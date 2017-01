A/B testováním (také se používá název split testy) se obvykle prověřují různé elementy webu s cílem vylepšit jejich efektivitu a nějakým měřitelným způsobem toto zlepšení prokázat. Designéři však bohužel často A/B testování opomíjejí, nevidí ho jako obecný způsob, jak vylepšovat design i vývoj celého webu.

A/B testování je mocný prostředek umožňující, když se s ním pracuje řádně, fakticky zvýšit konverzní poměr. Při A/B testech je důležité mít připravenou nějakou hypotézu a analyzovat výsledky vždy po 7 až 10 dnech, protože tak získáte nejlepší kolekci dat a s ní dojdete k oprávněnému závěru, která z verzí designu webu je nejlepší a povede na víc konverzí.

Takže které hlavní postupy této testovací metody mohou zlepšit konverzní poměr?

1) A/B testování měří výkon webu

S A/B testováním budete způsobilí analyzovat klíčové metriky, díky nimž získáte všeobecný přehled, jak si vede aktuální design webu ve srovnání s tím, jak by si vedl, kdyby v něm byly realizovány nově naplánované a potenciálně zdokonalující změny. Když pracujete s nástroji jako je Google Analytics, máte obvykle přístup ke třem různým základním metrikám měřícím úhrnný výkon designu webu:

Základní metriky

Jedinečná zhlédnutí stránky (unique pageviews): počet zhlédnutí stránek (pageview) během jedné relace s webem jedním konkrétním návštěvníkem.

počet zhlédnutí stránek (pageview) během jedné relace s webem jedním konkrétním návštěvníkem. Zhlédnutí stránky (pageviews): kolikrát byla zhlédnuta jedna stránka. Může se jednat o jakoukoli stránku, například stránky produktů, příspěvky blogu, kontaktní stránky, atd.

kolikrát byla zhlédnuta jedna stránka. Může se jednat o jakoukoli stránku, například stránky produktů, příspěvky blogu, kontaktní stránky, atd. Uživatelé (users): odkazuje se na počet jedinečných návštěvníků webu nebo nějaké konkrétní webové stránky.

odkazuje se na počet jedinečných návštěvníků webu nebo nějaké konkrétní webové stránky. Mobilní (mobile): zaznamenává počet mobilních uživatelů, kteří navštěvují web prostřednictvím různých mobilních zařízení. Ukazuje, zda je třeba zacílit design spíše na mobilní uživatele než na uživatele desktopů.

zaznamenává počet mobilních uživatelů, kteří navštěvují web prostřednictvím různých mobilních zařízení. Ukazuje, zda je třeba zacílit design spíše na mobilní uživatele než na uživatele desktopů. Médium/zdroj (medium/source): ukazuje, které kanály pomáhají nasměrovat návštěvníky na váš web nebo na stránky webu.

ukazuje, které kanály pomáhají nasměrovat návštěvníky na váš web nebo na stránky webu. Lokace (location): odkazuje se na místo, odkud přicházejí návštěvníci, takže budete moci vytvářet lépe zacílený obsah nebo reklamy.

Metriky zaujetí (engaging metrics)

Průměrná doba strávená na stránce (average time on page): ukazuje, jak design webu zaujal návštěvníky, protože udává průměrnou dobu, jakou návštěvník setrvává na nějaké webové stránce.

ukazuje, jak design webu zaujal návštěvníky, protože udává průměrnou dobu, jakou návštěvník setrvává na nějaké webové stránce. Stránky/relace (pages/session): ukazuje, kolik stránek navštíví jediný uživatel, když je na daném webu.

ukazuje, kolik stránek navštíví jediný uživatel, když je na daném webu. Noví versus vracející se: ukazuje, kolik máte nových nebo vracejících se návštěvníků, indikuje, zda web návštěvníky zaujal natolik, že se na něj vracejí.

ukazuje, kolik máte nových nebo vracejících se návštěvníků, indikuje, zda web návštěvníky zaujal natolik, že se na něj vracejí. Odkazující provoz (referral traffic): ukazuje, kolik webů se odkazuje na daný web nebo sdílí obsah s daným webem.

