Uživatelská přívětivost je velmi široký pojem, který se často na poradách spojuje a zaměňuje s uživatelským rozhraním. Hlavně se diskutuje o tom, zda jsou stejné, či nikoliv. Toto zmatení pravděpodobně způsobilo to, že se tyto práce začínají překrývat. Dokonce i klienti mohou být zmatení, co je vlastně náplní vaší práce.

Ať se vám to líbí nebo ne. UX má obrovský dopad na to, co webdesigneři vlastně vytváří. Můžete tvořit nejlepší designy na světě, ale budou k ničemu, pokud nebudou použitelné. A opravdu nebudou použitelné, pokud alespoň trochu nebudete znát UX. Tyto UX tipy vás naučí, jak vylepšit použitelnost projektů, abyste byli pro klienty nepostradatelní.

1) UX nerovná se UI

I když termíny UX a UI neprohodíte, uslyšíte pravděpodobně od klienta, jak mluví o těchto dvou věcech dohromady. Měli byste být schopni mu vysvětlit rozdíl mezi UX a UI tak, aby byl schopen pochopit, co je vlastně vaše práce a co už není.

Uživatelské rozhraní se týká daného systému… Uživatelská přívětivost je o emocích.

Uživatelské rozhraní odkazuje na aktuální systém, se kterým klient pracuje. Rozložení nastavení v telefonu je uživatelské rozhraní. Uživatelská přívětivost je o tom, jaké emoce rozhraní vyvolává při jeho použití; uživatelská spokojenost se snadným používáním nastavení v telefonu je uživatelská přívětivost.

V podstatě UX je souhrn všech emocí, které získáme díky používání konkrétního rozhraní. Dobrý UX designer chápe lidské emoce a vzory chování, protože tyto věci významně ovlivňují, jak uživatel na rozhraní reaguje.

2) UX není jen záležitostí webu

Webdesign tvoří pouze malou část uživatelské přívětivosti. Každý plakát, produkt, ale i místo má své UX. Na jídlo ve špatné restauraci rádi zapomeneme, naopak zážitek z otevření vysněného dárku je nepopsatelný.

Offline UX design může vypadat jako úplně jiný obor. Tvorba srozumitelných stránek není stejná jako navrhování sporťáků ve Ferrari, které má jezdit po českých okreskách. Ve skutečnosti se tyto dva typy uživatelské přívětivosti navzájem ovlivňují více, než si myslíte.

Navigační prvky jsou skvělým příkladem, jak se web a fyzický svět prolínají. Je dobrým zvykem mít navigaci na levé straně webu, ale někdo objevil, že upřednostňujeme informace z leva doprava – aby byl obsah na levé straně. Proto se navigační prvky stránek na začátku nového tisíciletí přesunuly na pravou stranu.

Pokud jste webdesigner, zkuste občas vytvořit nějakou printovou reklamu, obal či jinou formu fyzického UX designu. Tento trénink rozšíří vaše znalosti a pomůže vám vidět webové projekty z nového pohledu.

3) UX spojuje vědu a umění

Umění a věda vytváří zvláštní pár, ale to v zásadě UX je. Pochopení, jak UX propojuje umění s vědou, vám pomůže vylepšit proces návrhu webu tak, že přijdete na řešení snadněji.

Vědecký pohled na UX je ve způsobu vytvoření scénáře pro řešení problému. Řekněme, že problém je opravení zastaralé stránky, která ničí konverze. Designer navrhne způsob, jak upravit stránku skrz testování, přizpůsobování. Pak tyto návrhy překlopí do řešení.

Do tohoto řešení poté vstupuje umění. Barvy, typografie, rozvržení, atd. Vše se zkombinuje a vytvoří se esteticky příjemný celek. Tak jako si prohlížíme umění v galeriích, tak v nás design vyvolává různé emoce, které poté ovlivňují naše chování navenek. Buď jsme naštvaní z používání nelogického a přeplácaného webu, nebo naopak dokončíme vše tak, jak jsme chtěli.

Pozn. překladatele: Web japonské císařské rodiny zde uvádím proto, že na tomto webu je možnost přihlásit k prohlídce paláce. Je to zdarma a počet osob a možných termínů je velmi omezený. Když jsem se probral příšerným formulářem, který najdete pouze po pečlivé snaze, tak buď nebyly termíny ještě vypsané, nebo bylo již pozdě.

