WordPress nejen jako blogovací platforma

WordPress je dobře znám jako blogovací nástroj. Koneckonců i spravovaná varianta od Automattic je určená zejména pro blogery. Ačkoliv od svého vzniku v této oblasti těžko hledá konkurenci, tak masivního využití se dočkal i v jiných oblastech.

Od blogu to není daleko k magazínům či jiným typům periodik. Forma obsahu je v mnohém podobná, takže to není nic pobuřujícího. Stejné však nemůžeme říct o mnohem specifičtějších využitích, která jsou pro mnohé naprosto nepochopitelná.

Univerzální modulární platforma

Pluginy jsou jedno z věcí, která činí WordPress atraktivní pro takové množství lidí. Abychom byli přesnější, tak pluginy, které byly a jsou v mnoha případech zdarma. Umožňují redakční systém rozšiřovat o téměř jakoukoliv funkcionalitu. Nemate-li naprosto inovativní myšlenku, je pravděpodobné, že už na to plugin existuje.

Pluginy a do určité míry i specializované šablony udělali z čisté blogovacího systému univerzální a modulární nástroj, na kterém dnes můžete postavit téměř cokoliv. Mnohdy ještě na pár kliknutí.

Co vše je možné na WP postavit?

Posuneme-li se od magazínů, tak to byla například diskuzní fóra, menší sociální sítě, katalogy či e-shopy. Všechno jsou to typy projektů, na které specializovaná řešení existují, ale přesto se jim daří ve WP. Náklady v tom jistě budou hrát významnou roli, ale o tom později.

WordPress však neskončil ani u těchto oblastí. Posuneme-li se ještě o level výše, máme tu třeba řešení na emailový marketing. Dnes opět není nic zvláštního mít e-shop postavený na WP a skrze plugin řešit i mailing. Je to možnost. Stejně tak existují řešení třeba pro CRM, což je blogu vzdáleno skutečně na hony. Podobně jako třeba intranet.

Jak s WP postavit téměř cokoliv

Už bylo zmíněno, že pro mnoho využití existují hotové pluginy či celé šablony, které mají potřebné funkcionality. Pak je to spíše otázka nastavení a naplnění, i když ani to nemusí být vždy rychle a bezproblémové. Teoreticky během několika hodin máte připraven složitý web.

Co když jsou moje požadavky specifické? Zde se vracíme k tomu, že WP můžeme brát jako univerzální a modulární platformu. Je zde připraven základ, na kterém je možné dále budovat a vyvíjet. Analogicky to není nepodobné principu frameworků, které znají programátoři. Určitě to není často zcela optimální, ale s pomocí pluginů jako třeba Advanced Custom Fields, Toolset či Meta Box může i pokročilý uživatel začít vytvářet komplexní projekty. Ať už to bude specifický katalog či web s uživatelsky generovaným obsahem.

Vytváření vlastních formátů příspěvků, speciálních polí v administraci, která pak snadno zobrazíte na frontendu. Záležitost, která tu je existuje dlouho, ale právě výše zmíněné nástroje i větší podpora ze strany např. page builderů vede k tomu, že často již není pro ne tak komplexní projekty “sahat” na kód.

Proč raději zvolit specializované řešení

Možná teď máte pocit, že je WordPress v možnostech takřka neomezený. Komunita i komerční pluginy/šablony to dokazují dnes a denně. To ovšem neznamená, že populární řešení musí být to správné. Určitě ne v rukou laiků snažících se vytvořit komplikované weby.

Možnost v podstatě téměř „naklikat“ komplexní web s o několik řádů nižšími náklady je jistě lákavá. Když nebudete počítat hodnotu vlastního času, jde to skoro zadarmo. Ďábel se však skrývá v detailech, ty pro většinu začínajících tvůrců bohužel nebudou hrát tak významný faktor, jak by měly. Komplexní weby, které mají např. růst (funkcemi, obsahem i návštěvnosti) je vhodné s takovou vizí budovat od začátku. Dívat se detailně na potencionální problémy, optimalizovat vše co jde. Vrstvením nejrůznějších pluginů a nesprávně navrženou datovou strukturou si lze přidělat mnoho problémů, jejichž řešení může ve výsledku stát nemalé peníze, případně si vyžádá kompletní předělání.

Uvažovat tak o specializovaném řešení pro daný účel, nebo řešení na míru, rozhodně smysl má. Dost možná tak snadno eliminujeme řadu problémů, které by nastaly „ohýbáním“ WP. Projekt se také možná nebude muset přizpůsobovat vývoji jádra WP, který začleňuje nejrůznější trendy.

I v případech, kdy má řešení na míru jasně výhody, může být WordPress užitečnou součástí projektu. Například jako rychlý modulární nástroj pro prototyp, kterým bude možné ověřit myšlenku před větší investicí.