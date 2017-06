Většina z nás to dobře zná… usilovně pracujete na obsahovém marketingu, abyste postrčili své podnikání kupředu, ale v určitém bodě se zaseknete. Ztratíte inspiraci a váš růst se zastaví.

Je čas provést analýzu obsahu a dostat se zpět do hry.

V tomto článku vám vysvětlím, jak na analýzu obsahových nedostatků (CGA, Content Gap Analysis), abyste zjistili, jak na tom váš obsah je, co by se na něm dalo zlepšit a co v něm chybí ve srovnání s vaší konkurencí.

Obsah je třeba analyzovat každého čtvrt roku. Udrží vás to ve střehu a pomůže vám to neustále ho zlepšovat a šířit, přesně v souladu s myšlenkou nepřetržité optimalizace.

Krok 1: Zjistěte, jak na tom váš obsah je

Nejdřív si udělejte seznam veškerého obsahu (můžete to udělat například automaticky pomocí nástroje, jako je například ContentKing). Všechna URL následně zkopírujte do tabulky a pro každou stránku doplňte:

Cíle, kterých chcete dosáhnout

Cílové publikum

Klíčová slova, která chcete použít

Míru vaší spokojenosti s: Organickou návštěvností a mírou konverzí (za posledních 12 měsíců) Návštěvností a konverzemi ze sociálních sítí (za posledních 12 měsíců) Použitelností



Analytické nástroje, které používáte, by vám měly poskytnout data ohledně návštěvnosti a konverzí. Pro označení míry vaší spokojenosti použijte stupnici od 1 do 5 – 1 znamená “velmi špatné”, 5 znamená “velmi dobré”.

Krok 2: Zobrazte si nedostatky obsahu

V prvním kroku jste zjistili aktuální stav svého obsahu. Teď je třeba zjistit, jestli obsah dosahuje kýžených výsledků. K tomu ale musíte tyto výsledky nejdřív definovat. Na základě toho pak můžete odhalit nedostatky a pracovat na jejich nápravě.

Vyplňte CGA tabulku

Pro každou webovou stránku v tabulce vyplňte, jakých výsledků by měla dosahovat, pokud jde o organickou návštěvnost, návštěvnost ze sociálních sítí a použitelnost. Tak jako v prvním kroku, použijte hodnotící škálu od 1 do 5.

Použitím jednoduchého vzorečku získáte rozdíl mezi současnými výsledky a výsledky, kterých ve skutečnosti chcete dosahovat.

Tento sloupec je nastavený tak, že každou buňku vybarví:

Zeleně , pokud stránka aktuálně dosahuje kýžených výsledků. Tak je to ideální a je třeba to udržet.

, pokud stránka aktuálně dosahuje kýžených výsledků. Tak je to ideální a je třeba to udržet. Oranžově , pokud současné výsledky nejsou úplně optimální. Tady obvykle postačí drobné úpravy.

, pokud současné výsledky nejsou úplně optimální. Tady obvykle postačí drobné úpravy. Červeně, pokud jsou současné výsledky výrazně horší než ty, kterých chcete dosahovat. Tyto stránky vyžadují spoustu práce.

Stanovte si konkrétní úkoly

Nyní byste měli mít jasnou představu, na co se zaměřit. Na základě tabulky nedostatků si stanovte konkrétní úkoly vedoucí ke zlepšení obsahu.

Také vnější faktory mohou výrazně ovlivňovat úspěch vašeho obsahu. Těmito faktory jsou zpětné odkazy, pokud jde o SEO, a sdílení obsahu, pokud jde o sociální sítě.

V obou případech tady hrají zásadní roli mezilidské vztahy. Můžete aktivně kontaktovat lidi, obeznámit je se svým obsahem a požádat je o zpětné odkazy nebo sdílení na sociálních sítích.

Priority

Ve sloupci priorit se zobrazí součet bodů z jednotlivých sloupců “rozdílů”. Čím je číslo vyšší, tím větší prioritu daná stránka má.

Krok 3: Analyzujte obsah své konkurence

První dva kroky jsou o vašem vlastním obsahu. Ve třetím kroku budete analyzovat obsah konkurence ve srovnání s vaším.

Jde hlavně o dvě otázky:

Jaké jsou vaše společná témata a kde vás konkurence překonává? Má konkurence nějaký důležitý obsah, který u vás chybí?

Dvě hlavní oblasti, které byste měli srovnávat, jsou SEO a sociální sítě. Tady je pár způsobů, jak vám může analýza nedostatků pomoci v každé z nich, a pár tipů na užitečné nástroje.

Analýza z hlediska SEO

Představte si například, že vy i vaši konkurenti máte na webu stránku, kde nabízíte účetní služby pro fitness centra. Všichni vaši konkurenti se na důležitá klíčová slova jako “vedení účetnictví pro fitness centra” umísťují na první stránce Googlu, zatímco vy až na čtvrté. Kolem 90 % uživatelů Googlu si prohlédne pouze 1. stránku. K vašemu webu se tedy vůbec nedostanou.

Další možností je, že vaše konkurence cílí na zajímavé typy firem. Pokud si vezmeme znovu příklad s účetními službami, možná má vaše konkurence stránky, kde nabízí vedení účetnictví pro kadeřníky, pekaře, zubaře atd. Pokud vám tento obsah chybí, nikdy se nebudete dobře umísťovat na klíčová slova spojená s těmito druhy podnikání.

