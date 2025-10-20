ZONER Cookies

Aktuality

Masivní kolaps cloudu. Snapchat, Fortnite a další služby hlásily výpadky

20. října 2025
Petra Sasínová

Obsah

  1. Závislost na velkých poskytovatelích

Související

Cloudové služby Amazon Web Services (AWS) postihl v pondělí dopoledne rozsáhlý výpadek, který narušil provoz velkého množství webů a aplikací po celém světě – od Snapchatu a Canvy, až po online titul Fortnite a bankovní systémy. Incident znovu ukazuje, jak nebezpečná je centralizace webu na několik velkých poskytovatelů.

Podle webu BBC a údajů z monitorovací platformy DownDetector se potíže objevily kolem desáté hodiny ranní středoevropského času. Uživatelé hlásili nedostupnost služeb jako Snapchat, Ring, Spotify, Signal či Canva, ale také problémy s tituly Fortnite a Roblox. Technické potíže přetrvávaly několik hodin a ovlivnily i firemní systémy.

Kromě známých aplikací a her postihly potíže také některé bankovní systémy, například Lloyds, Halifax či Bank of Scotland.

Výpadky souvisely především se službou Amazon Web Services (AWS), která zajišťuje infrastrukturu tvořící základ značné části internetu. Svým klientům poskytuje přístup k serverům, databázím a datovým úložištím, aniž by museli provozovat vlastní hardware.

Amazon uvedl, že šlo o „zvýšenou chybovost a latenci“ u více komponent a že na nápravě pracuje. Dle BBC už je většina systémů znovu funkční.

Závislost na velkých poskytovatelích

Událost ukazuje, jak výrazně je dnešní internet závislý na infrastruktuře několika velkých poskytovatelů. Podle serveru Euronews Evropa spoléhá na monopolní cloudové společnosti, jako je Amazon. To představuje bezpečnostní i ekonomickou slabinu, kterou nelze přehlížet.

V praxi to znamenalo nejen výpadky aplikací pro běžné uživatele, ale i problémy pro firmy a instituce – od bank až po úřady, jejichž online služby byly narušeny.

Podobným problémům se dá čelit diverzifikací služeb a volbou spolehlivých poskytovatelů. V českém prostředí se jako zajímavá možnost rýsuje ZonerCloud. Jejich cloudové služby jsou provozovány s garantovanou dostupností 99,99 % (SLA), což odpovídá maximálně několika minutám výpadku ročně.

ZonerCloud navíc nabízí rychlé zřízení služby (např. virtuálního serveru do 55 sekund) a profesionální podporu. Pro firmy, které mají v provozu kritické aplikace či služby, může být zajímavou volbou a jako doplněk či záloha k větším cloudovým hráčům. 

Petra Sasínová

Nejnovější

