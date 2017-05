Téměř každý, kdo měl co dočinění s podnikáním si prošel tvorbou webu svépomocí nebo známým, který jej vytvořil za minimální prostředky. Ano, to je zcela v pořádku. Ale ruku na srdce, komu to dlouhodobě funguje? Jak business roste, rostou požadavky na web a tehdy přichází řešení – nový web, který ale stojí mnohem víc, než čekáme. Proč? To jsme se pokusili vysvětlit v tomto článku.

Tvorba webu je v dnešní době jednou z nejdůležitějších činností pro obchod, marketing a leckdy podnikání jako takové. To ví každý, ale ne každý je ochotný do této činnosti investovat tolik prostředků a času, jaké si tento proces zaslouží. Často se setkáváme s poptávkami, které (až nepochopitelně) vyžadují co nejnižší cenu a majitele ne a ne přesvědčit, že investice do webu zohledňuje fungování celé firmy a především efektivitu celé propagace. Rozhodli jsme se tedy sestavit článek, který vysvětluje, proč dnešní web stojí více, než čekáme.

Jak tedy probíhá tvorba webu, kdo všechno se na ní podílí, proč to není (a nemělo by být) levné a jak vybrat kvalitní agenturu, se kterou neutratíte, ale investujete? Pojďme se na to podívat.

Kdo všechno se na tvorbě webu vlastně podílí?

Pokud jste si do teď mysleli, že na tvorbu webu stačí jeden “ajťák” a možná jeden grafik, asi vás překvapíme. Jedná se o vysoce konkurenční prostředí, dobré agentury si tak nemohou dovolit web na míru “odfláknout” a svěřit jej dvěma lidem. Na každou fázi tvorby webu by každá agentura měla mít minimálně jednoho profesionála. Na tvorbu webu je průměrně potřeba minimálně 6 různých profesí:

Konzultant (se kterým budete mít minimálně jednu schůzku a budete s ním probírat veškeré náležitosti, vize a požadavky)

(se kterým budete mít minimálně jednu schůzku a budete s ním probírat veškeré náležitosti, vize a požadavky) Marketingový specialista (který pro váš web vymyslí marketingovou strategii, cíle a úlohu webu ve vašem podnikání)

(který pro váš web vymyslí marketingovou strategii, cíle a úlohu webu ve vašem podnikání) UX designer (který web navrhne tak, aby se uživatelé na webu pohybovali přesně tak, jak my chceme a přitom se na něm cítili dobře, a dělali požadované akce)

(který web navrhne tak, aby se uživatelé na webu pohybovali přesně tak, jak my chceme a přitom se na něm cítili dobře, a dělali požadované akce) Grafik (který zajistí, aby se působení klienta promítalo v myšlení uživatelů tak, jak chceme a webové stránky upoutaly a ukotvily se návštěvníkům v paměti)

(který zajistí, aby se působení klienta promítalo v myšlení uživatelů tak, jak chceme a webové stránky upoutaly a ukotvily se návštěvníkům v paměti) Kodér (ten zajistí správné zobrazování webu – jak uživateli, tak vyhledávačům)

(ten zajistí správné zobrazování webu – jak uživateli, tak vyhledávačům) Programátor (který zajistí, aby stránky správně fungovaly a ulehčovaly vám práci)

A to je jen základ. Pro podpůrné činnosti jsou navíc potřeba například copywriter, fotograf či SEO specialista.

Jak probíhá celý proces tvorby webu?

Pokud jste si do teď mysleli, že tvorba webu je záležitost na dva tři týdny, nechte nás vyvést vás z omylu. Pokud chcete kvalitní web, musíte si na něj chvíli počkat. Doba tvorby průměrného webu trvá 3-4 měsíce od první schůzky až po jeho spuštění, za předpokladu, že jako klient komunikujete do tří dnů.

Říkáte si, co na tom proboha trvá tak dlouho? Pojďme si tedy projít jednotlivé kroky tohoto procesu a třeba pochopíte.

1. První schůzka

Na první schůzku si vyhraďte trochu více času a energie, bývá totiž poněkud vyčerpávající. Tedy alespoň ta od kvalitní agentury. Budou se vás totiž ptát téměř na vše ohledně vašeho podnikání a vašich představ. Poznat a pochopit své zákazníky a jejich business model je totiž pro dobrou agenturu klíčové. Důležité je stanovit cíle (Více poptávek? Vyšší návštěvnost?) a budget celého procesu.

