Užitečné nástroje pro sledování výkonu Linuxu

Snad každý, kdo provozuje Linux občas potřebuje zjistit, co se mu v systému děje.

Podívejte se nejprve na pár užitečných příkazů, které se můžou hodit:

ethtool – nástroj na konfiguraci a sledování síťového hardware a driveru

free – vypíše volnou a spotřebovanou paměť

htop – interaktivní prohlížeč procesů

iftop – zobrazí využití šířky pásma jednotlivými hostiteli

iotop – zobrazí vstupně/výstupní operace

ip – příkaz pro zobrazení a nastavení routingů, síťových zařízení a rozhraní

iptraf – interaktivní IP LAN monitor

lsof – vypíše otevřené soubory

ltrace – trasuje volání knihoven

netstat – vypíše síťová spojení, routovací tabulky, statistiky rozhraní a další

ps – vypíše aktuální procesy

pstree – vypíše strom procesů

slabtop – vypisuje v reálném čase informace o slab cache kernelu

ss – vypíše statistiku skocketů podobně jako

netstat strace – trasuje systémová volání a signály

tcpdump – paketový analyzér

top – vypíše procesy

vmstat – report využití virtuální paměti

Všechny příkazy v jednom článku popsat nelze. Ukažme si alespoň něco. Například situaci, kdy se o VPS stará někdo, kdo není k dispozici a nemůže nám podat informace o tom, co kde a jak je na serveru nastavené.

V takovém případě spustím pstree, abych se podíval co tam běží:

vyboh:~# pstree

systemd─┬─VGAuthService

├─acpid

├─agetty

├─apache2─┬─2*[apache2───51*[{apache2}]]

│ └─2*[cronolog]

├─atd

├─cdbad

├─cron

├─cwebd

├─dbus-daemon

├─inetd

├─litespeed─┬─litespeed───node───6*[{node}]

│ └─4*[litespeed]

├─mariadbd───43*[{mariadbd}]

├─master─┬─anvil

│ ├─pickup

│ ├─qmgr

│ └─tlsmgr

├─memcached───9*[{memcached}]

├─mosquitto

├─php-fpm5.6───2*[php-fpm5.6]

├─php-fpm7.4───2*[php-fpm7.4]

├─php-fpm8.0───2*[php-fpm8.0]

├─php-fpm8.1───2*[php-fpm8.1]

├─pure-ftpd-mysql

├─redis-server───4*[{redis-server}]

├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]

├─snmpd───icm_remote_serv

├─squid───squid─┬─log_file_daemon

│ └─pinger

├─sshd─┬─sshd───sshd───bash───sudo───su───bash───pstree

│ └─sshd───sshd

├─systemd───(sd-pam)

├─systemd-journal

├─systemd-logind

├─systemd-timesyn───{systemd-timesyn}

├─systemd-udevd

└─vmtoolsd───{vmtoolsd}

vyboh:~#



Dejme tomu, že je problém s LiteSpeed a já naprosto netuším, kde to má logy.

Takže si vypíšeme procesy litespeed:

vyboh:~# ps ax | grep litespeed

704 ? S 0:34 openlitespeed (lshttpd - main)

710 ? S 0:05 openlitespeed (lscgid)

722 ? S 1:22 openlitespeed (lshttpd - #01)

723 ? S 1:21 openlitespeed (lshttpd - #02)

724 ? S 1:22 openlitespeed (lshttpd - #03)

725 ? S 1:22 openlitespeed (lshttpd - #04)

