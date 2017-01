V roce 2016 slavím dvacáté výročí svého působení jako webový designér. Přestože je děsivé si uvědomit, kolik času strašně rychle uteklo a je nenávratně pryč. Stejně hrůzné je pomyslet na weby, které jsem kdysi navrhoval. Vážně, některé z nich vypadaly, jako kdyby patřily do hanebného temného kouta na GeoCities.

Ale vtipy stranou. Je samozřejmě pochopitelné, že web vybudovaný před dvaceti lety nebude co do formy a funkce plně vyhovovat očekáváním, jaká se kladou na weby dnes. V průběhu té doby se, konec konců, technologie i vkus zcela změnily.

A jako designéři se i my s těmito změnami vyvíjíme. Dovednosti, které jsme si už osvojili, zdokonalujeme, a zároveň se učíme nové. Přicházejí nové nástroje a nahrazují ty staré a vyšlé z módy.

Stojí ale za to zauvažovat, zda si weby, které jsme vytvořili nedávno, povedou lépe než jejich starodávní předkové. Bylo by to snad možné připustit, že ne?

Je webový design cyklický?

Zdá se, že, do jisté míry, zažívá prakticky jakýkoli trend tiskového designu z druhé poloviny dvacátého století svůj comeback. Ilustrované tištěné reklamy z padesátých let, psychedelické z let šedesátých, báječné neboli groovy z let sedmdesátých, futuristické z osmdesátých a grungeové z let devadesátých, všechny opět přišly do módy.

Pokud jde o webový design, ten se vždy spíše dral vpřed, než že by se ohlížel dozadu.

Jako je to tedy s webovým designem? Nu, já se sice stále nehoním za nejnovějšími módními výstřelky, ale layouty založené na tabulkách, nebo obrovité obrázky rozsekané na stovky dílků už jsem neviděl dlouho. Tu a tam člověk uvidí něco pocházející z dávné minulosti, obvykle je to však míněno jen jako žert nebo výsměch. Tento pocit nostalgie prostě není stejný.

Pokud jde o webový design, ten se vždy spíše dral vpřed, než že by se ohlížel dozadu. A vzhledem k všemu tomu pokroku učiněnému v posledních letech – asi se značně změnil.

Ohlédnutí do nedávna

Na rozdíl od toho, co jsem dělal v devadesátých letech a v prvních letech jednadvacátého století, když se ohlédnu zpět jen o pět či šest let do minulosti, jímá mě děs jiného druhu. Nejde ani tak o návrhy samotné — spíše o funkcionalitu, a jak jsem volil ji implementovat.

V roce 2010 jsem zahájil “Éru WordPressu” své kariéry, tehdy jsem s ním začal pravidelně budovat weby. V těchto raných dobách, kdy jsem tvořil s WordPressem, nebyly mé vědomosti o tom, jak uspět při vývoji webů, nijak špičkové. Navíc, tehdejší software neměl příliš nápomocných administračních a vývojových schopností. Takže jsme se, přirozeně, oba, software i já, postupně zdokonalovali. Dnes už mám pro všechny fáze celého procesu opravdu pohodlnou úroveň (což ale samozřejmě také znamená, že se všechno kompletně každou minutu mění).

Co asi tehdy chybělo nejvíc, byl responzivní design.

Protože už o designu dost vím, rozhodně jsem si vědom, že se moje současná práce dost liší od tehdejší. Některé z vyspělejších technik CSS3 nebyly tehdy ještě příliš rozšířené.

Co asi tehdy chybělo nejvíc, byl responzivní design. To vše se vyjevovalo postupně. Nebylo to tak všeobecně v povědomí jako dnes.

Přestože jsou designy odlišné, pořád vypadají úctyhodně (alespoň podle mého mínění). Šest let je nepochybně o hodně kratší doba na to, aby design zastaral, než dvacet let. Bude však jistě zajímavé podívat se na tuto úrodu webů po dalších několika letech a dozvědět se, jak na tom budou.

Vykročit do budoucnosti

Takže jak si povedou v budoucnu weby, které spouštíte dnes? Tvrdím, že i když se budou nepochybně designové trendy měnit, to, co děláme dnes, by mělo vydržet dost dobře po řadu dalších let.

Je tomu tak proto, že jsme dospěli do stavu, kdy designéři a vývojáři obecně uznávají a implementují čtivost, přístupnost a dodržování standardů.

Dnes je snadné vidět, že designy staré 15 až 20 let většinou postrádaly právě ty principy, na nichž nám v současné době tolik záleží. Ne proto, že by si jich tehdy designéři necenili, ale protože hodně těchto věcí prostě tehdy nebylo známo. Web byl nové médium a doporučené postupy nebyly zas až tak rozšířené.

Takže pokud dnes vytváříme něco, co implementuje tyto doporučené postupy, zdá se oprávněné předpokládat, že budeme zažívat méně děsivých okamžiků, až se budeme na svá portfolia ohlížet v budoucnu.

Tím nechci říct, že se nepousmějeme nad tehdejší volbou barev nebo nad špatně zvolenou fotkou zdarma dostupnou z nějakého úložiště, kterou jsme použili. Takové věci se pořád mění. Nebude to ale nic strašného ve stylu to-si-mám-přes-hlavu-přetáhnout-papírový-pytlík-nebo-co, jako u webu, který jsem zmínil výše.

Nu a teď, odpověď na otázku …

Designéři budou i nadále posouvat své schopnosti kupředu – pořád budou nacházet nové a kreativní způsoby, jak sdělit, co je třeba. Přestože to je důležité. Zdá se, že doopravdy obrovské změny budou spočívat v tom, s jakými nástroji budeme navrhovat a na jakých platformách budeme budovat weby.

Změny tohoto druhu budou představovat nové výzvy a kreativní příležitosti pro designéry.

WordPress například plánuje používat ve svém uživatelském rozhraní mnohem víc JavaScriptu. Verze 4.3 oblíbeného pluginu Jetpack se chystá pro své administrační rozhraní používat React.js.

Změny tohoto druhu budou představovat nové výzvy a kreativní příležitosti pro designéry. Možná to znamená, že naše designy nevypadají zas až tak staromódně, spíše je zastaralý způsob, jímž jsme je implementovali.

Takže doufám, že jsme dospěli k odpovědi: Ano, portfolio webového designéra může obstát ve zkoušce času. Nejen v nostalgickém, cyklickém smyslu tiskového designu. Technologie nás prostě nenechá babrat se příliš v minulosti.

Můžeme se proto s klidem podívat na dobře udělaný web z roku 2016 a říct, že vezmeme-li v úvahu technologická omezení té doby, že vypadá a funguje tak, jak by měl. Představuje něco, na co bychom všichni měli být hrdí — bez ohledu na to, kolik let mezitím uplyne.

Napsal Eric Karkovack

Eric Karkovack je webový designér s více než dvacetiletými zkušenostmi. Jeho obchodní web můžete navštívit zde. V roce 2013 vydal svou první e-knihu: Your Guide to Becoming a Freelance Web Designer. Také má na téměř cokoliv svůj vlastní názor. Jeho výlevy na Twitteru viz @karks88. Další články Erica Karkovacka najdete zde.

Přeložil: RNDr. Jan Pokorný