4) UX vytváří design se zaměřením na cíle

Každý designer se někdy musel dohadovat s klientem, který chtěl věci po svém. Často může dojít až k hádce, protože návrh klienta nemusí být jedinou nebo nejlepší možností jak vyřešit stávající problém. Podobně si často tvrdě stojí za svým někteří designeři, kteří neposlouchají další nápady, i když mohou fungovat lépe.

Pokud vyloučíme tyto sebestředné přístupy, tak by se UX mělo snažit používat design, který se zaměřuje na nejsnadnější dosažení cíle.

Řekněme, že váš klient chce přesunout odkaz na jeho zákaznické reference až nahoru stránky, aby na ně chodilo více lidí. Problém ale není nezbytně v současném umístění odkazu, možná by stačilo pouze odkaz zvýraznit a nechat ho na současném místě. Obojí řešení může problém vyřešit, buďte otevření designu zaměřeného na cíle.

5) UX ukazuje váš brand

Jednou za čas se můžete ocitnout v designovém transu. Barvy přichází snadno, písma k sobě pasují, obrázky jsou nápaditější, ale nic z toho nezapadá do klientova brandu.

Dobrý UX design odráží identitu značky. To vyžaduje, abyste opravdu dodrželi klientovy cíle. Ujistěte se, že jste se na otázky týkající se brandu zeptali předem a naplánujte si pravidelné konzultace se všemi zúčastněnými osobami. Právě ty vám dají zpětnou vazbu, zda se držíte jejich brandu, nebo jste se od něj odvrátili.

6) UX design pro uživatele

Zní to dost podivně „design pro uživatele“, ale o tom UX hlavně je, ne? Jenže mnoho webdesignerů je často obětí své vlastní kreativity. Jejich návrhy sice splňují klientovo očekávání, ale neřeší potřeby uživatelů.

Design pro uživatele od vás vyžaduje něco, co je často pro kreativce obtížné: opusťte své názory. Pokud si myslíte, že je něco obecně nejlepší, nemusí to být vůbec správně v dané situaci.

Dobrým zvykem je začít zkoumat rozdílné typy uživatelů a zmapovat, jak používají stránku, kterou máte na starosti. Před tím, než zveřejníte finální verzi, použijte A/B test. Jen tak si ověříte, že jste problém vyřešili nejlepším možným způsobem.

7) Určete behaviorální spouštěče

Opravdu dobrý UX design hodně spoléhá na psychologii. Skvělé je to, že se UX designeři jen nepřizpůsobují uživatelským tendencím. Naopak mohou cíleně spouštět nová chování, která přimějí uživatele ke konverzi. Nicméně je zde stále dobrý a špatný způsob jak na to.

Například. Chcete podnítit nějaké chování, ale je velmi snadné zapomenout na to, že vše potřebuje čas a úsilí uživatele. Někteří designéři bombardují uživatele v nejhorších momentech a pak se diví, že prvky neplní určené cíle.

Abyste uživatelům zobrazovali upozornění ve správnou dobu, je důležité pochopit, jak se mění jejich motivace v průběhu dne. Pokud dostanou upozornění na cestě do práce, tak to nejspíše nebude příliš fungovat. Lidé jsou v tu dobu zaměřeni na jiný cíl: dostat se do práce. Stejné upozornění ale obdržené na cestě z práce už může být úspěšnější, protože mu uživatel může věnovat více pozornosti.

Váš cíl je zaujmout uživatele příznivým způsobem; pomoci jim, aby měli v něčem lepší den. Čím více budete hrát na jejich zvyky a touhy, tím více úspěšný váš design bude.

8) Podporujte scrolování

Scrolování stránkou posílá uživatele hlouběji do stránky a žádá je, aby na stránce strávili déle času. Ti pak snadněji plní naše vytčené cíle. Proto někteří designeři umisťují své výzvy k akci naspod stránky tak, aby uživatelé museli scrolovat.

Dokonce above-the-fold stránky, které mají call to action prvky v horní části stránky a zaměřují se na princip „láska na první pohled“, mohou vyzvat ke scrolování. Můžete podpořit uživatele, aby strávil více času na stránce díky „scroll cues“. Může to být třeba šipka ukazující dolů nebo částečně viditelný text, kde uživatelé pro dočtení textu musí scrolovat.

9) Zeptejte se sami sebe: Co ten uživatel právě udělal?

