Žhavé trendy v online marketingu, v oblasti IT či dalších souvisejících oborech. Máte už nějaké plány na rok 2017? Co takhle navštívit některou ze zajímavých konferencí. Dozvíte se na nich spoustu nových informací z oboru a setkáte se s profesionály na daná témata. Vybrali jsme pro vás šest skvělých konferencí z různých oborů, které letos proběhnou už v první půlce roku. Využijte příležitosti navštívit některou z nich.

Konference UXZ2 (31. 1. 2017, PRAHA)

Konference pro všechny, kteří se věnují UX, nese podtitul Konference UX z praxe Od uxáků pro uxáky. Akce se uskuteční v Praze již 31. ledna 2017 a organizátoři slibují celkem osm zajímavých přednášek. Právě teď probíhá už třetí vlna registrací a vstup na akci stojí 6 990 Kč bez DPH.

Více informací včetně programu najdete na: http://www.uxz.cz/

TechEd Brno (6. – 7. 2. 2016, BRNO)

Máme tip na konferenci i pro IT nadšence. Poprvé se v Brně uskuteční odborná IT konference G2B•TechEd. Akce proběhne v termínu od 6. – 7. 2. 2017 a bude zaměřena na novinky a trendy v oblasti produktů společnosti Microsoft. Na konferenci bude prezentováno 22 přednášek od předních IT odborníků. Dvoudenní vstupné vás vyjde na 4 990 Kč bez DPH.

Celý program si můžete prohlédnout na stránkách: https://www.g2bteched.cz/cs/

Konference New Media inspiration 2017 (18. 2. 2017, PRAHA)

Již 6. ročník konference se uskuteční v sobotu 18. února 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem letošní konference, na které vystoupí celkem 30 řečníků, je Život po Facebooku. Organizátoři slibují prozkoumat z různých úhlů pohledů, jak vstupuje internet a sociální sítě do našeho každodenního života.

Objeví se různá témata například, jak poznat hoaxy na sociálních sítích a jak na ně reagovat a bránit se jejich šíření, které přednese Jana Leitnerová z HateFree. Dále se zde představí s přednáškou Život po Facebooku Peter Podolinský z ROI Hunter, který se podělí o své zkušenosti ze života s Facebookem po Facebooku. Dalším zajímavým přednášejícím bude František Koukolík, významný český neuropatolog, spisovatel a publicista, který přednese téma se zaměřením na internet a Facebook jako nástroj propagandy. Těšit se ale můžete i na další přednášky.

Vstupenku na akci si zakoupíte za 2 496 Kč bez DPH. Pokud jste student, můžete využít slevu a získat vstupenku za skvělých 350 Kč bez DPH. Více informací a celý program najdete na: http://www.tuesday.cz/akce/new-media-inspiration-2017/

Internet Advertising Conference 2017 (19. 4. 2017, PRAHA)

Letošní rok proběhne již 10. ročník konference nejen pro online marketéry, ale i další mediální profesionály. Akce se uskuteční 19. dubna v Praze. Program bude postupně zveřejněn, ale jména prvních přednášejících jsou již známá.

Těšit se můžete například na přednášku s názvem: Jak měříme a neměříme online a sociální sítě?, kterou přednese Jakub Křenek z Creative ADison. Dalším přednášející bude Jiří Vítek z Mind Share, který představí téma Více peněz do Internetu skrze Admonitoring a zazní i mnoho jiných přednášek. Základní cena pro vstup činí 4 950 Kč bez DPH.

Více o akci se dozvíte na: http://iac.spir.cz/akce/internet-advertising-conference-2017/program/

Konference o bezpečnosti v ICT – SECURITY 2017 (23. 2. 2017, PRAHA)

Důležité je sledovat také trendy v oblasti bezpečnosti v informačních technologiích. 23. února 2017 proběhne v Praze již 9. ročník odborné konference SECURITY. Přednášky se zde budou týkat témat, která jsou rozdělena podle několika bloků. Jeden z nich se bude zabývat tématy ransomwaru a analýzy malwaru, další blok přednášek se bude týkat GDPR, IoT Security a budou zde předneseny i různé případové studie. Během konference je možné se zúčastnit také hackerské soutěže Capture the Flag 2017, kde si účastníci mohou zábavnou formou vyzkoušet hackerské techniky. Účastnický poplatek činí 5 000 Kč bez DPH.

Celý program konference je k dispozici na: https://konferencesecurity.cz/program

E-shop SUMMIT (30. 3. – 1. 4. 2017, ČESKÉ BUDĚJOVICE)

Odborná konference se zaměřením na e-commerce a online business proběhne 30. 3. – 1. 4. 2017 v Českých Budějovicích. Uslyšíte na ní 20 řečníků se zajímavými přednáškami, prezentováno bude 5 případových studií a budete se moci zúčastnit i odborných workshopů pro e-shopaře. Ty proběhnou den před samotnou konferencí 30. 3. a přihlašovat se do nich budete moci se zakoupenou vstupenkou od 15. 2. Program přednášek zatím není zveřejněn, ale postupně si můžete prohlédnout seznam řečníků. Vstupenku na akci si do 10. 2. zakoupíte za 2 490 Kč bez DPH.

Další informace k akci si získáte na: https://www.eshopsummit.cz/

Pokud máte tip na nějaké další zajímavé akce, napište je do komentářů.