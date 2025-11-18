Masivní výpadek Cloudflare ochromil velké množství webů
Společnost zabývající se internetovou infrastrukturou Cloudflare v úterý odpoledne zasáhl masivní výpadek. To vedlo k odpojení řady významných webů pro uživatele po celém světě, včetně populárního chatbota ChatGPT a platformy X. Technologický gigant označil za příčinu neobvyklý nárůst provozu, zatímco odborníci upozorňují na zranitelnost digitální infrastruktury závislé na omezeném počtu klíčových poskytovatelů.
Podle webu The Guardian a údajů z monitorovací platformy DownDetector se potíže objevily už krátce po dvanácté hodině středoevropského času.
Uživatelé hlásili nedostupnost služeb jako ChatGPT od OpenAI, platformy X, chatbota Claude od Anthropic, e-commerce platformy Shopify, ale také maloobchodního řetězce Ikea nebo aplikace pro úpravu obrázků Canva. Někteří provozovatelé webů se nedokázali dostat ani do svých výkonových dashboardů.
Ukázka nefunkčního webu ChatGPT od OpenAI. Zdroj: screenshot stránky ChatGPT
Mnoho webů bylo během několika hodin opět online. Společnost Cloudflare ve svém posledním oznámení uvedla, že nasadila opravu, která má problém odstranit. Zároveň ale upozornila, že část uživatelů může i nadále zaznamenat potíže s přístupem k online ovládacímu panelu na jejich webu.
„Byla provedena oprava a věříme, že incident je nyní vyřešen. Nadále sledujeme případné chyby, abychom zajistili, že všechny služby fungují normálně,“ uvedl Cloudflare na svých webových stránkách.
„Někteří zákazníci mohou stále mít potíže s přihlášením nebo používáním ovládacího panelu Cloudflare. Pracujeme na opravě tohoto problému a nadále sledujeme, zda se neobjeví další potíže,“ dodal o pár minut později.
Technologie Cloudflare pohání významnou část internetu, přičemž její služby využívá více než 20 % všech webových stránek. Firma poskytuje mimo jiné ochranu proti kybernetickým hrozbám, včetně útoků zaměřených na přetížení a narušení provozu webů, píše web Financial Times.
Diverzifikace služeb a spolehliví poskytovatelé
K incidentu došlo necelý měsíc poté, co Amazon Web Services (AWS) zasáhl celodenní výpadek ochromující řadu online služeb, a krátce po globálním výpadku Microsoft Azure a Microsoft 365.
„Ukazuje se, jak málo firem dnes tvoří páteř internetu. A když jedna z nich selže, projeví se to okamžitě,“ řekl profesor Alan Woodward z Centra kybernetické bezpečnosti v Surrey.
Podobným problémům se dá čelit diverzifikací služeb a volbou spolehlivých poskytovatelů. V českém prostředí se jako zajímavá možnost rýsuje ZonerCloud. Jejich cloudové služby jsou provozovány s garantovanou dostupností 99,99 % (SLA), což odpovídá maximálně několika minutám výpadku ročně.
ZonerCloud navíc nabízí rychlé zřízení služby (např. virtuálního serveru do 55 sekund) a profesionální podporu. Pro firmy, které mají v provozu kritické aplikace či služby, může být zajímavou volbou a jako doplněk či záloha k větším cloudovým hráčům.