1866725 pts/0 S+ 0:00 grep litespeed

vyboh:~#



No a teď už se jenom podíváme co má otevřený proces 704 a vyhledáme v tom výraz log:



vyboh:~# lsof -p 704 | grep log

litespeed 704 root 3w REG 8,1 960874 14511 /usr/local/lsws/logs/stderr.log

litespeed 704 root 30w REG 8,1 7369852 29739201 /usr/local/lsws/admin/logs/access.log

litespeed 704 root 31w REG 8,1 8983673 13982 /usr/local/lsws/logs/access.log

vyboh:~#



Samozřejmě se můžeme také podívat, co ten proces 704 dělá:



vyboh:~# strace -p 704

strace: Process 704 attached

restart_syscall(<... resuming interrupted read ...>) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

poll([{fd=32, events=POLLIN}, {fd=5, events=POLLIN}, {fd=7, events=POLLIN}], 3, 1000) = ? ERESTART_RESTARTBLOCK (Interrupted by signal)

--- SIGALRM {si_signo=SIGALRM, si_code=SI_KERNEL} ---

rt_sigreturn({mask=[]}) = -1 EINTR (Interrupted system call)

stat("/tmp/lshttpd/lshttpd.pid", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4, ...}) = 0

kill(710, 0) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/access.log", {st_mode=S_IFREG|0640, st_size=8983863, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/error.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=8858113, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/stderr.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=960874, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/admin/logs/access.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7369852, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/admin/logs/error.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3087, ...}) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

poll([{fd=32, events=POLLIN}, {fd=5, events=POLLIN}, {fd=7, events=POLLIN}], 3, 1000) = ? ERESTART_RESTARTBLOCK (Interrupted by signal)

--- SIGALRM {si_signo=SIGALRM, si_code=SI_KERNEL} ---

rt_sigreturn({mask=[]}) = -1 EINTR (Interrupted system call)

stat("/tmp/lshttpd/lshttpd.pid", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4, ...}) = 0

kill(710, 0) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/access.log", {st_mode=S_IFREG|0640, st_size=8983863, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/error.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=8858113, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/stderr.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=960874, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/admin/logs/access.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7369852, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/admin/logs/error.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3087, ...}) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

poll([{fd=32, events=POLLIN}, {fd=5, events=POLLIN}, {fd=7, events=POLLIN}], 3, 1000) = ? ERESTART_RESTARTBLOCK (Interrupted by signal)

--- SIGALRM {si_signo=SIGALRM, si_code=SI_KERNEL} ---

rt_sigreturn({mask=[]}) = -1 EINTR (Interrupted system call)

stat("/tmp/lshttpd/lshttpd.pid", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4, ...}) = 0

kill(710, 0) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/access.log", {st_mode=S_IFREG|0640, st_size=8983863, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/error.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=8858113, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/logs/stderr.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=960874, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/admin/logs/access.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7369852, ...}) = 0

lstat("/usr/local/lsws/admin/logs/error.log", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3087, ...}) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, 0x7ffc35211d70) = 0

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=0, tv_nsec=100000000}, ^Cstrace: Process 704 detached

<detached ...>

vyboh:~#



Pokud stále hledáme logy, jsou tam také vidět. Podívejme se také, jak to vypadá z pohledu knihoven:



vyboh:~# ltrace -p 704

--- SIGALRM (Alarm clock) ---

time(0) = 1666793113

getenv("OLS_PID_FILE") = "/tmp/lshttpd/lshttpd.pid"

__xstat(1, "/tmp/lshttpd/lshttpd.pid", 0x7ffc35215d20) = 0

strlen("lscgid") = 6

strcmp("lscgid", "lscgid") = 0

kill(710, 0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/access.log", 0x7ffc35215cd0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/error.log", 0x7ffc35215cd0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/stderr.log", 0x7ffc35215cf0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/admin/logs/acces"..., 0x7ffc35215ca0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/admin/logs/error"..., 0x7ffc35215cb0) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f3830d57050) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f3831803050) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f3831886050) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f383188e060) = 0

poll(0x7ffc35215e90, 3, 1000, 0x7f38319725ca <no return ...>

--- SIGALRM (Alarm clock) ---

<... poll resumed> ) = 0xffffffff

time(0) = 1666793114

getenv("OLS_PID_FILE") = "/tmp/lshttpd/lshttpd.pid"

