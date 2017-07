Milí čtenáři, po osvěžujícím zimním spánku a lítém boji s jarní únavou si vám dovoluji znovu nabídnout krátký výlet do říše češtinářských pouček a pravidel. Tentokrát nás v určitém smyslu čeká cesta do minulosti – budeme totiž mluvit o přechodnících.

Ve Slovníku spisovné češtiny je přechodník definován jako „neurčitý tvar slovesný vyjadřující děj provázející nebo doplňující děj vyjádřený přísudkovým slovesem“. Zjednodušeně bychom tedy mohli říci, že přechodník může v určitých případech nahradit vedlejší větu uvozenou například spojkou „když“, nebo hlavní větu spojenou se zbytkem souvětí pomocí spojky „a“.

Usednuvši u okna, začala plakat. (Usedla u okna a začala plakat.)

(Usedla u okna a začala plakat.) Děti, slyšíce babiččin hlas, vyběhly do síně. (Děti, když slyšely babiččin hlas, vyběhly do síně.)

Přestože jsou v dnešní době přechodníky spíše na ústupu, stále přetrvávají jednak ve stylech uměleckých a odborných, jednak ve formě takzvaných „ustrnulých přechodníků“. Ty pak zastávají funkci předložky (například vyjma , počínaje ) nebo příslovcí (například chtě nechtě ).

Naučit se správně pracovat s přechodníky není nic jednoduchého. Do značné míry je to způsobeno tím, že se v běžné řeči ani ve většině textů téměř nevyskytují, a průměrný smrtelník tedy nemá mnoho příležitostí si jejich používání osvojit. Přesto někdy může být praktické umět nějaký ten přechodník správně utvořit. V tomto článku si ukážeme, jak na to.

Krátká vsuvka o slovesných třídách

Řada z nás si zřejmě ještě ze školních let vybaví, že slovesa se časují podle pěti slovesných tříd. Tyto třídy jsou určeny na základě tvaru 3. osoby jednotného čísla přítomného času (zakončení -e, -ne, -je, -í, -á). V každé z těchto tříd (kromě páté) dále rozlišujeme několik vzorů. Jednotlivé vzory zachycuje následující tabulka:

I. třída (-e) II. třída (-ne) III. třída (-je) IV. třída (-í) V. třída (-á) nese tiskne kryje prosí dělá bere mine kupuje trpí maže začne sází peče umře

Právě schopnost zařadit sloveso k určitému vzoru nám může pomoci při tvorbě správného tvaru přechodníku. Položili jsme si tedy základy a můžeme začít stavět… Nejprve se podíváme na to, jaké typy přechodníků známe a jak si z nich můžeme vybrat ten správný.

Typy přechodníků a jejich použití

Podle tvaru rozlišujeme tyto typy přechodníků:

přechodník minulý ( přines , přinesši , přinesše , napsav , napsavši , napsavše )

, , , , , ) přechodník přítomný ( nesa , nesouc , nesouce , píše , píšíc , píšíce )

Podle významu můžeme přechodníky rozdělit dokonce na tři typy:

přechodník minulý (sloves vidu dokonavého – přinesši , napsav , vytisknuvše )

, , ) přechodník přítomný (sloves vidu nedokonavého – nesa , bera )

, ) přechodník budoucí (což je přechodník přítomný sloves vidu dokonavého, který se ale používá velmi zřídka – přinesa , přijda )

Jak se ale rozhodnout, který typ přechodníku použít? Nejdůležitější je určit, zda přechodník vyjadřuje děj současný, nebo děj předčasný. Jinými slovy, musíme rozpoznat, zda se děj vyjádřený přechodníkem odehrává (ať už v minulosti, současnosti nebo budoucnosti) současně s dějem vyjádřeným přísudkovým slovesem, nebo zda se odehrává před ním.

Děj současný vyjadřujeme přechodníkem přítomným, děj předčasný přechodníkem minulým či výjimečně budoucím (v případě, že děj spadá do budoucnosti).

Několik příkladů:

Přicházel na pódium, dívaje se na své posluchače. (děj současný)

(děj současný) Přichází na pódium, dívaje se na své posluchače. (rovněž děj současný)

(rovněž děj současný) Zadívav se na své posluchače, přišel na pódium. (děj předčasný)

Podívejme se teď na dva nejobvyklejší typy přechodníků – na přechodník přítomný a přechodník minulý – trochu podrobněji.

