Pro první díl seriálu o nejlepších SEO pomocnících snad není vhodnější kandidát. Marketing Miner (dále jen MM) totiž není nástroj pro jeden konkrétní účel, ale sada různých nástrojů (minerů), které vám podle vstupních údajů „vydolují“ data, jež vás zajímají. Jak ho nejlépe použít pro optimalizaci pro vyhledávače?

Krátce o MM

Je to jen pár let dozadu, co se výstupy z jednotlivých nástrojů musely různě slučovat do jednoho. Typicky šlo o nástroje jako Xenu / Screaming Frog SEO spider, které prošly celý web a vytvořily seznam všech URL. K nim však byla zapotřebí další data, jež tyto nástroje neposkytovaly (např. pozice ve vyhledávačích, počty zpětných odkazů atd.). Pak Filip Podstavec představil Podstavec tools, set nástrojů, které tohle uměly. A protože zájem o tyto pomocníky v SEO komunitě rostl, dalším krokem bylo vypuštění první verze MM.

MM samozřejmě od té doby prošel vývojem. Jeho aktuální funkce probereme v tomto seriálu.

Keyword minery

V tomto díle se podíváme na první set minerů. Jsou to ty v kategorii Keyword minerů. Ty nám vrátí data k vloženým klíčovým frázím, kterých lze vložit až desítky tisíc. Ať nezůstane jen u popisů funkcí, ukážeme si i konkrétní výstupy.

O klíčových frázích a jak nám s nimi MM pomůže

Když víme, co a jak často lidé zadávají do vyhledávačů, můžeme na ně optimalizovat jednotlivé stránky webu a samozřejmě budeme mít základní představu o trhu, oblíbeností produktů i síle konkurentů.

Mimo jiné nás pro účely optimalizace bude také zajímat konkurence a průměrné ceny prokliků v PPC. Placené kampaně na první pohled se SEO přímo nesouvisí, a někdo by také mohl říct, že PPC je přímý protiklad SEO. Je tomu právě naopak, protože tyto dva kanály se skvěle kombinují. Data z jednoho můžeme přenášet do druhé.

Které konkrétní minery tedy v kategorii Keyword minerů najdeme?

Hledanost frází – to je jasné, pro dobrou optimalizaci musíme znát hledanost a trendovost jednotlivých frází.

Pozice vašeho (nebo jiného) webu na všechny zadané fráze – snadno tak odhalíte vlastní silné a slabé stránky (nebo stránky konkurence).

Kategorizace – na základě vložených frází se je MM pokusí automaticky rozdělit do logických skupin, aby ulehčil následnou kategorizaci. Dělá tak podle lokace, cenové orientace, určení (pro koho), otázky a barvy.

Landing pages – „přistávací“ stránky neboli ta URL, která mají nejlepší pozice na vložené fráze. Je dobré zkontrolovat, které stránky vašeho webu se na důležité fráze objevují a zda si nejlepší umístění zaslouží (nebo zda na nich není prostor ke zlepšení). Určitě také porovnejte (minimálně u nejdůležitějších frází), jestli se ve vyhledávačích zobrazují stejné landing pages. Pokud tomu tak nebude, může mít některý z vyhledávačů problém identifikovat vhodnou stránku.

Našeptávače – základní data pro SEO pochází z reklamních systémů AdWords a Sklik. Tyto nástroje jsou skvělé, jenomže nemusí tak dobře reagovat na aktuální dění. Najdeme v nich zpravidla dobrá data o zaběhlých tématech, např. Karel Gott, ovšem už ne čerstvější data, jež lidi právě zajímají a vyhledávače je dávají do našeptávačů, např. Karel Gott 22. ledna podvedl Ivanku. Ty nám poradí našeptávače.

Monitoring – MM umí monitorovat fráze, které do něj zadáte, a výsledky vám bude zasílat na e-mail. Umí dobře monitorovat „obyčejný“ obsah (články, diskuse, běžné webové stránky), ale ne sociální sítě. Můžete také specifikovat doménu, která vás zajímá.

AdWords návrh – návrh klíčových slov v seznamáckém Skliku umí dobře odvodit další fráze podle kořene té, kterou vložíme (odvodí si tedy ochrana před zloději od slova zloděj). Naproti tomu AdWords návrh je zajímavý v tom, že umí odvodit další fráze také na základě tématu. Do MM jsem vložil jen 2 – SEO a linkbuilding, a přesto mám v AdWords návrhu fráze. AdWords návrh je tedy skvělý pro získání přehledu o trhu, a měli bychom ho využít .

Podobné stránky – skvělá funkce pro linkbuildingový průzkum trhu. Vložíte fráze, jež vás zajímají, a miner vám dá informace o tom, které domény na ně „vyskakují“ ve vyhledávačích, ale i to, jak často se daná doména na dané fráze objevuje, což vám dá představu o síle konkurentů.