__xstat(1, "/tmp/lshttpd/lshttpd.pid", 0x7ffc35215d20) = 0

strlen("lscgid") = 6

strcmp("lscgid", "lscgid") = 0

kill(710, 0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/access.log", 0x7ffc35215cd0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/error.log", 0x7ffc35215cd0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/stderr.log", 0x7ffc35215cf0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/admin/logs/acces"..., 0x7ffc35215ca0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/admin/logs/error"..., 0x7ffc35215cb0) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f3830d57050) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f3831803050) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f3831886050) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f383188e060) = 0

poll(0x7ffc35215e90, 3, 1000, 0x7f38319725ca <no return ...>

--- SIGALRM (Alarm clock) ---

<... poll resumed> ) = 0xffffffff

time(0) = 1666793115

getenv("OLS_PID_FILE") = "/tmp/lshttpd/lshttpd.pid"

__xstat(1, "/tmp/lshttpd/lshttpd.pid", 0x7ffc35215d20) = 0

strlen("lscgid") = 6

strcmp("lscgid", "lscgid") = 0

kill(710, 0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/access.log", 0x7ffc35215cd0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/error.log", 0x7ffc35215cd0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/logs/stderr.log", 0x7ffc35215cf0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/admin/logs/acces"..., 0x7ffc35215ca0) = 0

__lxstat(1, "/usr/local/lsws/admin/logs/error"..., 0x7ffc35215cb0) = 0

nanosleep(0x7ffc35211d70, 0x7ffc35211d70, 0, 0x7f3830d57050^Cvyboh:~#



Tak a teď se například podíváme na jakých portech nám to běží:

vyboh:~# netstat -nap | head

Active Internet connections (servers and established)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name

tcp 0 0 217.198.116.182:443 0.0.0.0:* LISTEN 772/apache2

tcp 0 0 217.198.116.182:1883 0.0.0.0:* LISTEN 686/mosquitto

tcp 0 0 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 986/mariadbd

tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 638/redis-server 12

tcp 0 0 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* LISTEN 616/memcached

tcp 0 0 217.198.116.182:80 0.0.0.0:* LISTEN 772/apache2

tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 1170/pure-ftpd (SER

vyboh:~# netstat -nap | grep openlitespeed

tcp 0 0 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 704/openlitespeed (

udp 0 0 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:* 704/openlitespeed (

udp6 0 0 :::40009 :::* 724/openlitespeed (

udp6 0 0 :::37032 :::* 723/openlitespeed (

udp6 0 0 :::40482 :::* 725/openlitespeed (

udp6 0 0 :::54906 :::* 722/openlitespeed (

unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 22448 704/openlitespeed ( /usr/local/lsws/cgid/cgid.sock

unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 22486 722/openlitespeed ( /tmp/lshttpd/cernalistina.eu:_node_.sock

unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 22492 722/openlitespeed ( /tmp/lshttpd/lsphp.sock

unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 22438 704/openlitespeed ( /usr/local/lsws/admin/tmp/admin.sock.7435

unix 3 [ ] DGRAM 22481 704/openlitespeed (

unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22443 704/openlitespeed (

unix 3 [ ] DGRAM 22480 704/openlitespeed (

unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22444 704/openlitespeed (

vyboh:~#



Na závěr snad už jenom jednu ukázku toho, jak pomocí tcpdump zobrazit v reálném čase příkazy posílané MySQL serveru naslouchajícím na eth0 (příklad není můj, ale občas se to hodí).

vyboh:~# tcpdump -i eth0 -s 0 -l -w - dst port 3306 | strings | perl -e '

while(<>) { chomp; next if /^[^ ]+[ ]*$/;

if(/^(SELECT|UPDATE|DELETE|INSERT|SET|COMMIT|ROLLBACK|CREATE|DROP|ALTER)/i) {

if (defined $q) { print "$q

"; }

$q=$_;

} else {

$_ =~ s/^[ \t]+//; $q.=" $_";

}

}'

tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 byte