2. Úvodní analýza

Po první schůzce zpracuje agentura úvodní analýzu. To je vlastně takový prvotní model obsahující pečlivou analýzu konkurence, tržního prostředí a klíčových slov.

A proč to je důležité?

Aby agentura pochopila klienta a trh, na kterém působí, včetně jeho zákonitostí, co je na něm běžné, důležité, nebo co má naopak ignorovat. Dále jaké je postavení klienta na trhu, co jeho zákazníci hledají a chtějí a jak jim to nakonec co nejlépe podat.

3. Vyžádání podkladů

Po analýze se agentura znovu sejde s klientem, představí mu všechna zjištěná data a společně se dohodnou, jakým směrem se budou ubírat. Poté následuje výzva k dodání podkladů. Agentura bude potřebovat fotografie a texty, které na váš web umístí. Pokud žádné fotografie nemáte k dispozici, většina agentur se o nafocení vašich produktů postará, zároveň by se měla postarat o adekvátnost vašich textů, které buď navrhne upravit, nebo je sama přepracuje.

4. Rozvržení webu (UX/UI) a marketingová funkčnost

Kromě analýzy musí dojít k celkovému promyšlení toho, co a jak bude na webu fungovat z hlediska marketingu, což vyžaduje specialistu z oboru.

Dále se musí vymyslet, jak bude celý web postaven. To má na starost UX/UI designer (UX = user experience neboli „uživatelský prožitek“; UI = user interface neboli uživatelské rozhraní), jehož prací je udělat web tak, aby se něm jeho návštěvníci dokázali pohybovat snadno a intuitivně a zároveň tak, jak my chceme a potřebujeme. UX designer zpracuje svůj návrh v jedné ze tří podob: buď formou textového zadání ve Wordu, nebo ve formě wireframe (můžete si představit jako skici webu), nebo v podobě prototypu (používá se u složitějších webů nebo online projektů – jedná se o funkční model webu, kde se před nakreslením vše vyzkouší vč. toho, jak jednotlivé prvky fungují).

5. Grafika

Když je vymyšlená celková vize vzhledu webu a jeho funkcí, předá zadání grafikovi, který ho zpracuje do výsledné podoby.

Tato fáze je poměrně drahou záležitostí. Zajímá vás proč?

U profesionálních webů totiž design nevychází pouze z jednoho návrhu, ale každá podstránka se kreslí atypicky svému obsahu, což vyžaduje mnohem více času. Web je jako dobrý vs. špatný obchodník – i když mají oba stejné informace, jeden umí prodat mnohem více než ten druhý. Dobrým obchodníkem je v našem případě vymyšlený proces, jak uživateli webu informace vhodně podat, jakými metodami přesvědčit a uzavřít „deal“.

V této části procesu má zákazník k dispozici většinou dvě kola oprav, kdy se implementují jeho připomínky.

6. Kódování

Po grafikovi se práce předává kodérovi, který grafický návrh přivede k životu. Při kódování dochází k přepsání grafického návrhu do jazyka, kterému weby rozumí. Jedná se o „rozhýbání grafiky“, kdy se z grafiky stává webová stránka, kterou jsou vyhledávače již schopni přečíst.

Vše se musí nakódovat zvlášť pro desktop a mobilní zařízení, které navíc mají různé operační systémy, což práci kodéra zrovna neusnadňuje.

7. CMS

CMS neboli systém pro správu obsahu, tedy administrační systém, do kterého se nakódovaný web nasadí. CMS se přizpůsobuje na míru tak, aby klientům co nejvíce ulehčoval práci. Může obsahovat pouhou správu textů a fotografií, ale také přes něj můžete zpracovávat objednávky, přidávat příspěvky na blog, vést firemní databáze, spravovat poptávky, rezervační systém, distribuční sítě atp. Tím se u menších a středních firem může stát hlavním systémem pro řízení obchodní výkonnosti firmy.

Je důležité zvážit, jestli váš web CMS opravdu potřebuje. U většiny prezentačních webů se dělají změny průměrně dvakrát do roka. Pokud zrovna spadáte do této oblasti, je pro vás lepší ušetřené prostředky za CMS investovat například do většího množství podstránek, které vám agentura navrhne na míru.

8. Testování

V poslední fázi, kdy je web již hotový, dochází k jeho testování. Klient má určitou dobu na to, aby si web sám v klidu “proklikal” a ověřil si, že vše funguje tak, jak má.

Do tohoto seznamu si nezapomeňte přičíst i konzultaci každého kroku s klientem, čekání na jeho reakci a následnou opravu dle jeho požadavků a připomínek. Už jen z tohoto seznamu můžeme vyčíst, proč tvorba webu není záležitostí pár týdnů.

