Model Context Protocol (MCP): Standard, který propojuje AI s aplikacemi, daty i firemními systémy
Vývoj AI agentů postupuje rychlým tempem, ale propojení jazykových modelů s externími aplikacemi dlouho postrádalo jednotný standard. Model Context Protocol (MCP) tento problém řeší pomocí otevřeného protokolu, který umožňuje AI bezpečně komunikovat s databázemi, API, cloudovými službami i firemními systémy. Jak funguje a proč je označován za „USB-C pro AI“?
Co je Model Context Protocol
Model Context Protocol je otevřený standard, který umožňuje velkým jazykovým modelům (LLM) bezpečně a jednotným způsobem komunikovat s externími aplikacemi, databázemi, soubory nebo jinými službami. Jeho cílem je odstranit potřebu vytvářet pro každou AI aplikaci a každý systém vlastní integraci a nahradit ji jedním společným komunikačním rozhraním.
Oficiální dokumentace přirovnává MCP k rozhraní USB-C. Stejně jako USB-C poskytuje standardizovaný způsob připojení různých zařízení bez ohledu na jejich výrobce, nabízí MCP jednotné rozhraní pro komunikaci AI aplikací s externími datovými zdroji, nástroji a službami.
Díky tomu může AI pracovat nejen s informacemi, na kterých byla natrénována, ale také s aktuálními daty z reálného světa. Může například vyhledávat informace v interní dokumentaci, číst obsah databází, analyzovat repozitáře zdrojového kódu, pracovat s cloudovými úložišti nebo komunikovat s podnikovými aplikacemi.
Jak MCP funguje
Architektura Model Context Protocol (MCP) vychází z jednoduchého modelu klient–server. Celý ekosystém tvoří tři hlavní části: AI aplikace, MCP server a externí služby. Každá z nich má přesně definovanou roli, díky čemuž lze snadno propojit jazykové modely s různými systémy bez vytváření samostatných integrací.
1) MCP Client
MCP Client je aplikace, se kterou pracuje uživatel. Může jít například o AI chatbota, vývojové prostředí (IDE), desktopovou aplikaci nebo jiný software využívající velký jazykový model. Klient přijímá požadavky od uživatele a rozhoduje, zda je pro jejich splnění potřeba využít některý z nástrojů dostupných přes MCP.
Pokud například uživatel požádá AI asistenta o vytvoření schůzky v kalendáři nebo vyhledání informací v interní dokumentaci, klient předá požadavek MCP serveru, který zajistí komunikaci s příslušnou službou.
2) MCP Server
MCP Server představuje prostředníka mezi AI modelem a externími systémy. Překládá požadavky AI do podoby, které rozumí jednotlivé aplikace, a vrací jejich odpovědi zpět modelu.
Současně poskytuje AI přehled o tom, jaké možnosti jsou k dispozici. Může například nabídnout:
- dostupné nástroje (Tools),
- datové zdroje a dokumenty (Resources),
- předdefinované pracovní postupy a šablony (Prompts).
Server zároveň zajišťuje autentizaci, oprávnění a bezpečný přístup k jednotlivým službám. AI tak může využívat pouze ty funkce, které jí správce systému povolí.
3) Externí služby
Na druhé straně stojí samotné aplikace, databáze nebo cloudové služby, se kterými AI komunikuje prostřednictvím MCP serveru. Může jít například o:
- relační i NoSQL databáze,
- CRM a ERP systémy,
- cloudová úložiště,
- repozitáře na GitHubu,
- Google Drive,
- Slack nebo Microsoft Teams,
- kalendáře,
- interní podnikové aplikace,
- veřejná i soukromá API.
Právě zde spočívá hlavní výhoda MCP. AI model nemusí znát způsob komunikace s každou službou zvlášť ani implementovat desítky různých API. Stačí, aby daná služba byla zpřístupněna prostřednictvím MCP serveru. Díky tomu může stejný AI klient pracovat s různými systémy bez dalších úprav a vývojáři mohou nové integrace přidávat výrazně jednodušeji.
MCP v každodenní praxi
Model Context Protocol otevírá cestu k využití AI v mnohem širším rozsahu než běžné chatování. Díky propojení s externími systémy může AI pracovat s aktuálními daty, ovládat různé aplikace a automatizovat složitější pracovní postupy. To umožňuje vznik nové generace AI agentů, kteří nejen odpovídají na dotazy, ale také samostatně vykonávají konkrétní úkoly.
- Firemní AI asistenti – jedním z nejčastějších způsobů využití MCP je nasazení interního AI asistenta. Ten může současně pracovat s firemní dokumentací, databází zákazníků, projektovým systémem, znalostní bází nebo cloudovým úložištěm. Zaměstnanec tak nemusí informace hledat v několika aplikacích – stačí položit otázku a AI připraví odpověď z relevantních zdrojů.
- AI vývojář – MCP umožňuje AI komunikovat s repozitáři zdrojového kódu, CI/CD nástroji nebo monitorovacími systémy. Může pomoci například s hledáním chyb, spouštěním testů, analýzou logů, úpravou dokumentace nebo vytvářením pull requestů. Vývojář pak pouze kontroluje výsledky a schvaluje navržené změny.
