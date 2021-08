Vše co potřebujete vědět o virtualizaci serveru

Virtualizace a cloud computing se používá k řešení mnoha technických a obchodních zádrhelů již po celá léta. Hlavními důvody, proč mnoho firem používá tyto technologie, jsou zejména nízké náklady na IT infrastrukturu, výkon a škálovatelnost. Pojem virtualizace není pro technologické nadšence žádnou neznámou, ale pro podnikatele nebo běžného uživatele počítače se jedná o zcela nový pojem. Tento článek si proto klade za cíl zasvětit vás do tématu virtuálních serverů – co jsou, proč je ve svém podnikání potřebujete a jaké jsou základní principy, díky nimž fungují.

Co jsou virtuální servery

Virtuální server je prostor vytvořený v rámci jednoho výkonného fyzického serveru. Na jednom takovém hardwaru tak může být více samostatných virtuálních serverů, které sdílí výpočetní výkon procesoru, kapacitu paměti a disků. Jsou však pomocí virtualizačního softwaru odděleny při zachování plné bezpečnosti. Virtuální servery mohou vykonávat mnoho funkcí, ale jsou oblíbené v prostředích webhostingu.

Jak fungují

Mezi nejosvědčenější software hypervizoru patří bezpochyby VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Pomocí hypervizoru je fyzický server rozdělen na několik virtuálních serverů. Ve virtuálním prostředí můžete spouštět serverové aplikace a několik hostujících operačních systémů. Díky tomu jsou oproti fyzickým serverům nákladově efektivnější.

Výhody virtuálního serveru?

Investice na nákup serverů a příslušného softwaru rostou neustále nahoru, vlastní firemní IT infrastruktura tak může udělat pořádný zářez do vašeho rozpočtu. Nesmíte také zapomenout připočítat náklady na vybavení místnosti pro uložení serverů.

Níže uvádíme i několik dalších důvodů, proč byste měli zvážit přidání virtuálních serverů do vaší infrastruktury:

odpadá počáteční investice

úspora provozních nákladů

vyšší produktivita a efektivita

snadné a rychlejší nasazení

snadno přizpůsobitelné

šetří místo, protože jeden fyzický server může hostovat několik virtuálních serverů

snadné migrace

snadné obnovení provozu po havárii

maximální bezpečnost díky unikátnímu systému zálohování dat

Virtuální servery vs. fyzické servery

Abychom porozuměli rozdílu mezi fyzickými a virtuálními servery, rozebereme je z hlediska výkonu, škálovatelnosti, obnovy systému, přenositelnosti a správy.

Přenosnost

U fyzického serveru může být migrace z jednoho datového centra do druhého riskantním úkolem. Důvodem je, že budete muset zálohovat data na jiném místě na disku spolu s přesunem a rekonfigurací všech ostatních komponent. Virtuální servery jsou hardwarově nezávislé a přepínat mezi nimi můžete s menšími riziky.

Výkon

Výkon by měl být jeden z hlavních faktorů. Ty doby, kdy měly virtuální servery oproti fyzickým serverům problémy s výkonem jsou dávno pryč. Přesto můžete narazit na řadu poskytovatelů, kteří na úkor vývoje a použití nejnovějších technologií tlačí na co nejnižší cenu.

Správa

Fyzické servery vyžadují ke správě kvalifikované pracovníky, a je třeba hodně času na zotavení po nějaké havárii. Na rozdíl od fyzických serverů je správa virtuálních serverů mnohem jednodušší, a k jeho obnovení stačí několik kliknutí. Můžete také využít služeb virtuálních datacenter , které nabízí někteří poskytovatelé IT infrastruktury a vytěžit z virtualizace to nejlepší.

Zotavení po havárii

Toto je další faktor, který odlišuje fyzický server od toho virtuálního. Pokud jde o obnovu důležitých dat z katastrofy, hraje roli každá minuta. Pokud nemáte zavedenou konkrétní strategii obnovy dat, může být velice obtížné data z fyzických serverů obnovit.

Náklady

Mnoho firem volí virtuální servery kvůli úspoře počátečních a následně provozních nákladů. Fyzické servery vyžadují k údržbě daleko více odborných znalostí a prostředků. Časté požadavky na aktualizaci softwaru, selhání systému, selhání hardwaru a mnoho dalších důvodů činí z fyzických serverů noční můru.

Závěrem

Po přečtení tohoto článku lze bezpečně říci, že do virtuálních serverů se vyplatí investovat v mnoha kontextech. Kromě toho, že vám poděkuje vaše peněženka, jsou snadno škálovatelné, lze je snadno spravovat a obnovit po případné havárii.