Zrychlujeme web: pluginy pro WordPress

Zbyněk Výboh – Dnes se podíváme na to, jak zrychlit WordPress pomocí mých oblíbených pluginů. A aby to nebylo jen takové suchopárné, tak se jim podíváme přímo pod pokličku. Místo nudného konstatování plugin rovnou nainstalujeme a otestujeme. Přečtěte si praktický návod, jak zrychlit vaše webové stránky na WordPressu, bod po bodu.

Nainstaloval jsem prázdný WordPress 5.9.2, doinstaloval jsem plugin Really Simple SSL

Vytvořil jsem si testovací stránku https://vyboh.trialhosting.cz/wordpress/2022/03/28/testovaci-stranka/

se dvěma obrázky a pěti odstavci textu vygenerovaného pomocí https://cs.lipsum.com/feed/html a zakázal jsem komentáře.

Pustíme standardní nástroj z Apache – https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html

Nastavíme deset současných spojení a celkem 1000 požadavků na stránku:

# ab -c 10 -n 1000 https://vyboh.trialhosting.cz/wordpress/2022/03/28/testovaci-stranka/

This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1879490 $>

Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/

Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking vyboh.trialhosting.cz (be patient)

Completed 100 requests

Completed 200 requests

Completed 300 requests

Completed 400 requests

Completed 500 requests

Completed 600 requests

Completed 700 requests

Completed 800 requests

Completed 900 requests

Completed 1000 requests

Finished 1000 requests

Server Software: Apache/2.4.38

Server Hostname: vyboh.trialhosting.cz

Server Port: 443

SSL/TLS Protocol: TLSv1.2,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,2048,128

Server Temp Key: X25519 253 bits

TLS Server Name: vyboh.trialhosting.cz

Document Path: /wordpress/2022/03/28/testovaci-stranka/

Document Length: 61566 bytes

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 124.431 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Total transferred: 62061000 bytes

HTML transferred: 61566000 bytes

Requests per second: 8.04 [#/sec] (mean)

Time per request: 1244.311 [ms] (mean)

Time per request: 124.431 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 487.07 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

min mean[+/-sd] median max

Connect: 2 3 0.9 2 13

Processing: 292 1237 101.1 1221 2155

Waiting: 282 1233 101.0 1218 2153

Total: 296 1239 101.0 1224 2157

WARNING: The median and mean for the initial connection time are not within a normal deviation

These results are probably not that reliable.

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50% 1224

66% 1248

75% 1269

80% 1284

90% 1340

95% 1413

98% 1472

99% 1496

100% 2157 (longest request)

Řekněme si na rovinu, že výsledek je velmi neuspokojivý.

Přidáme můj oblíbený plugin W3 Total Cache

Po instalaci a aktivaci pluginu přejdeme do menu General Settings

Performance -> General Settings

Přeskočíme Wizard, ktreý se pokouší nám nastavit všechno sám a uděláme si to manuálně.

Začneme u položky Database Cache

Zaškrtneme Enable a Database Cache Method: nastavíme na Memcached a Save Settings & Pure Caches

Znovu spustíme ab:

# ab -c 10 -n 1000 https://vyboh.trialhosting.cz/wordpress/2022/03/28/testovaci-stranka/

Benchmarking vyboh.trialhosting.cz (be patient)

Server Software: Apache/2.4.38

Server Hostname: vyboh.trialhosting.cz

Server Port: 443

SSL/TLS Protocol: TLSv1.2,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,2048,128

Server Temp Key: X25519 253 bits

TLS Server Name: vyboh.trialhosting.cz

Document Path: /wordpress/2022/03/28/testovaci-stranka/

Document Length: 61752 bytes

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 47.238 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Total transferred: 62292000 bytes

HTML transferred: 61752000 bytes

Requests per second: 21.17 [#/sec] (mean)

Time per request: 472.381 [ms] (mean)

Time per request: 47.238 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 1287.77 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

min mean[+/-sd] median max

Connect: 2 3 0.9 2 11

Processing: 115 467 49.9 458 798

Waiting: 114 463 49.9 453 798

Total: 124 470 49.9 460 809

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50% 460

66% 469

75% 477

80% 484

90% 529

95% 564

98% 596

99% 646

100% 809 (longest request)

Hned na první pohled je vidět, že test proběhl místo za 124.431s za 47.238s, tedy zhruba za 40% času.

To už je lepší.

Tak a teď zapneme Page Cache, takže WordPress vygeneruje stránku pouze jednou a dál už ji servíruje z Cache. Zvolíme tu nejrychlejší metodu vůbec – Memcached

# ab -c 10 -n 1000 https://vyboh.trialhosting.cz/wordpress/2022/03/28/testovaci-stranka/

Benchmarking vyboh.trialhosting.cz (be patient)

Server Software: Apache/2.4.38

Server Hostname: vyboh.trialhosting.cz

Server Port: 443

SSL/TLS Protocol: TLSv1.2,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,2048,128

Server Temp Key: X25519 253 bits

TLS Server Name: vyboh.trialhosting.cz

Document Path: /wordpress/2022/03/28/testovaci-stranka/

Document Length: 61851 bytes

Concurrency Level: 10

Time taken for tests: 3.066 seconds

Complete requests: 1000

Failed requests: 0

Total transferred: 62479000 bytes

HTML transferred: 61851000 bytes

Requests per second: 326.19 [#/sec] (mean)

Time per request: 30.657 [ms] (mean)

Time per request: 3.066 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate: 19902.34 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)

min mean[+/-sd] median max

Connect: 3 9 2.9 9 25

Processing: 6 20 7.5 19 193

Waiting: 6 16 7.2 15 191

Total: 11 29 7.9 28 196

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50% 28

66% 30

75% 31

80% 33

90% 36

95% 39

98% 44

99% 48

100% 196 (longest request)

Čísla pěkná, dostali jsme se na cca 2,5% času proti vypnuté cache, ale na rovinu, musel by být v cache celý obsah webu, aby to fungovalo takhle.

Každopádně pro demonstraci to stačí.

Spíš se ale pojďme podívat co nám opravdu zpomaluje stránku.

Pokud si pustíme test na https://www.webpagetest.org/

a dostaneme celkem jednoznačný výsledek:

https://www.webpagetest.org/result/220328_AiDc1B_BSS/1/details/#waterfall_view_step1

Je vidět, že nejvíc nás stojí vyhledání v DNS, navázání spojení a vyjednání šifrovaného spojení. K tématu jsem před časem napsal článek, takže se tím nebudeme dále zabývat.

Takže pojďme dál. Máme tam JavaScript a CSS, bez kterých se obsah nezačne zobrazovat. To pomůže vyřešit například plugin se šíleným názvem: HTTP/2 Push, Async JavaScript, Defer Render Blocking CSS, HTTP2 server push, HTTP3 push

Po instalaci je ve výchozím nastavení Push Preload jak pro všechny styly tak i pro všechny JavaScripty.

Spustíme znovu test.

https://www.webpagetest.org/result/220328_AiDcVW_CSR/1/details/#waterfall_view_step1



Hned to vypadá lépe. Už nám nic neblokuje načítání.

Dalších pár milisekund můžeme dosáhnout změnou komprese z gzip na brotli a výměnou jpeg za webp, ale o tom už jsem také psal.

Děkuji vám za dočtení. Snad vám tento návod pomůže k rychlejším webům. Budu se těšit u dalších článků.