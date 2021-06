Document Store v MySQL

Od verze MySQL 8.0.11 je ve výchozím stavu součástí instalace X plugin. Tento plugin nám umožňuje pomocí X DevAPI využívat MySQL mj. jako NoSQL a mnohem více.

Pojďme se tedy podívat na důvody, proč využít NoSQL v MySQL. Asi jako první důvod mě napadá, že při dnešním vývoji aplikací je prostě SQL (vzniklo v roce 1970) poněkud zkostnatělé. Ze své praxe si pamatuji hodiny strávené na poradách vývojářů, kde s probíralo, co se stane, pokud se do nějaké tabulky přidá jeden nový sloupeček a kde všude se bude muset zasáhnout do kódu.

No, ale proč MySQL? Možná proto, že díky tomu, že data využívají InnoDB úložiště, můžeme tedy mluvit o plné kompatibilitě s ACID. Data ukládaná do databáze, přesněji do collections jsou ve formátu JSON.

Dost teorie, nakonec všechno je jasně popsané v dokumentaci. Protože každý obor s sebou přináší nové názvosloví, tak tady je jednoduchá tabulka, ať víme co je co:

Relační DB (SQL) Dokument (NoSQL) connection session database schema table collection insert create select find update modify delete remove

Použijeme MySQL Shell a databázi z mého předchozího článku.

Vytvoříme si na základě dat z blokovaných IP adres collection “blacklist” a do něj vložíme JSON data získaná z https://freegeoip.app/

MySQL JS > \connect vyboh3@vyboh3.dbaserver.net

Creating a session to ‚vyboh3@vyboh3.dbaserver.net‘

Please provide the password for ‚vyboh3@vyboh3.dbaserver.net‘: ********

Save password for ‚vyboh3@vyboh3.dbaserver.net‘? [Y]es/[N]o/Ne[v]er (default No):

Fetching schema names for autocompletion… Press ^C to stop.

Your MySQL connection id is 4856454 (X protocol)

Server version: 8.0.22-13 Percona Server (GPL), Release ’13‘, Revision ‚6f7822f‘

No default schema selected; type \use <schema> to set one.

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ JS > \use vyboh3

Default schema `vyboh3` accessible through db.

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.createCollection(„blacklist“)

<Collection:blacklist>

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.blacklist.add({„ip“:“14.160.70.182″,“country_code“:“VN“,“country_name“:“Vietnam“,“region_code“:“HN“,“region_name“:“Hanoi“,“city“:“Hanoi“,“zip_code“:““,“time_zone“:“Asia/Ho_Chi_Minh“,“latitude“:21.0313,“longitude“:105.8516,“metro_code“:0})

Query OK, 1 item affected (0.0046 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.blacklist.find()

{

„ip“: „14.160.70.182“,

„_id“: „000060a3e3910000000000000002“,

„city“: „Hanoi“,

„latitude“: 21.0313,

„zip_code“: „“,

„longitude“: 105.8516,

„time_zone“: „Asia/Ho_Chi_Minh“,

„metro_code“: 0,

„region_code“: „HN“,

„region_name“: „Hanoi“,

„country_code“: „VN“,

„country_name“: „Vietnam“

}

1 document in set (0.0020 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS >

Tak a teď si předvedeme transakce.

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > session.startTransaction()

Query OK, 0 rows affected (0.0025 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.blacklist.add({„ip“:“45.252.248.149″,“country_code“:“VN“,“country_name“:“Vietnam“,“region_code“:“27″,“region_name“:“Tinh Quang Nam“,“city“:“Thuan An“,“zip_code“:““,“time_zone“:“Asia/Ho_Chi_Minh“,“latitude“:15.85,“longitude“:108.3833,“metro_code“:0})

Query OK, 1 item affected (0.0021 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.blacklist.find()

{

„ip“: „14.160.70.182“,

„_id“: „000060a3e3910000000000000002“,

„city“: „Hanoi“,

„latitude“: 21.0313,

„zip_code“: „“,

„longitude“: 105.8516,

„time_zone“: „Asia/Ho_Chi_Minh“,

„metro_code“: 0,

„region_code“: „HN“,

„region_name“: „Hanoi“,

„country_code“: „VN“,

„country_name“: „Vietnam“

}

{

„ip“: „45.252.248.149“,

„_id“: „000060a3e3910000000000000003“,

„city“: „Thuan An“,

„latitude“: 15.85,

„zip_code“: „“,

„longitude“: 108.3833,

„time_zone“: „Asia/Ho_Chi_Minh“,

„metro_code“: 0,

„region_code“: „27“,

„region_name“: „Tinh Quang Nam“,

„country_code“: „VN“,

„country_name“: „Vietnam“

}

2 documents in set (0.0017 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > session.rollback()

Query OK, 0 rows affected (0.0017 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.blacklist.find()

{

„ip“: „14.160.70.182“,

„_id“: „000060a3e3910000000000000002“,

„city“: „Hanoi“,

„latitude“: 21.0313,

„zip_code“: „“,

„longitude“: 105.8516,

„time_zone“: „Asia/Ho_Chi_Minh“,

„metro_code“: 0,

„region_code“: „HN“,

„region_name“: „Hanoi“,

„country_code“: „VN“,

„country_name“: „Vietnam“

}

1 document in set (0.0015 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS >

Pěkné, že?

Tak teď se například rozhodneme, že do naší collection přidáme pole ip_range, abysme mohli blokovat celé IP rozsahy, pokud to bude potřeba. V klasickém SQL by to znamenalo přidat sloupec do tabulky, tady se jenom použije db.blackhole.modify().

Vrátíme zpátky záznamy o IP 45.252.248.149 a přidáme výsledky nalezené např. pomocí příkazu whois (pole inetnum).

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.blacklist.modify(„ip= ‚45.252.248.149‘“).set(„ip_range“, „45.252.248.0 – 45.252.251.255“)

Query OK, 1 item affected (0.0027 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS >

Výsledek pak vypadá následovně (vypíši to komplet):

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > db.blacklist.find()

{

„ip“: „14.160.70.182“,

„_id“: „000060a3e3910000000000000002“,

„city“: „Hanoi“,

„latitude“: 21.0313,

„zip_code“: „“,

„longitude“: 105.8516,

„time_zone“: „Asia/Ho_Chi_Minh“,

„metro_code“: 0,

„region_code“: „HN“,

„region_name“: „Hanoi“,

„country_code“: „VN“,

„country_name“: „Vietnam“

}

{

„ip“: „45.252.248.149“,

„_id“: „000060a3e3910000000000000004“,

„city“: „Thuan An“,

„ip_range“: „45.252.248.0 – 45.252.251.255“,

„latitude“: 15.85,

„zip_code“: „“,

„longitude“: 108.3833,

„time_zone“: „Asia/Ho_Chi_Minh“,

„metro_code“: 0,

„region_code“: „27“,

„region_name“: „Tinh Quang Nam“,

„country_code“: „VN“,

„country_name“: „Vietnam“

}

2 documents in set (0.0021 sec)

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS >

Dobrá zpráva na konec: Nejnovější verze konektorů již všechny podporují X DevApi.

https://dev.mysql.com/doc/index-connectors.html

Přeji příjemnou zábavu a rychlejší vývoj.

MySQL vyboh3.dbaserver.net:33060+ vyboh3 JS > session.close()

MySQL JS >