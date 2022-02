Optimalizace velikosti obrázků ve WordPressu

Optimalizace obrázků pro použití na webu je velmi důležitou součástí tvorby webových stránek. Nejen, že ušetříte spoustu prostoru na diskovém úložišti webového serveru, ale návštěvníci vašich stránek nebudou stahovat zbytečná kvanta datově náročných obrázků v plné kvalitě.

EWWW Image Optimizer

Roky jsem na všech webech postavených na systému WordPress používal plugin WP Smush. Jeho nevýhodou je to, že obrázky k optimalizaci zasílá na vzdálený server a obsahuje spoustu limitů, včetně maximální velikosti obrázku (5 MB). Nemůžu říct, že tento plugin je špatný – o tom vypovídá i velice dobré hodnocení pluginu v repozitáři WordPressu. Pluginů pro optimalizaci obrázků je ale obrovské množství.

Nedávno jsem narazil na plugin se jménem EWWW Image Optimizer, který má podobné množství stažení a podobné hodnocení.

Nastavení tohoto pluginu je o dost snažší a drobnou výhodou je to, že veškeré optimalizace probíhají přímo na vašem webovém serveru.

Instalace pluginu

Nainstalujte plugin a aktivujte jej. Po aktivaci se vám otevře instalační obrazovka, kde v prvním kroku volíte využití pluginu. Já jsem zvolil „Save storage space“ a u druhé skupiny políček „Stick with free mode for now„. Tento krok potvrdíte kliknutím na tlačítko Next.

V druhém kroku nastavení zvolíte možnosti, jak s obrázky pracovat. Projdu s vámi jednotlivé možnosti nastavení:

Remove Metadata – určíte, zdali se z obrázků mají odstraňovat EXIF informace, například místo pořízení fotografie – doporučuji nechat zapnuté;

– určíte, zdali se z obrázků mají odstraňovat EXIF informace, například místo pořízení fotografie – doporučuji nechat zapnuté; Lazy Load – aktivuje stahování obrázků až v případě, kdy se se uživatel doscrolluje k místě, kde se má obrázek zobrazovat. Tato funkce znatelně zrychlí web, ale jestli ji chcete používat, otestuje prosím důkladně svůj web, zdali vše funguje v pořádku. V naprosté většině případů tomu tak bude.

– aktivuje stahování obrázků až v případě, kdy se se uživatel doscrolluje k místě, kde se má obrázek zobrazovat. Tato funkce znatelně zrychlí web, ale jestli ji chcete používat, otestuje prosím důkladně svůj web, zdali vše funguje v pořádku. V naprosté většině případů tomu tak bude. WebP Conversion – zdali se obrázky mají konvertovat do formátu WEBP. Doporučuji nechat vypnuté.

– zdali se obrázky mají konvertovat do formátu WEBP. Doporučuji nechat vypnuté. Max Width a Max Height – pokud nahrajete fotografii z telefonu nebo fotoaparátu ve vysokém rozlišení, je to většinou pro použití na webu zbytečné. Tento plugin dělá to, že fotografii po nahrání automaticky zmenší na zadané rozměry. Originální fotka ve vysokém rozlišení tak bude tudíž maximálně tak velká, jak určíte. Doporučené rozlišení je 1920×1920, což je dostačující.

a – pokud nahrajete fotografii z telefonu nebo fotoaparátu ve vysokém rozlišení, je to většinou pro použití na webu zbytečné. Tento plugin dělá to, že fotografii po nahrání automaticky zmenší na zadané rozměry. Originální fotka ve vysokém rozlišení tak bude tudíž maximálně tak velká, jak určíte. Doporučené rozlišení je 1920×1920, což je dostačující. Embedded Help – povolí načítání nápovědy z externího serveru. Můžete nechat zapnuté.

– povolí načítání nápovědy z externího serveru. Můžete nechat zapnuté. Anonymous Reporting – zasílání anonymních statistik o využívání pluginu jeho autorovi. Nabízí za to 10% slevu na placenou verzi, ale doporučuji nechat vypnuté.

Funkčnost

Po uložení nastavení v předchozím kroku se již nově nahrané soubory budou automaticky optimalizovat. Na testovací fotce, kterou jsem pro potřeby článku zkusil nahrát, je rozdíl obrovský.

Tohle je velikost obrázku před optimalizací (má ale vyšší rozlišení):

Velikost po optimalizaci vypadá mnohem lépe:

Z fotky o velikosti 3,9 MB se vygenerovala fotka o menším rozlišení a velikosti 380 KB, což je ideální velikost pro použití na web. Vy se tudíž můžete věnovat svému obsahu a nemusíte přemýšlet nad optimalizací fotek, které na web nahráváte.

Hromadná optimalizace

Pokud jste plugin nahrávali do existujícího funkčního webu, kde již máte hromady fotek, doporučuji provést hromadnou optimalizaci obrázků.

Tu provedete tak, že v menu kliknete na Média a zvolíte Bulk Optimize.

Následně kliknete na modré tlačítko Optimize images. Obrázky se optimalizují a jejich velikost bude příjemně snížena.

Upozornění

Jako u každé jiné instalace pluginu platí, že byste měli před instalací a použitím tohoto pluginu provést zálohu jak databáze, tak souborů webu. V tomto případě bohatě stačí zálohovat složku wp-content.

Plugin totiž přepisuje originální obrázky optimalizovanou verzí, tudíž pokud už originální obrázky nemáte sebe v počítači, přišli byste o ně a disponovali byste už pouze optimalizovanou, zmenšenou verzí.