AI

Doména AI.com se prodala za 70 milionů USD

27. února 2026
Vojtěch Tomášek

Obsah

  1. A 70 milionů dolarů za doménu je marketing sám o sobě
  2. Super Bowl efekt
  3. „Co to je… a proč to chce moji kartu?“
  4. K čemu jsou vlastně „handles“ – a co AI.com slibuje
  5. Co nám ukázal nákup AI.com
  6. Proč by někdo dal 70 milionů dolarů „jen“ za doménu
  7. Nejdražší nákup domény v historii
  8. Co tedy nákup AI.com vlastně připomněl

Už pár týdnů se v branži probírá jedna z těch zpráv, které zní tak přehnaně, až si je lidé jdou ověřit sami: doména AI.com měla změnit majitele… za zhruba 70 milionů amerických dolarů! A protože šlo o start načasovaný na Super Bowl, internet udělal to, co umí nejlépe – během pár minut otestoval nejen marketing, ale i technické základy webových stránek, na které doména odkazuje. 

Zmapovali jsme, co stojí za údajným nákupem AI.com za 70 milionů dolarů a proč se při launchi ukázalo, že doména sama úspěch nezaručí. Na konci článku jsme navíc přihodili kód na registraci domény zdarma.

A 70 milionů dolarů za doménu je marketing sám o sobě

U ultra-prémiových domén typu AI.com se často říká, že samotný nákup je zároveň PR kampaní: objeví se titulky, reakce investorů, komentáře na sociálních sítích – a doména začne „pracovat“ ještě předtím, než produkt cokoliv doručí. Přesně to popisuje i komentářová vlna, kterou shrnul EuroDNS: když koupíš „nejzřejmější“ adresu v nejžhavějším oboru, očekávání letí nahoru automaticky.

Zprávu o nákupu za 70 milionů přinesla média s odkazem na reporting Financial Times; často se uvádí, že kupujícím je Kris Marszalek (CEO platformy Crypto.com) a že transakce proběhla už dříve (reportovaně v dubnu 2025), ale do širšího povědomí se naplno dostala až díky reklamě na letošním americkém Super Bowlu (zdroj: Coindesk.com).

Reklama AI.com na americkém Super Bowlu 2026 (zdroj: YouTube)

Super Bowl efekt

Super Bowl je pro weby brutální zátěžový test: vteřiny po odvysílání reklamy se zvedne vlna návštěv, kterou běžné škálování často nezachytí. U AI.com se podle reportů stalo to nejhorší pro první dojem – část lidí hlásila pomalé načítání nebo absolutní nedostupnost webu.

Tom’s Hardware popsal i konkrétní slabinu: onboarding měl být kriticky závislý na jediném přihlášení přes Google, které při náporu narazilo na limity a vytvořilo „single point of failure“. To je typická technická lekce velkých launchů: i když máš rozpočet na reklamu, rozhoduje redundance a připravenost funnelu. 

„Co to je… a proč to chce moji kartu?“

Nejsilnější téma reakcí nebyla ani tak cena domény, jako zmatek: řada návštěvníků popisovala, že stránka nabídla málo vysvětlení, ale relativně rychle tlačila registraci a ověření platební kartou kvůli rezervaci „handle“.

Část médií doplňuje, že ověření kartou mělo sloužit jako anti-spam opatření a že se mluvilo o malých ověřovacích částkách, ale právě „card-first“ flow bez dostatečného kontextu spustil vlnu ironie a nedůvěry. 

K čemu jsou vlastně „handles“ – a co AI.com slibuje

AI.com ve vlastním oznámení rámuje službu jako platformu pro „autonomní AI agenty“ a handle funguje jako identita/uživatelské jméno pro budoucí používání agenta. Zároveň firma veřejně spojila vedení projektu s Krisem Marszalkem, který má vést AI.com i Crypto.com.

Tady se láme chleba launchů: v okamžiku největší pozornosti musí být na první obrazovce extrémně jasné „co dostanu teď“ vs. „co přijde později“. Když je odpověď mlhavá, internet si ji doplní sám – a ne vždy laskavě.