- Automatizace kancelářské práce – AI může propojit e-mail, kalendář, projektový software i interní dokumentaci a automatizovat běžné administrativní úkoly. Dokáže například zpracovat příchozí e-mail, vytvořit úkol v projektovém systému, připravit návrh odpovědi, vyhledat potřebné informace nebo naplánovat schůzku. Díky tomu šetří čas a omezuje nutnost přepínání mezi jednotlivými aplikacemi.
Právě podobné scénáře představují základ moderních AI agentů, kteří dokážou propojit více aplikací a samostatně vykonávat celé pracovní procesy místo jednotlivých izolovaných úkolů.
Co všechno může MCP zpřístupnit
Model Context Protocol neumožňuje pouze propojit AI s externími aplikacemi, ale také standardizuje způsob, jakým jsou jednotlivé možnosti AI zpřístupněny. Díky tomu AI přesně ví, jaká data může získat, jaké akce může provádět a jaké předem připravené pracovní postupy má k dispozici.
Specifikace MCP rozlišuje tři základní typy objektů, se kterými mohou AI aplikace pracovat:
1) Resources – představují datové zdroje, ze kterých může AI čerpat informace při řešení úkolů. Může jít například o interní dokumentaci, databáze, PDF soubory, firemní wiki nebo obsah cloudových úložišť. Díky tomu AI pracuje s aktuálními daty konkrétní organizace, nikoli pouze se znalostmi získanými během trénování.
2) Tools – umožňují AI vykonávat konkrétní akce v externích systémech. Může například vytvořit událost v kalendáři, odeslat e-mail, založit úkol v projektovém systému, spustit skript, pracovat s repozitářem na GitHubu nebo komunikovat s externími API. Právě díky nástrojům se z AI stává aktivní pomocník, který nejen odpovídá na dotazy, ale dokáže také vykonávat úkoly.
3) Prompts – jsou předem připravené šablony nebo pracovní postupy, které server zpřístupňuje AI klientovi. Mohou obsahovat například scénáře pro analýzu zdrojového kódu, shrnutí dokumentů, vytvoření zápisu z porady nebo přípravu marketingového textu. Vývojáři i uživatelé tak mohou využívat ověřené postupy bez nutnosti pokaždé zadávat stejné instrukce.
Kombinace Resources, Tools a Prompts tvoří základ fungování MCP. Zatímco Resources poskytují AI potřebná data, Tools jí umožňují provádět akce a Prompts nabízejí předpřipravené pracovní postupy. Společně vytvářejí standardizované prostředí, ve kterém mohou AI aplikace bezpečně spolupracovat s externími systémy.
Bezpečnost je stejně důležitá jako funkčnost
Možnost propojit AI s databázemi, firemními aplikacemi nebo cloudovými službami přináší nové možnosti, ale zároveň klade vysoké nároky na bezpečnost. Pokud může AI číst citlivá data nebo provádět akce jménem uživatele, je nezbytné přesně řídit, k jakým informacím a funkcím má přístup.
Model Context Protocol proto podporuje autentizaci, autorizaci i řízení oprávnění. MCP server může přesně určit, které nástroje a datové zdroje budou jednotlivým AI klientům zpřístupněny, a u citlivých operací vyžadovat potvrzení uživatelem.
Ani to však samo o sobě nestačí. Výzkumníci upozorňují na rizika spojená s nedostatečně zabezpečenými MCP servery nebo útoky typu tool poisoning. Důležité je proto pravidelně aktualizovat servery, správně nastavovat oprávnění a ověřovat dostupné nástroje.
Bezpečnost navíc nezačíná až u MCP serveru. Stejně důležitá je spolehlivá infrastruktura a zabezpečená komunikace, například pomocí TLS certifikátů, které chrání přenos dat mezi AI aplikacemi a externími službami.
Podpora napříč AI ekosystémem rychle roste
Ačkoli MCP vznikl původně ve společnosti Anthropic, dnes jej podporuje stále větší počet AI aplikací, vývojových nástrojů i cloudových platforem. Díky otevřené specifikaci není protokol vázán na jediného výrobce, takže jej mohou implementovat různí poskytovatelé AI služeb i vývojáři vlastních aplikací.
Právě otevřenost je jedním z hlavních důvodů jeho rychlého rozšíření. Vývojáři mohou vytvořit jeden MCP server a zpřístupnit jej různým AI klientům bez nutnosti připravovat samostatnou integraci pro každou platformu. To usnadňuje vývoj, zjednodušuje správu i budoucí rozšiřování celého řešení.
S rostoucím počtem AI agentů lze očekávat, že podpora MCP bude dále přibývat a standard se stane běžnou součástí moderních AI aplikací.
MCP jako základ nové generace AI aplikací
Model Context Protocol se rychle stává standardem pro propojení AI s externími aplikacemi a službami. Vývojářům usnadňuje integraci různých systémů, omezuje množství vlastního kódu a usnadňuje vývoj AI agentů, kteří dokážou nejen odpovídat na dotazy, ale také vykonávat konkrétní úkoly.
S rostoucím využitím AI agentů bude stále důležitější také spolehlivá infrastruktura. Pro provoz AI aplikací, API nebo webových služeb může být vhodným základem například infrastruktura společnosti CZECHIA.COM, která nabízí webhosting, VPS i dedikované servery provozované v českých datových centrech.
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