Úpravy fotek v Zoner AI: Jak změnit celý outfit postavy online zdarma
Líbí se vám fotka, ale oblečení na ní už tolik ne nebo chcete zjistit, jak by postava vypadala v elegantním obleku, večerních šatech či sportovním outfitu? Díky AI funkci „Outfit“ od Zoner AI můžete změnit celý outfit postavy během pár vteřin – online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český online editor využívající umělou inteligenci pro úpravy a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, bez instalace a bez nutnosti vytvářet účet.
Editor nabízí 16 AI nástrojů, přičemž jedním z nich je funkce „Outfit“, která je určená přímo pro změnu oblečení na fotografii. Nejde jen o úpravu barvy, nástroj dokáže přegenerovat celý oděv, změnit jeho styl, střih, materiál i detaily.
Umělá inteligence přitom zachovává proporce postavy, směr světla i přirozené sklady látky, takže výsledek působí realisticky.
Součástí funkce „Outfit“ jsou připravené tematické presety, které umožňují rychlou stylizaci jedním kliknutím. Patří mezi ně například „Pirát“, „Královský“, „Gotický“, „Cyberpunk“, „Viktoriánský“, „Steampunk“, „Tetování“ nebo „Oblek“.
Jak změnit outfit krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek osoby, u které chcete změnit outfit. Nejlepších výsledků dosáhnete u fotografií, kde je postava dobře viditelná a není zakrytá dalšími objekty.
- Vyberte nástroj „Outfit“ – V sekci AI nástroje zvolte funkci „Outfit“. Po otevření nástroje se zobrazí několik připravených stylů (presetů), ze kterých si můžete vybrat – „Pirát“ (dobrodružný historický styl), „Královský“ (luxusní a majestátní vzhled), „Gotický“ (temná a výrazná estetika), „Cyberpunk“ (futuristický neonový styl), „Viktoriánský“ (elegantní historická móda), „Steampunk“ (retro-futuristický vzhled s mechanickými prvky), „Tetování“ (výrazná stylizace s tělovými motivy) a „Oblek“ (formální a profesionální outfit). Více možností nabízí funkce „Upravit textem“.
- Spusťte generování – Po výběru stylu klikněte na „Generovat“. Zoner AI během několika sekund vytvoří tři různé varianty outfitu, které respektují proporce postavy, světlo i perspektivu původní fotografie. Vyberte si tu verzi, která vám nejlépe vyhovuje.
- Chcete něco víc? Použijte nástroj „Upravit textem“ – Pokud vám připravené presety nestačí, můžete přepnout na funkci „Upravit textem“. Zde máte možnost zadat vlastní popis oblečení, například: „Elegantní černý smoking s motýlkem.“„Letní bílé šaty z lehkého lnu.“ „Moderní streetwear outfit s oversized mikinou.“ „Futuristický neonový cyberpunk kabát.“ Díky tomu máte plnou kontrolu nad výsledkem a můžete vytvořit styl přesně podle své představy.
- Uložte výsledek – Jakmile jste spokojení, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek ve formátu JPG, PNG nebo WebP.
Tip pro nejlepší výsledek
- Pokud chcete výraznou stylizaci (např. Cyberpunk nebo Steampunk), fungují nejlépe portréty s neutrálním pozadím.
- U realistických stylů (např. Oblek) dbejte na to, aby outfit odpovídal prostředí fotografie.
- Pokud výsledek není ideální, zkuste jiný preset nebo lehce upravit textové zadání pomocí nástroje „Upravit textem“.
- Používejte fotografie s dostatečným rozlišením – čím kvalitnější originál, tím přesnější generování.
- Dbejte na správné nasvícení obličeje a postavy – AI pak lépe naváže stíny a sklady látky.
- Pokud je postava částečně zakrytá (ruce, kabelka, jiná osoba), může být výsledek méně přesný, zkuste jinou fotku.
- Pro maximální kontrolu kombinujte funkci „Outfit“ s nástrojem „Upravit textem“ a dolaďte detaily podle své představy.
Nová AI funkce „Outfit“ v Zoner AI umožňuje rychle a jednoduše změnit celý outfit postavy bez složité retuše nebo grafických montáží. Stačí vybrat styl, co má mít osoba na sobě, a během několika sekund získáte realistickou alternativu.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte fotku, vyberte nástroj „Outfit“ a sledujte, jak umělá inteligence promění styl postavy podle vaší představy.
