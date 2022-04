8 užitečných pluginů do WordPressu zdarma

Ještě nepoužíváte WordPress? Tomu redakčnímu systému svěřují své weby milióny uživatelů po celém světě. Díky nepřebernému množství rozšíření a šablon je WordPress opravdu přizpůsobitelný a dokáže na něm běžet téměř jakýkoliv web, od jednoduché firemní prezentace až po eshop. V tomto článku vám chci představit 8 rozšíření (pluginů), které se vám budou určitě hodit.

Zároveň se nejedná o pluginy, které obsahují zbytečný balast a akorát ubírají výkonu webu. Já sám jsem zastáncem toho, že by na WordPressových webech mělo být pluginů co nejméně. Proto vyvíjím vlastní šablony a pluginů tedy využívám co nejmenší množství.

1. Limit Login Attempts Reloaded

Jednoduchá ochrana proti pokusům o proniknutí do administrace vašeho webu pomocí hrubé síly. O tomto rozšíření jsem již na Intervalu psal, tak se můžete podívat. Každý, kdo bere zabezpečení alespoň trochu vážně, by měl tento plugin používat.

2. SVG Support

Pokud potřebujete na webu nahrávat grafiku ve formátu SVG, typicky třeba různá loga, tak potřebujete využít tento plugin, díky němuž budete moci nahrát SVG soubory přímo do knihovny WordPressu. Bez tohoto rozšíření nejdou SVG obrázky vůbec nahrát, nebo nevidíte jejich náhled.

3. WPS Hide Login

Téměř každý ví, že se výchozí přihlašovací stránka do administrace skrývá na adrese wp-login.php nebo wp-admin. Můžete snížit riziko prolomení vašeho webu tím, že tuto výchozí adresu pro přihlášení zaměníte za něco tajnějšího. Můžete k tomu využít zmíněný plugin, o kterém jsem se taktéž zmiňoval v jednom z mých článků.

4. HTML Forms

Většina z vás nejspíše na webu využívá pro kontaktní formuláře plugin Contact Form 7. Pokud neznáte, doporučuji vám vyzkoušet plugin HTML Forms, který je znatelně jednodušší a pro mé použití i mnohem lepší.

Plugin je vhodnější spíše pro pokročilé uživatele, kódery či programátory, protože políčka formuláře nenastavujete v žádném vizuálním editoru, ale využíváte vámi vytvořený HTML kód. To je skvělé v situaci, kdy dostanete HTML kód šablony, kterou napojujete na WordPress. Vezmete celý kód formuláře, hodíte jej do tohoto pluginu a to je vše, o nic více se nestaráte! Na patřičném místě na webu formulář vypíšete pomocí shortcodů.

O tomto rozšíření budu psát v jednom z příštích článků.

5. Post Duplicator

Tento nástroj oceníte v případě, že často tvoříte obsahově podobné příspěvky, nebo třeba i tehdy, když budete chtít otestovat novou verzi nějaké podstránky. Vytvoříte si kopii a můžete cokoliv bez starostí upravovat. Vše jedním kliknutím. Překopírují se i veškeré metadata, což je vhodné v případě využívání pluginu ACF. Nemusíte znovu nastavovat šablonu stránky, kategorie nebo náhledový obrázek – vše proběhne automaticky.

6. WP Fastest Cache

Jak již název napovídá, jedná se o plugin pro cachování vašich webových stránek. To znamená, že při každé návštěvě jakéhokoliv uživatele nebude WordPress generovat celou stránku znovu, ale využije dříve vygenerovanou stránku uloženou v mezipaměti a tím ušetříte spoustu výkonu vašeho serveru. Načtení stránky je tak téměř okamžité.

Rozšíření pro cache je obrovské množství, včetně robustních řešení typu W3 Total Cache. Kouzlem tohoto pluginu je jednoduchost (a i tak obrovská rychlost), díky čemuž se plugin stává skvělým pomocníkem nejen pro začínající správce webů.

7. Klasický editor

Ve výčtu nejužitečnějších pluginů určitě nesmí chybět jedno z nejstahovanějších rozšíření – Klasický editor. Pomocí tohoto rozšíření zrušíte nový page builder, který WordPress obsahuje, tzv. Gutenberg. Ačkoliv se vývojáři WordPressu velmi snaží a Gutenberg se stává skvělým pomocníkem (a sám jsem měl již možnost vyvíjet šablony pro Gutenberg), tak občas prostě potřebujete na webu stále používat starý dobrý klasický editor.

8. The SEO Framework

Kouzelnou zkratku „SEO“ vám asi nemusím představovat. Nejčastěji používaným rozšířením pro zlepšení SEO na wordpressových webech je určitě Yoast, ten mi ovšem přijde zbytečně robustní.

Já používám rozšíření „The SEO Framework“, které je relativně jednoduché, rychlé a nápomocné. Vyzkoušejte a uvidíte.

