Chcete strávit příjemný čas ve světě her díky moderní herní konzoli PlayStation 4 nebo Xbox One S? Právě teď máte skvělou šanci jednu z nich vyhrát v soutěži na CZECHIA.COM. Zapojte se. Pravidla jsou jednoduchá. Stačí si zaregistrovat novou EU doménu, vytvořit na ní originální webovou stránku a přihlásit ji do soutěže.

Dopřejte si exkluzivní zážitek plný zábavy při hraní těch nejmodernějších her. S herními konzolemi PlayStation 4 nebo Xbox One S si vychutnáte hry na maximum. Třeba to budete právě vy, kdo vyhraje jednu z nich. Nebo můžete získat nadupaný telefon Xiaomi Redmi 3S 3GB/32GB Global. Podívejte se, jak soutěžit krok za krokem.

Zaregistrujte si EU doménu za akční cenu

V období od 5. 1. do 10. 3. 2017 si na CZECHIA.COM zaregistrujete EU doménu za výhodných 69 Kč bez DPH. CZECHIA.COM patří k předním poskytovatelům webhostingových služeb a ve svém portfoliu nabízí více než 500 doménových koncovek. Jakmile si zaregistrujete vaši evropskou doménu, ZDARMA k ní získáte balíček výhod. Ke každé EU doméně dostanete aplikaci inPage Mini pro vytvoření webové stránky a unikátní e-mailovou schránku. Obě výhody vás posunou k výhře blíž.

Originální webová stránka snadno a rychle

Dalším krokem pro zapojení do soutěže je vytvoření originální webové stránky na nově zaregistrované doméně s pomocí aplikace inPage Mini. K dispozici dostanete 10 MB prostoru, přehlednou administraci, moderní šablony a na výběr budete mít z mnoha motivů. InPage Mini skvěle využijete například pro vaši online vizitku. Pokud bude nejlepší, odměníme vás jednou z výher. Jak ji do soutěže přihlásíte?

Pošlete nám e-mail z adresy na vlastní doméně

Poslední, co je nutné udělat, je zřídit si na nové EU doméně e-mailovou schránku a zaslat e-mail s předmětem „SOUTĚŽ S EU DOMÉNOU“ na adresu admin@zoner.cz. Vše zvládnete během chvilky. Navíc díky e-mailu na vlastní doméně budete působit profesionálně. Začněte ještě dnes.

Tři nejlepší webové stránky, které vybere odborná porota, budou odměněny jednou z cen. Soutěžte s EU doménou o herní konzoli PS4, Xbox One S nebo mobilní telefon na CZECHIA.COM.