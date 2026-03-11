Zabezpečení API v éře AI: Nové výzvy a strategie
V roce 2026 projdou internetem denně miliardy API volání. Tyto neviditelné spoje tvoří páteř moderní digitální ekonomiky. S nástupem generativní umělé inteligence a autonomních AI agentů, kteří se na tato API ve stále větší míře spoléhají, se však objevují zcela nové výzvy pro zabezpečení API rozhraní. Již nejde jen o ochranu dat, ale i o integritu celých systémů, které AI pohání.
API: Digitální páteř od prostého requestu k autonomním agentům AI
Application Programming Interfaces (API) jsou dnes neviditelným, ale zásadním prvkem téměř každé digitální interakce. Od mobilních aplikací komunikujících s cloudovými službami až po složité mikroslužby v datových centrech – API zajišťují plynulou výměnu dat a funkcionalit. V podstatě fungují jako digitální číšníci, kteří přijímají objednávky (requesty) a doručují výsledky (response) mezi různými softwarovými komponentami.
Tradičně byla API navržena pro komunikaci mezi aplikacemi, které spravují lidé, nebo mezi backendovými systémy. S příchodem generativní umělé inteligence a zejména autonomních AI agentů se však role API dramaticky proměňuje. Tito agenti, ať už jde o pokročilé chatboty, analytické nástroje nebo automatizované systémy řízení, se stávají aktivními uživateli API. Namísto lidského operátora, který zadá požadavek do webového formuláře, dnes API často interaguje přímo s AI, která má schopnost učit se, adaptovat se a samostatně rozhodovat. Tato změna sice přináší velký potenciál pro automatizaci a efektivitu, zároveň ale otevírá Pandořinu skříňku nových bezpečnostních rizik.
Podle zprávy společnosti Salt Security z roku 2023 se 94 % organizací setkalo s bezpečnostními incidenty souvisejícími s API za posledních 12 měsíců. Až 17 % společností přiznalo pět nebo více takových incidentů. To ukazuje, že API se stala hlavním vektorem útoku, a s rostoucí integrací AI se tento trend bude jen prohlubovat. AI agenti totiž API nejen využívají, ale mohou je i generovat, testovat a zneužívat mnohem sofistikovanějšími způsoby než lidský útočník.
AI a nové hrozby: Když se útočník učí
Historicky se bezpečnost API soustředila na ochranu před běžnými zranitelnostmi, jako jsou ty popsané v OWASP API Security Top 10. Mezi ně patří například Broken Object Level Authorization (BOLA), Broken User Authentication, Mass Assignment nebo Incorrect Inventory Management. Tyto zranitelnosti jsou stále relevantní, ale s nástupem AI se objevují nové, sofistikovanější hrozby, které posouvají hranice kybernetických útoků.
Představte si AI agenta, který je schopen analyzovat chování legitimních uživatelů a následně napodobit jejich vzorce přístupu k API s cílem obejít detekční systémy. To je realita. Útoky se stávají adaptivnějšími a personalizovanějšími. Tradiční zabezpečení, spoléhající na statická pravidla a signatury, může být proti inteligentním útokům bezmocné. O nových hrozbách pravidelně informujeme v sekci IT Security na Interval.cz, avšak AI přináší zcela novou úroveň rizika.
Jak AI proměňuje útočné techniky:
- Sofistikovaný phishing a social engineering: AI dokáže generovat vysoce přesvědčivé phishingové e-maily, zprávy nebo dokonce hlasové nahrávky, které jsou téměř k nerozeznání od legitimní komunikace. Tyto útoky mohou směřovat k získání přihlašovacích údajů k API nebo k manipulaci s AI agenty, aby provedli nechtěné akce.
- Automatizované útoky a zneužití logiky: AI může efektivně prohledávat API dokumentaci, identifikovat slabá místa v obchodní logice a automaticky konstruovat exploitovací požadavky. Namísto ručního testování tisíců endpointů dokáže AI provést tuto práci v řádu minut či sekund.
- Data Poisoning (otrava dat): Pokud AI agenti trénují na datech získaných přes API, existuje riziko, že útočník může do těchto dat vnést záměrně zkreslené nebo škodlivé informace. To může vést k tomu, že AI začne generovat chybné výsledky, dělat špatná rozhodnutí nebo dokonce vytvářet bezpečnostní díry.
- Prompt Injection a manipulace s AI modely: Útoky typu prompt injection, které jsou známé z velkých jazykových modelů (LLM), se mohou přenést i do API, pokud API vystavuje rozhraní pro interakci s AI modely. Útočník může manipulovat s instrukcemi pro AI, aby provedla neoprávněné akce, například získala citlivá data nebo obešla bezpečnostní kontroly.
- DDoS útoky s adaptivním chováním: Klasické DDoS útoky zahltí server velkým množstvím požadavků. AI-řízené DDoS útoky mohou být mnohem záludnější, protože napodobují legitimní provoz a adaptují se na obranné mechanismy, což ztěžuje jejich detekci a blokování.
Rostoucí role API v moderní digitální infrastruktuře, ve spojení s nástupem adaptivní umělé inteligence, vyžaduje kompletní přehodnocení tradičních bezpečnostních strategií. Organizace musí investovat do pokročilých nástrojů a metodik, které dokážou rozpoznávat a reagovat na neustále se vyvíjející hrozby. V opačném případě riskují, že jejich digitální páteř se stane největší Achillovou patou.
