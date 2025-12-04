Jak chránit osobní data při používání AI nástrojů
Umělá inteligence (AI) dnes patří mezi nejpoužívanější online nástroje. Pomáhá tvořit texty, analyzovat data, generovat obrázky nebo automatizovat procesy. Jenže s rostoucí popularitou roste i riziko zneužití osobních dat. Mnoho lidí si neuvědomuje, že to, co nahrají do AI systému, může být uloženo, analyzováno nebo použito k dalšímu trénování modelů. Proto je důležité vědět, jak svá data chránit a jak AI používat bezpečně.
Co se děje s daty, která vložíte do AI modelů?
Kdykoli nahrajete text, obrázek nebo soubor do AI nástroje (ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot) probíhá v zákulisí několik kroků, o kterých většina lidí nemá tušení. Nejde jen o to, že umělá inteligence „odpoví“. Aby to dokázala, musí vaše data projít celým řetězcem technických procesů, a ten může mít zásadní dopad na bezpečnost i soukromí.
- Data se odešlou na server poskytovatele AI – váš vstup se odešle do datacentra, často i mimo EU. Během přenosu by měla být šifrována, ale u všech služeb to není samozřejmé.
- Proběhne zpracování modelem (inference) – AI váš obsah krátkodobě uloží v paměti, vyhodnotí ho filtry a vytvoří odpověď. Tady mohou vznikat kopie a metadata, která dále putují systémem.
- Poskytovatel může ukládat konverzace nebo vložené soubory – nástroje je se navzájem liší – některé data ukládají a používají k tréninku (typické pro veřejné chatboty, pokud explicitně nevypnete ukládání konverzací), některé je ukládají, ale nejsou použita ke tréninku (například pro audit, bezpečnost nebo zlepšení služeb) a privátní AI je neukládá vůbec.
- Data může vidět více subjektů, než si uvědomujete – mnoho AI aplikací jen „přeposílá“ vaše dotazy do OpenAI, Google nebo Azure. Reálně tak končí u více subjektů, než si myslíte.
- Doba uchování dat se liší nástroj od nástroje – u veřejných AI to bývají dny až měsíce, u firemních řešení minuty. U on-premise nástrojů zůstává vše ve vašich rukou.
- Data mohou být použita k vytváření anonymních statistik – poskytovatelé sledují počet dotazů, typ úloh, četnost používání a výkon modelů.
- Poskytovatelé mohou používat lidské anotátory – Některé společnosti nechávají část dat kontrolovat pracovníky. Ti se starají o vyhodnocování kvality odpovědí a označování škodlivého obsahu. Vaše data se tak mohou objevit v systému lidského kontroly.
- Data mohou být exportována mimo EU – používáte-li globální nástroje, je běžné, že se data zpracovávají v USA. To má dopad na GDPR i právní odpovědnost.
Proto je zásadní volit nástroje umělé inteligence, které dávají jasné záruky, ideálně fungují v EU prostředí a umožňují práci v režimu bez trénování.
Jak se chránit: praktické zásady, které můžete začít používat hned
Základem bezpečné práce s AI je vědět, jaká data posíláte ven a jak s nimi může poskytovatel nakládat. Nejde o to umělou inteligenci nepoužívat, ale naučit se s ní pracovat chytře. Níže najdete jednoduché zásady, které můžete začít aplikovat okamžitě a výrazně tím snížit riziko úniku osobních i firemních informací, píše web edpb.
První pravidlo je prosté, do veřejných AI nástrojů nikdy nevkládejte citlivé údaje. Platí to pro interní dokumenty, osobní údaje, finanční přehledy, smlouvy i zdrojový kód. Cokoli, co nemá být veřejné, by nemělo procházet přes externí AI službu. Pokud potřebujete s takovými daty pracovat, sáhněte po privátním AI prostředí nebo vlastní instanci modelu.
Dalším krokem je kontrola nastavení uchovávání dat. Většina nástrojů umožňuje vypnout ukládání konverzací nebo režim využívání dat k trénování modelu. Pokud je to možné, aktivujte anonymní nebo citlivý režim, případně zcela zakázat trénink na vašich datech. U firemních účtů bývá tato možnost standardem, u bezplatných verzí ale často chybí.
Důležité je také oddělit osobní a pracovní účty. Historie dotazů, použité soubory a další data se pak nemíchají a minimalizuje se riziko, že do osobního účtu omylem vložíte firemní dokument nebo naopak. Jednoduché opatření, které dokáže předejít mnoha problémům.
Pokud používáte menší nebo specializované AI nástroje, vždy si ověřte, kdo skutečně zpracovává vaše data. Mnoho aplikací je pouze nadstavbou nad velkými modely typu OpenAI, Google nebo Anthropic. Znamená to, že data putují přes více subjektů. To je v pořádku, pokud je to transparentní. Řada nástrojů to ovšem v podmínkách neuvádí.
Při práci s API nikdy nevkládejte reálné přístupové klíče, hesla nebo tokeny. To platí při ladění kódu, generování skriptů i při debugování. AI dokáže pracovat s placeholdery a není potřeba jí poskytovat plné přístupy. I jediný uniklý klíč může vést ke zneužití nebo finančním ztrátám.
Ve firmách by měla být samozřejmostí jasná interní pravidla pro práci s AI. Stručný dokument, který stanoví, jaké nástroje se mohou používat, které typy dat do AI nepatří a jaké procesy je potřeba dodržovat. Taková pravidla omezují rizika a zároveň dávají zaměstnancům jistotu, že AI mohou používat bezpečně a bez obav.
Pokud pracujete s daty, která jsou citlivá nebo obchodně důležitá, vyplatí se přejít na privátní nebo firemní AI řešení. Dedikovaný GPU server nebo privátní LLM spuštěný v cloudu dává plnou kontrolu nad daty, která zůstávají v rámci EU nebo přímo ve vaší organizaci. Je to nejbezpečnější cesta, pokud potřebujete AI intenzivně využívat, ale zároveň nechcete riskovat únik informací.
Kdy se vyplatí použít privátní AI server?
- Když pracujete s citlivými nebo osobními údaji
- Pokud analyzujete interní firemní dokumenty
- Když pracujete se zdrojovým kódem nebo vývojem
- Pro automatizaci procesů nad interními systémy
- Pro právní, compliance a auditní dokumenty
- Když potřebujete garantovat, že data nejsou použita ke tréninku
- Pokud řešíte legislativní požadavky (GDPR, ISO, NIS2)
- Pro týmy, které AI používají často a intenzivně
- Když chcete integrovat AI do vlastních aplikací
- Pokud požadujete plnou kontrolu nad daty i provozem
Pro tyto případy je ideální dedikované AI prostředí – například vlastní GPU server přes český ZonerCloud, kde máte plnou kontrolu nad daty i provozem a žádná data se nepoužívají pro trénink třetích stran. Pro firmy, které chtějí kombinovat sílu umělé inteligence s vysokou úrovní ochrany soukromí, je to ideální cesta, jak začít bezpečně a profesionálně.
