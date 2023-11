Vstupte do éry umělé inteligence: ASOME Max Studio s AMD Ryzen™ 9 7940HS

Už jste slyšeli o konceptu mini počítačů? Pokud ano, jistě víte, že nezaberou moc místa na stole, vypadají dobře a jsou skvělé na běžnou kancelářskou práci nebo brouzdání po internetu. Těm náročnějším z nás jim ale chybí výkon. Nedokáží plynule zvládat náročné programy nebo nejnovější hry a přehřívají se.

Tento problém se, díky ASOME Max Studiu s novou generací procesorů od AMD, stává minulostí. Tahle nadupaná mašina, osazená výkonným procesorem AMD Ryzen™ 9 7940HS s AI Jádry s výkonností až 10 TOPS (biliony operací za sekundu) a integrovanou grafickou kartou AMD Radeon™ 780M, uspokojí nejen technické nadšence, grafiky nebo video makery, ale i ty z nás, kteří si rádi po večerech zahrajeme PUBG s kamarády.

Právě procesor AMD Ryzen™ 9 7940HS je „game changer“ v oblasti mini počítačů. Procesor využívá 8 jader, dokáže zpracovávat až 16 vláknech najednou, má 16MB cache, a jádra jsou taktována na 4GHz, což vám zajistí skvělý výkon i při multitaskingu.

Asi největší výhodou procesoru jsou jeho AI jádra (AMD Ryzen™ AI), která inteligentně optimalizují úlohy, pracovní zatížení počítače a zvyšují energetickou účinnost. Díky nim je procesor také připraven na budoucnost v oblasti AI a její přenos z cloudu na osobní zařízení v podobě AI asistentů, zpracování obrazu nebo zvyšování bezpečnosti AI. Na rozdíl od tradičních CPU je jádro AMD Ryzen™ AI speciálně navrženo právě pro tyto úkoly a poskytuje tak bezkonkurenční flexibilitu a výkon.

Jádra založená na architektuře Zen 4 také podporují rozšíření AVX-512 ISA, což umožňuje ještě rychlejší provádění AI úkonů v podporovaných aplikacích. S důrazem na optimální pohyb dat a sníženou latenci zajistí tato inovativní architektura bezproblémovou integraci s architekturou AMD XDNA. Výsledek je procesor, který nejenže splňuje požadavky současných aplikací umělé inteligence, ale také zakládá pevný základ pro budoucnost výpočetní techniky. Zen 4 ztělesňuje oddanost AMD v posouvání hranic toho, co je v oblasti zpracování umělé inteligence možné, stanovuje nový standard výpočetní techniky.

Mimo to má ASOME Max Studio také 32GB (2x16GB) DDR5 RAM, za což se nemusí stydět ani běžné herní laptopy. Postaráno je také o úložný prostor, kam se vejde nejeden střihačský projekt nebo hra. Tato mašinka má v sobě totiž 2TB úložiště GOODRAM s rychlost čtení až 7000 MB/s a rychlostí zápisu: 6800 MB/s. Rychlost úložiště tak zajistí to že nebudete muset čekat 15 minut (nadsázka) na to, aby se vám načetl Adobe Photoshop.

Pokud by ani tak úložiště nestačilo nebo jen hledáte externí uložiště pro váš nový Mac, ĀSOME nabízí minimalistický SSD disk ĀSOME SuperSpeed 1TB. Disk má kovové tělo s elegantním designem a kompaktními rozměry. Je vhodný pro dennodenní používání doma, na pracovišti nebo na cestách, díky rychlostem až 1 050 MB/s pro čtení a 1 000 MB/s pro zápis. Nebudete tak ztrácet čas čekáním na přesun vašich souborů. Nezbytným prvkem je také kompatibilita s Windows i MacOS, obzvláště teď, kdy Apple představil generaci Macu s variantou 256 GB.

Vraťme se ale k mini počítačům. Neméně důležitým faktorem pro všechny počítače, nejen ty malé, je chlazení a s tím spojená hlučnost. Pokud máte mini PC vedle televize jako multimediální stanici nebo je posazený za monitorem na kterém stříháte hudbu, je hluk to poslední co od něj chcete. ASOME Max Studio ke chlazení využívá technologii COLD WAVE 2.0 s chlazením tekutým kovem. To by mělo umožňovat jednotlivým komponentům využít jejich potenciál naplno, bez zbytečného hluku.

Kromě těchto parametrů, spjatých s výkonem, má ASOME Max Studio tenké, kompaktní kovové tělo o objemu 0,8 l. V pohodě se tedy vleze na váš pracovní stůl a nebudete se za něj muset vůbec stydět, nebo jej můžete umístit za monitor/televizi nebo na stěnu. K počítači můžete také připojit celou řadu příslušenství díky čtyřem USB3.2 Gen2 Type-A Portům, dvěma USB4 Portům a RJ45 2.5G Ethernet Portu. Počítač má také dvě standardní HDMI 2.1 (4K@144Hz) a dva USB4 (8K@60Hz) výstupy. Nechybí ani Audio Jack.

Lze tedy říci, že ASOME Max Studio je vysoce výkonný Mini PC, speciálně navržený pro herní nadšence, ale vyniká i při náročných pracovních úkonech, jako tvorba grafiky či editace videa. Připravený je také na rozvoj AI, díky jeho procesoru s AI jádry. Pokud tedy toužíte po výkonu, ale upřednostňujete minimalistický design je tento Mini PC správná volba.

Na závěr bychom rádi zmínili alternativu pro ty, kteří hledají výkonný Mini PC za nižší cenu. ĀSOME STUDIO MiniPC je ideální volbou pro ty, kteří si cení výkonu za dobrou cenu. Srdcem tohoto mini počítače je výkonný procesor Intel Core i5, který spolu s 12 GB operační pamětí poskytuje dostatek výkonu pro běžné úkoly i náročnější pracovní programy. Ať už tak děláte grafiku nebo jen brouzdáte po internetu, bude tahle mašinka vše skvěle zvládat a ještě bude na stole vypadat dobře.

ĀSOME STUDIO Mini PC dále pracuje s SSD uložištěm s kapacitou 256 GB. To znamená, že systémové operace a přístup k datům budou plynulé a bez prodlev. Dále je počítač osazen grafickou kartou Intel UHD Graphics, která zajišťuje kvalitní zobrazení a plynulý běh multimediálních aplikací. Nechybí také klasické konektory, včetně USB 3.0 a HDMI. Vzhledem k jeho výkonu a ceně představuje ĀSOME STUDIO MiniPC skvělou alternativu pro ty, kteří chtějí kvalitní Mini PC bez přeplatků.

