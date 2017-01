Být na volné noze znamená, že jste zvolili poněkud alternativní životní styl. Když pracujete doma, nečeká vás každé ráno boj na život a na smrt v dopravní špičce. Je dost pravděpodobné, že nenosíte žádné formální kvádro. Ale nejpravděpodobnější je, že se vůbec nepovažujete za mainstreamové. Ano, tohle způsobuje, že jste velmi cool (nemluvě o tom, jak atraktivní)!

Potíž je v tom, že klienti, rodina, a taky přátelé, vás vidí úplně jinak. Ve skutečnosti jim jde hlava kolem nad vaší až příliš nekonvenční kariérou. To pak vede na všelijaké divné požadavky nebo na úplně bláznivé situace.

Takže, jak naštvat freelancera? Následuje několik mírně dramatizovaných verzí situací, které jsem sám zažil a které mě doopravdy štvaly a (nebo) pro mne byly úplnou záhadou.

Strašně to spěchá



Klient: “Tenhle web potřebuji mít hotový do konce týdne!”

Freelancer (zdráhavě): “To je dost drsný, ale udělám všechno, co budu moct, abych ho spustil včas. Jen mějte na paměti, že veškerý obsah budu potřebovat nejpozději do 48 hodin.”

Přeskočme rychle o tři dny dál …

Freelancer (hrdě): “Skvělá zpráva – dokončil jsem motiv webu! Takže mi prostě pošlete obsah, abych mohl všechno připravit ke spuštění.”

Klient: *ptáčkové cvrlikají*

Čas letí, uběhlo dalších šest týdnů …

Freelancer (namíchnutý): “É, promiňte, pořád ještě nemáte ten obsah? Myslel jsem, že to má být rychlovka, a teď už jsme hodně za termínem spuštění, který jste stanovil. Žádal jsem o obsah v několika e-mailech a zanechal jsem ohledně téhož také hlasové zprávy.”

Klient: “Ach, něco mi do toho přišlo. Prozatím jsme práce na tom webu pozastavili. Ozvu se vám hned poté, co se příští měsíc sejde naše komise.”

Čtyři měsíce poté …

Klient: “Haló, jak se vede, v příloze máte veškerý náš obsah! Asi si všimnete, že jsme přidali nové materiály a změnili funkcionalitu. Můžeme to všechno mít hotové do konce týdne?”

Freelancer (otevírá láhev vína): *zvuk nesrozumitelného úpění*

Znamená to snad, že klient je hrozné, bezcitné monstrum? Nutně ne.

Není úžasné, jak má jít všechno ráz naráz, ale jen dokud není míč na straně klienta? Zpoždění se dají pochopit, neexistuje však mnoho dobrých omluv, když někdo zmizí z dohledu a vrátí se po několika měsících, s křížkem po funuse, a požaduje okamžitou akci.

Ve skutečnosti to jen ukazuje nedostatečný respekt k času nezávislého pracovníka (i když to možná není ani úmyslné, ani osobní povahy). Když se klient zpožďuje, nemáte jinou volbu než se přesunout k jiným projektům, které vyžadují vaši péči. Není to tak, že byste mohli prostě odhodit všechny své projekty v téže minutě, kdy se náhle znovu objeví klient doposud „nezvěstný v boji“.

Znamená to tedy, že klient je hrozné, bezcitné monstrum? Nutně ne. Je protivný? Příšerně.

Očekávate odpovědi i v sobotu o půlnoci



Je příjemný sobotní podvečer, užíváte si na rodinné sešlosti …

Klient: “Mohl byste prosím nahradit text na stránce O nás tím, který přikládám v příloze? Díky!”

O pár hodin později se vrátíte domů a kontrolujete elektronickou poštu …

Klient: “To je absolutně neprofesionální! Očekáváme, že budete reagovat promptně, když potřebujeme něco udělat. Dodělejte to prosím co nejdřív.”

Freelancer (dost rozčilený): “Omlouvám se, ale byl jsem večer na rodinné oslavě. Neměl jsem ani tušení, že by zrovna dnes mohly přijít nějaké změny. Obvykle totiž nebývám o víkendových večerech v kanceláři, abych čekal, zda nedorazí nějaké neočekáváné práce navíc.”

Je jemný rozdíl mezi očekáváním, že budete poskytovat vynikající službu (což byste, jakožto klient, měli očekávat) a požadavkem na službu vyžadující nepřetržitou pozornost.

Jedna z hlavních mylných představ panujících o nezávislých pracovnících je, že prostě někde sedíme s rukama v klíně a čekáme, až nám nějaký klient pošle práci, kterou je pak třeba vykonat ihned. Nu, do jisté míry to pravda je. Přeci jsme zde proto, abychom sloužili potřebám svých klientů, je to tak, že? Někdy to ale může vést až k naprostým absurditám.