Konverzní metriky

Získávání kontaktů na potenciální klienty (lead generation)

Dokončení konverze (goal conversion rate): poskytuje souhrn jednotlivých metrik dokončení cíle. Vypočítává se jako podíl celkového počtu dokončených cílů a počtu relací.

poskytuje souhrn jednotlivých metrik dokončení cíle. Vypočítává se jako podíl celkového počtu dokončených cílů a počtu relací. Dokončení cíle (goal completion rate): tato metrika říká, jak rychle dosahujete svých cílů a zda je zapotřebí patřičně přizpůsobit úsilí týkající se marketingu a A/B testování.

Prodeje

Transakce: ukazuje výnos v procentech, a kolika transakcí design webu dosahuje.

ukazuje výnos v procentech, a kolika transakcí design webu dosahuje. Doba potřebná k uskutečnění nákupu (time to purchase): získáte představu, jak dlouho trvá jedinému uživateli, než něco koupí na nově navrženém webu. Může být i v řádu dnů či týdnů.

získáte představu, jak dlouho trvá jedinému uživateli, než něco koupí na nově navrženém webu. Může být i v řádu dnů či týdnů. Co asistovalo konverzím (assisted conversions): poskytuje indikaci o tom, co všechno se podílelo na finálním rozhodnutí uživatele, že něco koupí.

2) A/B testování pomáhá rozpoznat problematické partie webu

A/B testování umí tajuplným způsobem poukázat na ty oblasti designu webu, které doposud postrádá, nebo které je zapotřebí vylepšit, chcete-li řádně pozvednout prodeje. Když se soustředíte právě na tyto oblasti, budete schopni skutečně značně vylepšit design webu tím, že zvýšíte konverzní míry.

Při A/B testování webu možná zjistíte, že jedna nebo více jeho oblastí postrádají:

Obrázky: mnozí designéři bohužel nepoužívají obrázky s vysokou kvalitou. To může skutečně mít dopad na prodeje i úhrnnou reputaci byznysu, pro který vyvíjíte.

mnozí designéři bohužel nepoužívají obrázky s vysokou kvalitou. To může skutečně mít dopad na prodeje i úhrnnou reputaci byznysu, pro který vyvíjíte. Výzvy k akci (calls to action, CTA): další oblast, se kterou mnozí designéři zápolí. Ideou výzvy k akci je povzbuzovat lidi (dodávat jim odvahu), aby se připojovali prostřednictvím různých portálů a sítí. Ať už je konverzí prodej, přihlášení k odběru novinek, nebo stažení něčeho, potřebujete k tomu lákavou a dobře navrženou výzvu k akci, chcete-li opravdu návštěvníky zapojovat do akcí a motivovat. Následuje několik ukázek dobrých a špatných výzev k akci:

– špatné/průměrné: “Call Now”, “Sign Up Here”, “Call Today”.

– dobré/skvělé: “Join The Pride”, “Join An Exclusive Club”, “Be A Part Of The Future”.

Podrobnosti o kontaktech: mnozí designéři mívají někdy sklon vytvořit jen obyčejnou, někdy dokonce lajdáckou kontaktní stránku. Nebuďte jako oni, dejte si záležet a vytvořte kontaktní stránku obsahující odkazy na sociální média, informace zasílané na výslovné přání (opt-ins), dotazovací formuláře (inquiry forms), a také telefonní číslo a adresu firmy.

mnozí designéři mívají někdy sklon vytvořit jen obyčejnou, někdy dokonce lajdáckou kontaktní stránku. Nebuďte jako oni, dejte si záležet a vytvořte kontaktní stránku obsahující odkazy na sociální média, informace zasílané na výslovné přání (opt-ins), dotazovací formuláře (inquiry forms), a také telefonní číslo a adresu firmy. Navigace: možná chybí navigace po webu, záleží na druhu designu a layoutu. A/B testování navigace umožňuje zjistit, zda je možné v tomto ohledu vylepšit prožitky návštěvníků. Pohybovat se po webu musí být snadné, navigace nesmí návštěvníky nijak mást, mít minimum stránek, jimiž je nutné se proklikat, a mít jasné popisky, aby návštěvníci věděli, že klikají na něčem, co je dovede k tomu, co hledají.

Navigace po webu může mít značný vliv na to, zda budete mít vysokou nebo nízkou míru okamžitého opuštění stránek (bounce rate), proto věnujte patřičnou pozornost A/B testování i v této oblasti. Možná budete příjemně překvapeni návratností této investice.