Předtím než začnete řešit nějaký problém, měli byste pochopit přesně, kde ten problém je. Nejspíše bude potřeba analyzovat uživatelskou přívětivost na současné stránce. Zeptejte se na správné otázky, abyste zjistili, jak uživatelé aktuálně používají stránku, co funguje a co nikoliv.

Pokud je to možné, zajděte i na oddělení zákaznické podpory. Vezměte si od nich poznámky, na co si zákazníci stěžují, nebo poslouchejte nahrávky naštvaných zákazníků. Často se v hovorech vymlouvají na to, že na stránkách něco nenašli.

10) Ať obsah definuje interakci

UX není jen o prvcích, na které uživatelé klikají, nebo o barvě na stránce. Téměř vše, co uživatel vidí, je obsah – texty, obrázky, videa. Spousta designérů úplně vynechává komunikaci s obsaháři.

Skvěle vypadající stránka je v základu na nic, když se nenaplní dobrým obsahem. Pokud tyto věci neřešíte, tak se v dalším projektu začněte věnovat otázkám jako: Redesignuji stránku, která již nějakým způsobem komunikuje, a pokud ano, jak to mohu do změn zahrnout? Pomůže nějaký specifický způsob komunikace této nové stránce?

Cílem je vytvořit obsah, který klienti snadno přijmou a pochopí. I vy nakonec chcete, aby se uživatelé cítili, jako by je stránkou provázela osoba, které důvěřují. Pouze přítel ví přesně, co chtějí a dokáže jim ukázat, kde to najdou.

11) Nevytvářejte nedůslednost

Nedůslednost je jeden z největších problémů, se kterými se uživatelé potýkají. Nyní se mnoho designérů snaží vytvořit ještě kreativnější design, nebo zapamatovatelnější design se záměrnými nedůslednostmi v barvě či stylu.

Uživatelé, kteří se cítí zmatení, se s větší pravděpodobností naštvou. Dokonce, i když nedokáží říct proč.

Příklad: řekněme, že jste použili hamburger menu na hlavní stránce, zatímco ostatní stránky ukazují rozevírací šipku. Obě ikony dělají prakticky to stejné a hlavní stránka má svůj osobitý styl. Uživatelé, kteří dostali první interakci na hlavní stránce webu, najednou vidí na ostatních stránkách jiný typ navigace. To zkazí jejich první dojem a zmate je to.

Uživatelé, kteří se cítí zmatení, se s větší pravděpodobností naštvou. Dokonce, i když nedokáží říct proč. Pravděpodobně se sem již nevrátí.

12) Zbavte se nesmyslných prvků na stránce

UX design se v posledních letech hodně vyvinul. Stejně jako internet opustil své nemotorné teenagerovské období a přeměnil se do sofistikovaného dospělého člověka. Pryč jsou dny příliš světlých barev a navigačních odkazů roztroušených po celé stránce. Dnešní stránka je o dobře fungujícím UX.

Proč zmiňujeme odstranění nesmyslných prvků na stránce? Protože „nesmyslný“ je dnes mnohem detailnější. Lidé již nedělají stejné do očí bijící chyby. Většinou. V dnešní době může nesmyslný prvek na stránce znamenat tlačítko s dvěma příkazy místo jedním. Stejně tak to může být obrázek, který odvádí pozornost od dokončení cíle.

Abyste se všech takových prvků zbavili, budete se muset naučit, jak posoudit význam elementů na stránce. Správný způsob, jak zkontrolovat zbytečnost prvku, je podívat se na něj očima uživatele. Zkuste se zeptat sami sebe, jaké ve vás různé elementy na stránce vyvolávají pocity a jak vám pomohly dosáhnout toho, proč jste na stránku vstoupili.

Shrnutí:

Nemusíte být hned UXák. Pokud ale začnete aplikovat principy dobrého UX designu na své projekty, zjistíte, že vytváříte lepší efektivnější weby. To je cíl dobrého designu. Stačí vést uživatele k informacím, které potřebují, a zobrazovat jim to, co potřebují. S pomocí těchto tipů, můžete implementovat UX design a čekat na kladné reakce návštěvníků svého webu.

Vladimir Gendelman

Vladimir Gendelman je zakladatel a CEO v Company Folders, Inc. Má letité zkušenosti s web a print designem. Vede tým talentovaných grafiků a marketingových specialistů, kteří pomáhají podnikům dosáhnout nejlepších webů. Sledujte ho na Google+ nebo Twitteru.

Celý článek v originálním znění najdete na 12 UX rules every designer should know

Přeložil: Marek Machač