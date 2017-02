Chystáte se vytvořit vlastní blog a hledáte plán, jak ho učinit úspěšným? Jak naplnit vaše očekávání, ať už se jedná o návštěvnost či vytvoření jména ve svém oboru? Pak čtete ten správný článek.

Co je vlastně úspěšnost?

Jako první věc, kterou si musíte ujasnit je, co pro vás znamená úspěšnost. Je to tisícová návštěvnost, uspokojení z dobře odvedené práce či jen délka, po kterou vydržíte psát?

Může se to zdát jako nepodstatné, ale není. Podle toho se totiž musí odvíjet vaše strategie. Jaká témata budete psát, jak se budete prezentovat a tak dále.

Jestli chcete návštěvnost pro dobré zpeněžení, musíte psát čtivé články pro masy. Zjednodušeně řečeno. Zkrátka dělat blog zaměřený na určité téma, které má ovšem dostatečně početnou základnu čtenářů.

Pokud vám jde jen o sebe a pocit dobře odvedené práce, můžete psát o čemkoliv. Fantazii se meze nekladou. Dokonce se můžete vykašlat i na samotnou formu, design blogu. Píšete totiž jen pro sebe.

Máte naprostou svobodu.

Vybíráme cílovou skupinu a téma

Častou chybou začínajících blogerů je fakt, že se nedokáží udržet u jednoho tématu. U psaní obecného osobního blogu je to ukradené, ale u sebe-prezentačního blogu, který má za úkol cílit na určitou skupinu to problém je.

Nemůžete zkrátka týdny psát o navrhování designu a poté publikovat článek, ve kterém popisujete své zkušenosti s nějakou restaurací.

Můžete si o tom myslet své, ale z profesionálního hlediska to na vašem blogu nemá co dělat. Pokud se už rozhodnete psát blog pro zviditelnění svého jména v oboru, myslete na to.

Některé čtenáře to může odradit a naznačit jim, že svůj blog vlastně neberete tak vážně. Že to není web, který je pevně zaměřený na téma, kterému se naplno věnuje.

Výběr cílové skupiny je zkrátka důležitý. A je fajn, když mu přizpůsobíte i styl psaní.

Je blog zaměřený výhradně pro programátory? Klidně pište odborně, používejte cizí názvy, je to v pořádku. Ale jestli cílíte pro začátečníky, musíte psát jasně. Používat představitelné přirovnání, dělat vysvětlivky a hojně užívat příkladů.

Vše musí být v harmonii s vaší cílovou skupinou.

Připravte si responzivní design

Mít v dnešní době responzivní design (vzhled webu, který se umí přizpůsobovat velikosti obrazovky koncového zařízení) je naprostá nutnost. Ani se nepokoušejte o zakládání blogu na designu, který nezohledňuje mobilní zařízení.

Jen přijdete o desítky procent z celkové možné návštěvnosti.

Dnešní pětipalcová pádla zastanou práci plnohodnotného prohlížeče v počítači a lidé telefony hojně používají. Je nesmyslné zůstávat u vzhledu s pevnou šířkou.

Také dávejte pozor na rychlost načítání a náročnost vašeho vzhledu. Čím více lidí z mobilních zařízení na váš web přijde, tím více je důležité brát na zřetel právě rychlost načítání.

Připojení v telefonech je pomalejší, má špatnou odezvu a to vše je třeba brát v potaz. Ne všude je LTE a ne všichni návštěvníci budou načítat váš blog díky našim „skvělým“ operátorům plnou rychlostí.

Pokud si o rychlosti načítání chcete přečíst více, navštivte naši příručku pro zrychlení webu zde na Intervalu.

Roky práce a propagace…

Bohužel ne vše je tak snadné. Nestačí registrovat doménu, vybrat vzhled a začít psát. Tedy stačí, ale návštěvníci se z ničeho nic právě k vám z ostatních blogů nepřesunou. Nikdo na vás neodkazuje, nikdo vás nezná.

Vybudovat pravidelně navštěvovaný blog se stabilní návštěvností stojí roky práce a dřiny. Je to jen otázkou vašeho odhodlání. Rozumná návštěvnost se začíná objevovat až po měsících fungování a vše je z počátku velmi náročné.

V takové situaci dokáže pomoci takzvaná výměna odkazů. Jde o způsob provázání podobných blogů zpětnými odkazy. Vy odkážete na Pepu a on zase na vás. Podělíte se tak o své čtenáře a návštěvnost, navážete vztahy.

V začátcích něco takového dokáže pomoci, později je to již zbytečné. Odvážím se tvrdit. Na začátku se totiž počítá každý návštěvník, později je vám ovšem oněch 10 návštěvníků od Pepy naprosto ukradených.

Je třeba hledat nové způsoby, jak se propagovat. Nikdo vám s tím nepomůže a je jen vaše věc, jak se dokážete prosadit. Obsahu i lidí je všude dost.

Kam na blogu umístit reklamy?

Pokud bylo vaší volbou na začátku článku vybudovat blog s tisícovou návštěvností, určitě přemýšlíte, jak takové množství návštěvníků zpeněžit.

Naštěstí se nabízí plno možností. Můžete publikovat reklamní články, prodávat zpětné odkazy, nabízet bannerovou plochu či nasadit AdSense. Vše záleží jen na tom, jak si váš blog vede a zda ho dokážete dobře prodat.

Právě ta poslední možnost se zprvu zdá být nejsnadnější. Prostě na web plácnete reklamu a je hotovo, že? Není to tak snadné, ale nebojte, na internetu se povaluje plno rad, které vám v začátcích pomohou.

Ze svého soudku určitě mohu zmínit článek Nejúčinnější reklamní formáty u AdSense. Článek shrnuje mnohaleté zkušenosti s testováním ploch a poradí vám ty efektivní. Takže nebudete ztrácet čas a těmi, na které nikdo nekliká a je na nich málo inzerentů.

Nesmím opomenout ani článek Jak k lepším výdělkům v AdSense zde na Intervalu. Ten vám poví zajímavosti o experimentování a vhodném umístění reklamních ploch. Za článkem stojí roky a roky testování, které vám po přečtení dokáže uštědřit.

Nic se však nerovná vlastní zkušenosti. Čtěte, vstřebávejte informace, ale nepoužívejte něco jen proto, že se o tom říká, že je to funkční. Vše si prověřujte, buďte podnikavý.

Vydržet a nebát se rozvíjet

Psaní úspěšného blogu (ať už to pro vás znamená cokoliv) je tvrdá práce, ale mnohdy se vyplatí. Odkryje vám nové možnosti a plno věcí se naučíte. Musíte být samostatní, učit se za pochodu.

Dovednosti, které se hodí v plno odvětvích.

Nestůjte proto na místě. Pokud vaše podnikání dál již blogováním neposunete, vykašlete se na to. Jestli vám někdo nabídl „nabídku, která se neodmítá“, klidně svůj blog budovaný pro výdělek prodejte.

Zkušenosti vám již nikdo nevezme a můžete je tak zužitkovat ve svých dalších projektech.