Je jemný rozdíl mezi očekáváním, že budete poskytovat vynikající službu (což byste, jakožto klient, měli očekávat) a požadavkem na službu vyžadující nepřetržitou pozornost. Je na nezávislých pracovnících, aby dali na vědomí pravidla, jak budou dostupní v mimopracovních hodinách.

Platíte jeho faktury výrazně po splatnosti



Freelancer (nadějně): “Dobrý den! V příloze posílám fakturu za design. Máte-li nějaké dotazy nebo námitky, neváhejte mě hned kontaktovat.”

Dva měsíce po datu splatnosti …

Freelancer (úzkostně): “Dobrý den! Jak si vede nový web? Kontaktuji vás jen proto, abych se ujistil, že jste obdrželi fakturu, kterou jsem vám odeslal před dvěma měsíci — dorazila?”

Tři měsíce po datu splatnosti …

Freelancer (strádající): “Zde přikládám další kopii faktury za design. Potvrďte prosím co nejdřív, že jste ji obdrželi. Odeslal jsem její kopii též na vaši poštovní adresu.

Považuji za příhodné srovnání situaci, když obdržíte účet za elektřinu. Jak vážně ji berete? Vsadím se, že ji zaplatíte co nejrychleji, aby vás náhodou neodpojili.

Ne všichni však, bohužel, berou se stejnou vážností fakturu od nezávislého pracovníka. Někdy na vás koukají jako někoho, kdo to dělá jen jako svůj koníček, nebo že nemá žádné páky, aby mohl vymoci svou platbu.

Dobrá zpráva je, že řadě takovýchto záležitostí můžete předejít, když sepíšete smlouvu, ve které bude přesně stanoveno, kdy a jak budete placeni za svou práci. Přinejmenším budete mít v ruce něco, čím budete moci působit na ty, kdo buď odmítají platit, nebo tak činí neobyčejně liknavě. Také tím vysíláte signál, že jste profesionál a že s vámi budou muset s jako takovým jednat.

Chcete vše probírat osobně



Klient: “Můžete přijít zítra v deset dopoledne do mé kanceláře?”

Freelancer (vyčerpaně): “Snad ano, ale zítra se mi to vůbec nehodí, musím dodělat spoustu práce. Co chcete prodiskutovat?”

Klient: “Mám pár nápadů, o nichž bych rád věděl, co vy na to. Tak zítra!”

Přestože se dá celkem bezpečně předpokládat, že většina lidí nemá v oblibě bezúčelné porady, nezávislí pracovníci mají o důvod víc mít z nich hrůzu. Proč? Dobrá, uvažte, že nezávislý pracovník obvykle dělá najednou na několika projektech. Porady, i když jsou někdy v byznysu nutným zlem, mohou spotřebovat už tak limitovaný čas, který má vymezený na splnění svých úkolů.

Jsou situace, kdy jsou porady očividně smysluplné. V mnoha případech by však zcela postačil prostý telefonát nebo relace Skype. Tu zejména považuji za vhodný komunikační prostředek, šetří čas a pomáhá věci rychleji dořešit. Konec konců, dokončení projektu je v zájmu všech.

Pro freelancery: Stanovte, co se může od vás očekávat

Patrně už jste usoudili, že patřím mezi ty, koho snadno naštvou! Část těchto potíží bývá způsobena tím, že očekávání klientů co do spolupráce s nezávislými pracovníky jsou trochu jiná, než když se jedná o větší agentury. Zbytek jsem si ovšem přivodil sám, tím, že jsem vždy nestanovil tak, jak bych měl, co se ode mne může očekávat.

I když nenastane věčná blaženost, mluvím z vlastní zkušenosti, když říkám, že mnoho mrzutostí se dá eliminovat.

Chce to získat trochu zkušeností a někdy nějakou dobu trvá, než se patřičně zorientujete. Jakmile ale víte, jak na to, stanovte zásady, které vyjasní, co klient může a měl by ze vztahu s vámi očekávat. I když nenastane věčná blaženost, mluvím z vlastní zkušenosti, když říkám, že mnoho mrzutostí se dá eliminovat.

Když už o tom mluvíme, co vás jako freelancera štve nejvíc? Zanechejte komentář a sdílejte s námi, co vytáčí vás, a jak se s tím vypořádáváte.

Napsal Eric Karkovack

Eric Karkovack je webový designér s více než dvacetiletými zkušenostmi. Jeho obchodní web můžete navštívit zde. V roce 2013 vydal svou první e-knihu: Your Guide to Becoming a Freelance Web Designer. Také má na téměř cokoliv svůj vlastní názor. Jeho výlevy na Twitteru viz @karks88. Další články Erica Karkovacka najdete zde.

Celý článek v originálním znění najdete na How To Annoy Your Freelancer.

Přeložil: RNDr. Jan Pokorný