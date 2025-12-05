10 doménových zákonů, které platí už skoro 30. let
Devadesátky položily základy internetu – od prvních HTML stránek až po firemní weby a e-shopy. A i když se od té doby vše změnilo k nepoznání, od cloudu po umělou inteligenci, principy dobré domény zůstaly stejné. Přinášíme proto deset (a několik bonusových) nadčasových lekcí, které vám pomohou doménu správně vybrat, chránit a dlouhodobě rozvíjet.
1) Doména je první dojem
V 90. letech lidé volili názvy jako mylifestyle226.com, protože doména byla jen malou částí celého webu. Dnes je to naopak, je to vaše značka, váš podpis, vaše identita, píše web EuroDNS.
Podle správců domén a hostingových průvodců by měl název webu být jednoduchý, výstižný a snadno zapamatovatelný. Jinak riskujete, že značka zůstane anonymní nebo bude působit amatérsky, zvlášť při sdílení na sociálních sítích nebo ústním doporučení.
2) Krátká jména dominují
Dvou a třípísmenné domény byly v 90. letech běžně dostupné, ale dnes patří k nejcennějším digitálním aktivům. Je to logické, krátké jméno je snadno zapamatovatelné, rychlé na sdělení a minimalizuje chyby při psaní.
Podle webu Spaceship se proto i dnes doporučuje vybírat domény, které nejsou příliš dlouhé (ideálně do 1–3 slov a v celkově rozumné délce). Krátké a úderné názvy působí profesionálně, mají psychologickou výhodu (uživatelé si je snáze zapamatují a důvěřují jim) a zároveň se lépe hodí pro branding.
3) Klíčová slova kdysi vládla, dnes vládne srozumitelnost
Dříve bylo běžné registrovat domény typu pizza-newyork.com s nadějí na lepší SEO. Vyhledávače však od té doby prošly dlouhou cestou. Dnes už nerozhodují mechanicky seskládaná klíčová slova v názvu, ale záměr uživatele, relevance a důvěryhodnost obsahu.
Proto by doména měla být především značková, snadno zapamatovatelná a přirozená k vyslovení, nikoli napěchovaná klíčovými slovy.
Dobré doménové jméno musí fungovat i „po telefonu“ – jednoduché, jednoznačné, bez pomlček či komplikovaných znaků. Jakmile člověk musí při vysvětlování domény hláskovat každé druhé písmeno, je to signál, že volba není ideální.
To platí obzvlášť pro český trh, kde diakritika, časté překlepy nebo specifické kombinace písmen snadno matou.
4) Bezpečnost byla volitelná
V 90. letech bylo všechno „na divoko“. Weby běžely přes http://, hesla se posílala v otevřeném textu a málokdo řešil, zda je připojení šifrované. Bezpečnost byla spíš volitelná a často ji nikdo neřešil.
Situace se však dramaticky změnila. Od roku 2018 začal Chrome (a později i další prohlížeče) označovat stránky bez HTTPS jako „Not Secure“, což znamenalo zásadní zlom. Dnes je HTTPS nezbytný standard, který ovlivňuje jak pověst webu, tak jeho funkčnost.
Proto nastavte TLS/SSL certifikát od prvního dne a přesměrujte vše na zabezpečenou verzi. Je to základ kvalitní reputace. V době phishingu, automatizovaných útoků a AI-generovaných podvodů patří šifrování mezi první vrstvy ochrany, bez kterých moderní web nemůže fungovat.
5) .com nebyl konec příběhu
V 90. letech byl internet téměř synonymem pro doménu .com – působila globálně, profesionálně a prestižně. Jak ale web rostl, ukázalo se, že .com není jediná správná volba.
Začaly se prosazovat národní domény jako .sr, .cz, .de a .pl, které lépe vyjadřují lokální zaměření a budují důvěru u domácího publika. Později přišla vlna nových generických domén (gTLD) typu .shop, .cloud, .tech, .design nebo startupová klasika .io. Ty přestaly být jen technickým doplňkem staly se součástí brandingu.
Koncovka dnes říká hodně o cílovém publiku, charakteru projektu i osobnosti značky. Studie ICANN i data registrátorů ukazují, že volba TLD ovlivňuje důvěru i míru prokliků. Proto je výběr přípony strategické rozhodnutí – někdy se vyplatí stavět na důvěře (.cz, .com), jindy na moderním vyznění nebo inovativním stylu (.io, .tech). Důležité je vybírat koncovku tak, aby podporovala váš brand a jasně komunikovala, kdo jste.
6) Domény expirují. A lidé to zapomínají dodnes
Mnohé legendární domény v 90. letech zmizely jen proto, že si lidé nevšimli blížící se expirace nebo zapomněli po změně hostingu aktualizovat DNS. Ztráta domény tehdy znamenala konec projektu a někdy i nákladný problém, pokud ji mezitím koupil někdo jiný.
Dnes je situace mnohem jednodušší – stačí zapnout automatické prodlužování, udržovat aktuální WHOIS údaje a bezpečně uložit přístupy k registrátorovi.
Přesto platí, že dobré domény mizí rychle. Na internetu neexistuje žádný „čekací list”. Jakmile doménu zaregistruje někdo jiný, je nenávratně pryč.