Přechodník přítomný

U sloves, která ve 3. osobě množného čísla mají koncovku -ou (nesou, berou, tisknou), se přechodník tvoří takto:

mužský rod – koncovka -a ( nesa , bera , tiskna )

( , , ) ženský a střední rod – koncovka -ouc ( nesouc , berouc , tisknouc )

( , , ) množné číslo (všechny rody) – koncovka -ouce ( nesouce , berouce , tisknouce )

U sloves, která ve 3. osobě množného čísla mají koncovku -í, -ejí (-ějí) či -ají (kryjí, sázejí, dělají), se přechodník tvoří takto:

mužský rod – koncovka -e ( -ě ), -eje ( -ěje ) či -aje ( kryje , sázeje , dělaje )

( ), ( ) či ( , , ) ženský a střední rod – koncovka -íc , -ejíc ( -ějíc ) či -ajíc ( kryjíc , sázejíc , dělajíc )

, ( ) či ( , , ) množné číslo (všechny rody) – koncovka -íce, -ejíce (-ějíce) či -ajíce ( kryjíce , sázejíce , dělajíce )

Pro přehlednost uvádím tabulku tvarů přechodníku přítomného podle jednotlivých slovesných tříd a vzorů (vytvořeno na základě Stručné mluvnice české).

Přechodník přítomný (pravidelná slovesa) jednotné číslo množné číslo vzor rod mužský rod ženský a střední všechny rody nese nesa nesouc nesouce bere bera berouc berouce maže maže mažíc mažíce peče peka pekouc pekouce umře umra umrouc umrouce tiskne tiskna tisknouc tisknouce mine mina minouc minouce začne začna začnouc začnouce kryje kryje kryjíc kryjíce kupuje kupuje kupujíc kupujíce prosí prose prosíc prosíce trpí trpě trpíc trpíce sází sázeje sázejíc sázejíce dělá dělaje dělajíc dělajíce

S touto tabulkou bychom si ale nemuseli vystačit u čtyř nepravidelných sloves, která by nám při vytváření přechodníků mohla pěkně zamotat hlavu. Jedná se o slovesa být, jíst, chtít a vědět. U těchto sloves vypadají přechodníky následovně:

Přechodník přítomný (nepravidelná slovesa) jednotné číslo množné číslo sloveso rod mužský rod ženský a střední všechny rody být jsa jsouc jsouce jíst jeda jedouc jedouce chtít chtě(chtěje) chtíc(chtějíc) chtíce(chtějíce) vědět věda vědouc vědouce

Přechodník minulý

Přechodník minulý se většinou tvoří jen od sloves vidu dokonavého, a to od kmene minulého. U sloves, jejichž minulý kmen končí souhláskou ( přines-l ), tvoříme přechodník takto:

mužský rod – bez koncovky ( přines )

) ženský a střední rod – koncovka -ši ( přinesši )

( ) množné číslo (všechny rody) – koncovka -še ( přinesše )

U sloves, jejichž minulý kmen končí samohláskou ( pokry-l , vysáze-l , uděla-l ), tvoříme přechodník takto:

mužský rod – koncovka -v ( pokryv , vysázev , udělav )

( , , ) ženský a střední rod – koncovka -vši ( pokryvši , vysázevši , udělavši )

( , , ) množné číslo (všechny rody) – koncovka -vše ( pokryvše , vysázevše , udělavše )

Výjimka: Tyto tvary přechodníku minulého (-v, -vši, -vše) se používají i u sloves vzoru tiskne. Kmen minulý, který standardně končí souhláskou ( vytisk-l ), je v tomto případě rozšířen o -nu-. Přechodník minulý má tedy tvar vytisknuv , vytisknuvši , vytisknuvše .

Jednotlivé tvary přechodníku minulého jsou uvedeny v tabulce:

Přechodník minulý (pravidelná slovesa) jednotné číslo množné číslo vzor rod mužský rod ženský a střední všechny rody přinesl přines přinesši přinesše odebral odebrav odebravši odebravše namazal namazav namazavši namazavše upekl upek upekši upekše umřel umřev umřevši umřevše vytiskl vytisknuv vytisknuvši vytisknuvše minul minuv minuvši minuvše začal začav začavši začavše pokryl pokryv pokryvši pokryvše namaloval namalovav namalovavši namalovavše poprosil poprosiv poprosivši poprosivše utrpěl utrpěv utrpěvši utrpěvše vysázel vysázev vysázevši vysázevše udělal udělav udělavši udělavše

A znovu, aby to nebylo tak jednoduché, máme tu čtyři nepravidelná slovesa:

Přechodník minulý (nepravidelná slovesa) jednotné číslo množné číslo sloveso rod mužský rod ženský a střední všechny rody být byv byvši byvše jíst najed najedši najedše chtít chtěv chtěvši chtěvše vědět dozvěděv dozvěděvši dozvěděvše

Závěrečná poznámka

Rád bych ještě zdůraznil zásadu, která je pro správné tvoření přechodníků velmi důležitá: Přechodníky se vždy vážou k podmětu věty, ve které se nacházejí (ať už je podmět vyjádřený, nebo nikoli). Není tedy možné vytvořit například větu: „Dívaje se z okna, pršelo.“ Aby věta byla v pořádku, museli bychom ji formulovat například takto: „Dívaje se z okna, sledoval, jak venku prší.“

Upřímně doufám, že vás tento češtinářský výlet příliš neunavil a že ve chvíli, kdy se budete muset pustit do křížku s přechodníky, vám tento článek bude alespoň trochu užitečný.