3) A/B testování umožňuje experimentovat

A/B testování otevírá hojnost příležitostí, jak měnit a analyzovat oblasti designu webu, zjistit, co se lidem líbí a co ne. V některých oblastech se můžete pokusit zahrnout do testů následující (nebo i další) položky:

Toky návštěvníků: kudy se návštěvníci dostávají z bodu A do bodu B.

kudy se návštěvníci dostávají z bodu A do bodu B. Layout: rozvržení menu, velikosti tlačítek, formulářů, atd.

rozvržení menu, velikosti tlačítek, formulářů, atd. Text: titulky, výzvy k akci, i samotný obsah.

titulky, výzvy k akci, i samotný obsah. Vizuální elementy: obrázky, barvy, videa, logo značky, atd.

Když A/B testujete s cílem zvýšit konverzní míry prostřednictvím nějakého oblíbenějšího webu, mezi doporučené postupy, které je žádoucí implementovat, patří:

Eliminujte všelijaká rozptýlení, která mohou návštěvníky odvádět od dosažení konečného cíle konverze. Mohou to být třeba navigační oblasti v celém průběhu procesu platby.

Soustřeďte se na výzvy k akci jako na takový druh textu, který je schopen souznít s jistými lidmi jinak než s ostatními členy publika.

Při A/B testování postupujte konsistentně a v daném okamžiku měňte jen jediný element.

A/B testujte za účelem celkově posílit oblíbenost webu, ne pouze s cílem vylepšovat jeho jednotlivé stránky.

Když vytvoříte web, který se bude publiku líbit, budete mít větší šanci, že zvýšíte úhrnný konverzní poměr. Když změny v designu webu proženete daty analyzovanými z A/B testování, skutečně to pomůže získat širší okruh publika.

4) Zvyšuje marketingový potenciál webu

A/B testování je skvělé, když se zaměřujete na design webu s cílem redefinovat ho tak, aby se z něho stal mocný a ziskovější marketingový nástroj. Po pečlivé analýze dat nashromážděných ze split testů budete moci měnit klíčové oblasti nebo elementy designu a docílíte tak úrovně konverzí, jakou jste si předsevzali. Nejlepší způsob, jak zlepšit konverze, je co možná nejvíc vytěžit ze split testů. Toho se dá dosáhnout mnoha způsoby, patří mezi ně:

Cílové metriky: než zahájíte A/B testování, bývá dobrým zvykem předem připravit cílové metriky, jichž chcete dosáhnout, abyste určili úspěšnost testu.

než zahájíte A/B testování, bývá dobrým zvykem předem připravit cílové metriky, jichž chcete dosáhnout, abyste určili úspěšnost testu. Zpětná vazba: snažte se pomocí průzkumů a jiných forem získávat od návštěvníků zpětnou vazbu. Pomáhá to při rozhodování, kterým z klíčových oblastí designu webu je třeba věnovat největší pozornost.

snažte se pomocí průzkumů a jiných forem získávat od návštěvníků zpětnou vazbu. Pomáhá to při rozhodování, kterým z klíčových oblastí designu webu je třeba věnovat největší pozornost. Volte stránky s hustým provozem: abyste z designu webu vytvořili mocný marketingový nástroj, tak než začnete testovat stránky náhodně, zpracujte nejprve stránky s hustým provozem. Stránky s hustým provozem vidí více lidí a vykazují tendenci přinášet více návštěvníků. Klíčovými stránkami, které je obvykle třeba prohnat A/B testováním, abyste získávali lepší kolekce dat a analýzy, jsou cílové stránky (landing pages). Split testy cílových stránek umožní: dosahovat více prodejů a větší ziskovosti; snížit míru okamžitého opuštění stránek (bounce rate); odhalit jakýkoli nezřejmý zdroj potíží, který by se mohl nacházet na cílové stránce; zvýšit konverzní poměr; eliminovat rozhodování činěné na základě dohadů a předpokladů; lépe zapůsobit oproti konkurenci.

Napsal Aaron Gray

Aaron je spoluzakladatel Studia 56 a zanícený expert na digitální marketing, pracoval s několika největšími agenturami digitálního marketingu v Austrálii. Na poli digitálního marketingu pracuje už deset let. Aaron rád cestuje, nejen proto, aby obohatil své kulturní prožitky, ale aby také propracovával a obohacoval své dovednosti v odvětví digitálního marketingu. Obětavě pomáhá jiným, aby dosáhli svých online marketingových cílů. Další články Aarona Graye najdete zde .

Celý článek v originálním znění najdete na 4 clear benefits of an A/B tested website.

Přeložil: RNDr. Jan Pokorný