9. Uživatelské testování

U náročnějších klientů a webových stránek nejvyšší třídy se jako poslední fáze celého procesu provádí uživatelské testování. Při něm se web podrobuje zátěžovým testům, zkoumá se, jak se uživatelé na webu opravdu chovají.

Kolik zaplatím za profesionální web?

Pokud chcete opravdu profesionální výsledek, musíte být připraveni zaplatit i za to, že agentura bude chtít poznat vás, trh na kterém působíte, vaše cíle, zákazníky i konkurenci. Jak už to tak bývá, nejdražší je vždy čas daného profesionála – že si k vašim požadavkům sedne a opravdu nad nimi bude přemýšlet. Dá do toho srdce a veškeré své schopnosti. To u webu za 20 tisíc bohužel nemůžete očekávat.

U střední digitální agentury čekejte cenu firemního webu začínající kolem 100 tisíc korun – pokud chcete, aby se vašemu webu věnovali tak, jako jsme popsali výše. Pokud ale máte jasnou představu a zajištěné všechny podklady (texty od copywritera, kvalitní fotografie..) a věříte tomu, že se obejdete bez veškerých doporučených analýz, lze web na míru pořídit kolem 50 tisíc korun.

Pokud na stránkách nějaké internetové agentury najdete ceník, kde vám nabízí web za 15 tisíc, není to dobré znamení. Ano, i za takovou částku sice lze web vytvořit, ale jedná se o krabicové řešení. To sice leckdy může stačit, nicméně u vysoce konkurenčních odvětví už takové řešení nestačí a opravdu je potřeba mu věnovat proces, který jsme popsali výše.

Co je na webu nejdražší a jaká je jeho životnost?

Cena náročných webů, především e-shopů, se může dostat až do výše milionů. Na tvorbě běžného webu bývá nejdražší samotné vymýšlení webu, pak práce marketingových specialistů, UX designera při promýšlení, jak bude web fungovat a dále grafika a vývoj administračního systému a zejména jeho specifických funkcí na míru.

Co se týká životnosti webu, zpravidla se pohybuje okolo dvou až tří let. Poté by měl projít minimálně redesignem.

9 bodů, podle kterých poznáte, že nevyhazujete peníze z okna:

Agentura nenabízí šablonové, ani žádné jiné krabicové řešení. Cenu se nedozvíte z webu ani po telefonu. Vše vám agentura vypočítá až po první schůzce a zjištění vaší představy a požadavků. Agentura vždy bude chtít osobní schůzku, na které se vás budou ptát na stovky otázek, které by vás třeba ani nenapadly. Budou o vás chtít vědět úplně všechno, budou se do vás chtít vcítit tak, jako by web měl být jejich vlastní. U řešení webu se znovu ujasní celý business model, abyste se dokonale pochopili. Agentura vám bude schopná zajistit dodání podkladů (fotografie, videa, textace) v případě, že je nemáte. Agentura bude chtít provést vlastní průzkum trhu, vaší konkurence i zákazníků (jak moc detailní bude, pak závisí na ceně a na množství informací, které jí dodáte). S tvůrci webu se alespoň 2-3x potkáte a často se vás budou ptát na doplňující informace. Web nebude hotový dříve jak za dva měsíce.

Proč neutrácíte, ale investujete?

Poměrně překvapivě si stále mnoho lidí neuvědomuje, jak je v dnešní době důležité mít promyšlený web. Překvapivé je to především proto, že se z webu v posledních letech stal hlavní firemní obchodník a ať už vlastníte malou či velkou firmu, firemní web je čím dál tím více klíčový.

Odkaz na váš web je umístěný na všech prezentačních materiálech – na vizitkách, reklamních plochách, pravděpodobně ho máte zmíněný i na dveřích vaší prodejny. Zkrátka ho prezentujete, kde jen to jde, a dost často za tyto prostředky neplatíte zrovna malé peníze. Proto byste rozhodně neměli šetřit právě na webu, na který v těchto materiálech odkazujete.

Neberte proto web jako něco, co je sice nutné mít, ale už je úplně jedno, jak vypadá a kdo vám ho udělá. Vám možná může obyčejný vzhled a nepromyšlené funkce připadat dostačující, zákazníci dnešní doby jsou ale již mnohem více “rozmlsaní” krásnými a kvalitními weby konkurence a s průměrem se dost často nesmíří. Proč by také měli?