I když je možné provést analýzu konkurence manuálně, rozhodně to nedoporučuji. Je to velmi nezáživná práce a výsledky nebudou přesné.

Raději použijte k nástroje k tomu určené jako SEMrush nebo Ahrefs. Oba sledují klíčová slova, na která se weby dobře umísťují. To se hodí jak při hledání správných klíčových slov, tak při analýze obsahových nedostatků.

SEMrush nabízí 7denní zkušební dobu, Ahrefs 14denní. To vám dává víc než dost času na analýzu nedostatků vašeho obsahu bez jakýchkoliv počátečních poplatků. Vyberte si jeden z těchto nástrojů a pusťte se do toho.

SEMrush

Jak na analýzu obsahových nedostatků pomocí SEMrush:

Přihlaste se do SEMrush V sekci “Domain Analytics” vyberte “Domain vs. Domain” Pomocí vlaječky nahoře zvolte správnou zemi Vyplňte název domény prvního konkurenta a pak své vlastní Jako metodu analýzy zvolte “Unique to the first domain’s keywords” a klikněte na zelené tlačítko “Go”

Napravo nad tabulkou klikněte na “Export”.

Tento postup zopakujte pro všechny důležité konkurenty.

Ahrefs

Jak na analýzu obsahových nedostatků pomocí Ahrefs:

Přihlaste se do Ahrefs V sekci “Organic search” vyberte “Content gap” Vyplňte název domény svých největších konkurentů do sekce “Show keywords that any of the below targets rank for” a zaškrtněte políčko “At least one of the targets should rank in top 10”. Do sekce “But the following target doesn’t rank for” vyplňte název své vlastní domény a klikněte na oranžové tlačítko “Show keywords”. Pomocí vlaječky zvolte správnou zemi

Napravo nad tabulkou klikněte na tlačítko “Export”.

Analýza dat

Projděte vyexportovaná data a vyberte nejzajímavější klíčová slova. Ne všechna klíčová slova vašich konkurentů budou zajímavá také pro vás. Mohou například nabízet služby, které vy neposkytujete. Určitě by nebylo moudré snažit se dobře umístit na všechna klíčová slova, když uvážíte jejich měsíční objem vyhledávání, obchodní potenciál nebo práci spojenou s dobrým umístěním.

Důležité je stanovit si priority. Napište si seznam důležitých klíčových slov a zařaďte je do své obsahové strategie (pokud už nějakou máte). Pokud ne, teď je ten pravý čas ji vytvořit.

Analýza z hlediska sociálních sítí

Pro lepší porozumění, jak může být analýza obsahových nedostatků prospěšná z hlediska sociálních sítí, se vraťme k našemu příkladu s vedením účetnictví:

Některé konkurenční weby mají spoustu návštěvníků a vy nechápete proč. Pokud zadáte název jejich domény do BuzzSumo, zjistíte, že třeba vytvořili kalkulačku pro snadný a rychlý převod čisté a hrubé mzdy.

Nástroj jako je BuzzSumo vám pomůže zjistit, který konkurenční obsah je na sociálních sítích úspěšný. Zádrhel je v tom, že nemáte přístup k údajům z jejich analytických nástrojů, a musíte se tedy spolehnout jen na údaje o tom, jak si jejich obsah vede na sociálních sítích. Naštěstí BuzzSumo poskytuje alespoň tato data a k tomu i 14denní zkušební verzi, takže neváhejte a pusťte se do analýzy.

BuzzSumo

Pokud jde o sociální média, není možné provést analýzu obsahových nedostatků automaticky. Potřebujete tedy dobrý přehled o tématech, o kterých jste psali. Analýza vaší konkurence pomocí nástroje BuzzSumo bude pak mnohem efektivnější.

Jak na analýzu konkurence na sociálních sítích pomocí nástroje BuzzSumo:

Přihlaste se do BuzzSumo. Zavede vás to do sekce “Most Shared” v části “Content Research”. Vyplňte název domény svého konkurenta a klikněte na modré tlačítko “Search!”.

BuzzSumo vám nyní zobrazí obsah vaší konkurence, který měl na sociálních sítích největší úspěch. Klikněte na tlačítko “Export” napravo od “Search” a stáhněte si celý přehled.

Celý tento proces zopakujte pro své nejdůležitější konkurenty.

Analýza dat

Projděte vyexportovaná data a zjistěte, která témata jsou pro vás nejzajímavější. Stejně jako v předchozí části i tady platí, že ne všechna témata, která přináší úspěch vaší konkurenci, jsou důležitá i pro vás.

Všechna relevantní témata začleňte do své obsahové strategie.

Závěr

Nepřestávejte sledovat výsledky, které přináší váš obsah. Beze změny není pokrok.

Analýzu obsahových nedostatků provádějte pravidelně. Na jejím základě můžete zlepšit svůj obsah a zjistit, kde je vaše konkurence napřed. Pokud jste se se svou obsahovou strategií zasekli, analýza obsahových nedostatků vám pomůže pohnout se kupředu.

A nezapomeňte: práce na obsahu nikdy nekončí.