Proto se vyplatí registrovat doménu hned, jakmile vás napadne dobrý název či založíte nový projekt. Zvlášť když jde často o pár korun ročně a při dobré akci lze doménu zajistit na dlouhé období doslova za pár stovek (například na CZECHIA.COM je registrace domény na 10 let pouze za 1799 korun)
7) Nepodceňujte kontinuitu a neměňte doménu bez dobrého důvodu
Jakmile doménu začnete používat, budujete na ní reputaci, odkazy, SEO signály i povědomí značky. Proto se nevyplácí měnit ji bez jasného důvodu – přicházíte o kumulovanou hodnotu, kterou jste roky získávali. Studie domén potvrzují, že starší a stabilní doména má vyšší důvěryhodnost a hodnotu než nová a „hezčí“ varianta bez historie.
Zároveň ale platí, že doména sama úspěch nezajistí. Je to jen základ, adresu, která funguje až ve spojení s kvalitním obsahem, rychlým hostingem, bezpečností, správnou architekturou a dobrým UX. I prémiová doména je k ničemu, pokud na ní nestojí dobře postavený web.
8) Branding poráží chytrost
Vtipná nebo „cool“ jména byla v éře začínajícího internetu populární. Každý chtěl být originální, někdy až za hranou srozumitelnosti. Nakonec však přežily především nadčasové a profesionální značky, které dokázaly růst spolu s projektem.
Při výběru domény se proto vyplatí myslet na dlouhodobou perspektivu. Název by neměl být svázaný s jedním trendem, internetovým memem či módní technologií, ale měl by fungovat i při případné změně směru projektu a obstát v konkurenci. To, co dlouhodobě vydrží, je jednoduchý, čistý a důvěryhodný brand.
Pokud budujete značku nebo plánujete dlouhodobý projekt, má smysl chránit nejen hlavní doménu, ale i její varianty (běžné pravopisné chyby, překlepy, populární alternativní TLD či brandové mutace). Tím tedy minimalizujete riziko, že někdo zneužije vaši značku pomocí tzv. typosquattingu – registrace domény, která se liší o jedno písmeno a může odchytávat vaše návštěvníky.
Například máte-li značku mojerecepty.cz, je rozumné zaregistrovat také mojerecepty.sk, mojerecepty.com a třeba i překlep mojerecepy.cz (vynechané „t“). Taková drobná chyba v psaní je běžná a útočníci ji často využívají, zatímco vy si ji můžete pojistit za pár korun ročně.
9) Vaše e-mailová reputace závisí na vaší doméně
V roce 1998 bylo normální mít e-mail typu uzivatel@volny.cz, @centrum.cz, případně adresu od poskytovatele internetu. Pro osobní použití to stačilo, ale v dnešní době by takový firemní e-mail působil nedůvěryhodně. Profesionální komunikace se přesunula na adresy ve tvaru jmeno@vasedomena.cz, které působí seriózněji, posilují brand a dávají vám plnou kontrolu nad daty i přesměrováním.
E-mailová doména navíc ovlivňuje doručitelnost. Gmail, Microsoft i další poskytovatelé při hodnocení reputace sledují právě doménu – zda má správně nastavené SPF, DKIM a DMARC, zda není spojena se spamem nebo zda má historii legitimního provozu. Doména je tedy nejen vizitkou, ale i technickým základem doručitelnosti e-mailů.
10) Platformy mizí, domény zůstávají
Internetová historie je plná platforem, které kdysi kralovaly a dnes už neexistují – GeoCities, MySpace, ICQ nebo Flash. Technologie se mění, služby zanikají, ale domény přežívají. Jsou přenositelné mezi hostingy, CMS i technologiemi, takže web můžete rebrandovat nebo kompletně předělat, a přesto si ponecháte stejnou adresu.
V praxi to funguje i při změně názvu firmy. Mnoho podniků si starou doménu nechává, protože na ni jsou zákazníci zvyklí, a jednoduše ji přesměrují na novou. Doména tak zůstává stabilním prvkem identity, i když se celý projekt změní.
Jména přetrvávají trendy
Od éry jednoduchých HTML stránek až po dnešní svět aplikací řízených umělou inteligencí je jedno pravidlo stejné – všechno začíná doménou.
Dobře vybraný název může značku provázet desítky let. Zabezpečte ho, udržujte a nechte růst spolu s vaším projektem.
Další kroky jsou jednoduché. Začněte výběrem ideální domény, projekt rychle spusťte pomocí WordPress hostingu nebo jiného CMS, od prvního dne jej zabezpečte SSL certifikátem a všechny stránky přesměrujte na HTTPS. To vše můžete zvládnout přes SSL Market a CZECHIA.COM od Zoneru.
Mohlo by vás také zajímat
-
Zoner Photo Studio X se mění na Zoner Studio13. června 2025•
-
10 nejčastějších chyb při tvorbě webu na WordPressu28. července 2025•
-
-
Nejnovější
-
Jak chránit osobní data při používání AI nástrojů4. prosince 2025•
-
-
E-mail marketing 2.0: Automatizace, personalizace a AI2. prosince 2025•
-