Co nám ukázal nákup AI.com

Pro trh domén je podobný headline vždycky signál: lidé začnou přehodnocovat hodnotu vlastních názvů a roste poptávka po krátkých, snadno zapamatovatelných kombinacích. AI.com je sice „korunní klenot“ a nelze z něj přímo vyvozovat ceny běžných domén – zároveň ale velké obchody obvykle zvyšují pozornost i u jiných kvalitních brandových názvů.

Na tom přitom není nic nového: už od počátků internetu platí, že nejlepší domény jsou ty, které si člověk zapamatuje na první dobrou, umí je bezchybně napsat/vyslovit a dávají smysl i bez vysvětlování. Jinými slovy – srozumitelnost, čistý název (bez pomlček a zbytečných slov) a vhodná koncovka byly základ vždycky. Nákup AI.com za 70 milionů dolarů to jen extrémně připomněl.

A pokud si říkáte, že najít takovou volnou doménu je dnes skoro nemožné, opak je pravdou. Existují nástroje jako AI pomocník pro výběr doménových jmen, který na základě vašich požadavků navrhne vhodné varianty doménových jmen a rovnou je za vás i ověří. Nebo hřbitov domén, kde najdete historické domény, které někdo dříve vlastnil, ale neprodloužil.

Při výběru doménového jména stojí za to promyslet i koncovky. Typické jsou například .COM pro globální značku, .CZ pro český projekt, .AI nebo .IO pro technologický kontext a .EU pro evropskou identitu.

Proč by někdo dal 70 milionů dolarů „jen“ za doménu

Ve světě domén nejde o žádnou výjimku: za krátké, zapamatovatelné a „kategoriální“ názvy se platí vysoké částky už desítky let. Prémiové domény jsou pro část trhu samostatnou investiční třídou – lidé i firmy je kupují podobně jako jiné digitální assety Prodej AI.com za tenhle trend jen zviditelnil v extrému.

Důvody:

  • Okamžitá důvěra (název působí „oficiálně“ už na první pohled)
  • Lepší zapamatovatelnost (méně vysvětlování, méně překlepů)
  • Přímá návštěvnost a vyšší prokliky (lidé zkouší „to nejzřejmější“)
  • Nižší dlouhodobé náklady na marketing (doména dělá část práce za brand)
  • Obrana kategorie (konkurence nemůže vlastnit „tu“ adresu)
  • PR efekt (samotný nákup je zpráva a často i kampaň)

Nejdražší nákup domény v historii

V „čistých“ doménových obchodech (kdy se prodává primárně doména jako taková) se dlouho skloňovaly hlavně dvě referenční transakce: Voice.com za 30 milionů USD a 360.com za 17 milionů USD. Právě proto se AI.com s částkou kolem 70 milionů USD popisuje jako historický rekord mezi veřejně popsanými prodeji domény.

Web čínského giganta na doméně za 17 milionů dolarů 360.com

U „nejdražších domén“ ale existuje ještě druhá kategorie obchodů. Jde o řípady, kdy doména figuruje v širším korporátním dealu (firma/aktiva/akcie), a částky pak vypadají úplně jinak. V takových přehledech se objevují i extrémy typu Cars.com (872 mil. USD) nebo Business.com (345 mil. USD). Jenže tyto částky nejsou srovnatelné 1:1 s „holým“ nákupem domény, protože často odrážejí širší transakci, valuaci firmy nebo balík aktiv, ne pouze cenu doménového jména.

Web na doméně Cars.com

Co tedy nákup AI.com vlastně připomněl

Příběh AI.com je extrémní, ale poučení je staré jako internet samotný: doména může přitáhnout pozornost, ale nenahradí produkt ani důvěryhodný launch. Srozumitelný, krátký a „čistý“ název ve správné koncovce si lidé snadno pamatují a napíšou – pokud ale web nestíhá nebo onboarding nepůsobí jasně a bezpečně, hype se rychle otočí proti vám.

Proto se vyplatí začít u základů a promyslet koncovky. A když se zdá, že dobré názvy už nejsou volné, pomůžete použít AI pomocníka.

Jak jsme avizovali v úvodu, na závěr připojujeme kód .EU zdarma: CHCI-EU

Kód můžete uplatnit na CZECHIA.COM při registraci domény.

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

