňují

Pokud se číslovky nevyjadřují slovy, ale číslicemi, má řada lidí tendenci naznačovat tvar dané číslovky tím, že za číslici ještě doplní jakousi koncovku (například 9-ti násobné zvětšení , od 25ti metrů ). Číslice se ale neskloňují, podobně jako například značky a většina zkratek. Málokoho by například napadlo napsat v ČRce nebo po 30 km-ech . Správný tvar číslovky totiž vyplývá z kontextu. Píšeme tedy:

Obrázek uveřejňujeme v 9násobném zvětšení.

Plnoletým se člověk stává v 18 letech.

Pět set jeden bod, nebo pět set jedna bodů?

Donedávna (respektive do sedmdesátých let minulého století) se striktně vyžadovalo, aby se tvar počítaného předmětu i přísudek řídily posledním členem číslovkových výrazů. Tehdejší skokan na lyžích tedy skočil sto jeden metr , dostal za to sto devadesát tři body a pět tisíc čtyři sta jeden platící divák nadšeně aplaudoval.

Postupem času se ale čím dál zřetelněji ukazovalo, že stávající kodifikace plodí velmi nepřirozené vazby, a proto se i ve výrazech končících číslovkami jeden, dva, tři a čtyři začala připouštět varianta s 2. pádem množného čísla. Skokan na lyžích tedy začal skákat sto jedna metrů , dostával za to sto devadesát tři bodů a pět tisíc čtyři sta jedna platících diváků mu aplaudovalo. Tato varianta již v současné době převládá.

Odkazy z mých „Oblíbených“

Přehled HTML entit z dílny Dušana Janovského – aneb jak dostat na web nejen číslice v různých tvarech, ale především všelijaké značky a symboly. Uvádím tento odkaz, ačkoli nepochybuji o tom, že drtivá většina tvůrců webu o nějakém podobném přehledu ví…

Pravidla tvorby římských čísel od Jiřího Bureše – o tom, proč se „95“ nepíše jako „VC“, a o spoustě dalších zajímavých věcí.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.