SERP reklamy – tento miner vám dá přehled o zobrazovaných reklamách ve výsledcích vyhledávání a také o hlavní konkurentech. Použití v SEO? Budete vědět o „komerčnosti“ jednotlivých dotazů (na ty nejvíce prodejní je zpravidla více reklam), a zároveň budete vědět o frázích ideálních pro tvorbu obsahu (menší konkurence).

Analýza SERPU – získáte skvělý přehled o tom, které technologie a postupy používají weby umístěné v SERPu. Jedná se o technologii https, strukturovaná data a další, např. Knowledge graph.

Získejte data nejen z vyhledávačů

Jelikož se v rámci SEO nejčastěji bavíme o vyhledávačích, je logické, že data z nich nám MM poskytne. Nicméně některé minery umí dolovat data i z dalších důležitých zdrojů (Wiki, vyhledávače obrázků, YouTube atd.).

Konkrétní ukázka v praxi

Rychlá ukázka na novém e-shopu, který prodává příslušenství pro Apple produkty. Ukážeme si, jak získat základní data pro produkty. V této první fázi ještě nepoužiji MM a jeho AdWords Návrh, ale seznamácký Sklik a jeho Návrh klíčových slov. Právě Sklik dává často lepší data než AdWords, a proto pro získání frází zadávaných do vyhledávače použijeme právě tento nástroj.

Do Skliku jsem vložil pouze iPhone a výsledek vypadá takto. Jen pro srovnání, při použití AdWords návrhu výstup vypadá takto. Když oba seznamy srovnáte, zjistíte, že ten od Skliku je lepší – obsahuje fráze jako obal na iphone 5s a spoustu dalších důležitých frází pro e-shop s příslušenstvím pro Apple produkty.

Pokračujeme tedy s Sklikovým seznamem. Už na první pohled vidíme obecné fráze jako iphone obaly nebo kryty na iphone, na které e-shop příliš necílí respektive jen v rámci produktových řad konkrétních modelů iphonů (např. obaly pro iphone 5S). To je u nového e-shopu ideální – má dobře pokryté longtailové výrazy (zboží hledané pro konkrétní typ produktu – navíc tyto fráze jsou u novějších produktů zadávanější než ty obecné, takže kryty na iphone 5s jsou hledanější než jen kryty na iphone). Nicméně v rámci SEO můžeme do budoucna vyzkoušet prorazit i na obecné fráze, jako to dělá např. Alza.

Jak můžeme s longtailovými a obecnými frázemi dále pracovat?

Dolujeme data z MM

Díky jediné zadané frázi do Skliku – iPhone – máme základní přehled o tom, které příslušenství ve spojení s tímto produktem zákazníci hledají. V předchozím odstavci jsem zmínil dvě obecné fráze, přidáme k nim pár dalších, konkrétněji zaměřených (při analýze klíčových slov bychom samozřejmě pracovali se všemi).

Ukázkové fráze:

iphone obaly

obal na iphone

kryty na iphone

pouzdra na iphone

obal na iphone 5s

obal na iphone 6

obal na iphone 6s

kryty na iphone 5s

kryt na iphone 5s

kryt na iphone 6

pouzdro na iphone 5s

pouzdro iphone 5s

pouzdro iphone 6

Tyto fráze vložíme do MM a použijeme všechny keyword minery. Poté si na chvíli můžeme odpočinou. MM za nás „vytahá“ data, a jakmile bude hotový, zašle e-mail, nebo použije push notifikaci.

Výsledek poté vypadá takto.

Jak pracovat se získanými daty?

Víme o důležitých longtailových i obecných frázích. Teď je dobré se podívat na dobře umístěné stránky a zjistit, jak s nimi pracují.

„Náš“ e-shop Appleking má dobře vyřešeno cílení na příslušenství k jednotlivým produktům, ale zároveň má prostor k cílení na obecné fráze. Tyto obecné fráze se dají zakomponovat do hlavní kategorie věnované iPhonu (která aktuálně cílí na iphone příslušenství), ale to nemusí být vhodné, jelikož bychom na několik konkurenčních frází zaměřili jedinou kategorii, a tím ji „rozmělnili“. Lepší bude vytvořit kategorii (jako Alza) či specializovanou landing page kryty, obaly a pouzdra na iPhone, a tu umístit pod stávající položky v menu a sledovat výsledky.

Všechny důležité fráze si vložíme u nového projektu na MM (pravidelné měření pozic a další data). MM za nás odstraní duplicity, takže pokud budeme v budoucnu přidávata další a další fráze, nebude to vadit.

S různými minery si teď můžeme libovolně hrát. Například díky mineru Podobné stránky víme, kteří konkurenti se nejčastěji zobrazují na zadané fráze. Stačí znovu všechny fráze a v mineru Landing pages vložit doménu konkurenta. Získáme tak přehled o stránkách konkurenta, jež mají nejlepší pozice – jde o skvělý zdroj dat pro další studium.